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Simone Gervasio

Traducido por

Desde Argentina, los motivos por los que Dibu Martínez no fue a la Juventus: no tienen que ver con lo deportivo, entra en juego la reputación

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El Dibu Martínez podría cambiar de equipo sobre la bocina del mercado de verano. Después de una larga persecución por parte de la Juve, que no llegó a concretarse, el argentino ahora tiene ofertas de Chelsea y Tottenham, ambos poco satisfechos con el rendimiento de sus dos porteros titulares. Y mientras tanto, su Aston Villa ya se ha encomendado a Suzuki para sustituirlo. Se avecinan novedades para el portero campeón del mundo en 2022.


  • Según informan en Argentina, Martínez ha sido ofrecido al Chelsea en las últimas horas y también el Tottenham estaría interesado en ficharlo. El futuro del futbolista de 33 años de Mar del Plata es incierto porque ha sido apartado por su equipo, que tenía previsto dejarle salir durante esta ventana de mercado.


    Además, el periodista de TyC Sports, Gaston Edul, escribió que solo al cierre del mercado se desvelará el motivo por el que el argentino no fue a la Juventus, una razón que no tiene nada que ver con el deporte y que acrecentará su reputación en la selección argentina.

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