Cristian Romero es el gran objetivo del Inter en elmercado defichajes. Marotta y Ausilio se han centrado en el defensa central y, en los últimos días, han intentado evaluar el margen de negociación para Cristian Romero. El defensa central argentino ha decidido abandonar el Tottenham, que ha abordado el tema con los nerazzurri en las conversaciones sobre Djed Spence. Según Tycsports, el Inter lidera la carrera, negocia con el Tottenham y podría retomar las conversaciones con el agente de Cuti en las próximas horas.
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Desde Argentina: el Inter lidera la carrera por Cristian Romero; habrá nuevos contactos con su agente en las próximas horas
ROMERO ENTRE EL INTER Y EL BARCELONA
El internacional argentino, figura de la Albiceleste en el último Mundial, quiere volver a Italia (jugó en Génova y Atalanta entre 2018 y 2021) para vestir la camiseta nerazzurra y reencontrarse con Lautaro Martínez. El Barcelona lo prioriza sobre Bastoni, pero primero debe vender. A Flick le gusta Aymeric Laporte (1994), conocido de Cubarsí de la selección campeona del mundo, y su fichaje resulta más económico.
LOS COSTES DE ROMERO
Romero fichó por el Tottenham procedente del Atalanta en 2021 por 50 millones de euros. Ahora, con contrato hasta 2029,el clubpide entre 45 y 50 millones, menos que hace semanas (60 millones). El Inter baraja una cesión con opción de compra obligatoria, pero por una cifra menor (entre 35 y 40 millones). Fórmula ya usada por Marotta que reforzaría la defensa de inmediato y pospondría la inversión un año. Queda por ver cuánto está dispuesto a pagar de salario: en Inglaterra el central argentino gana unos 12 millones de euros brutos al año.
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