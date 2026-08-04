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Summer transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Desde Alexia Putellas liderando los fichajes galácticos del London City Lionesses hasta las llamativas nuevas incorporaciones del Arsenal y Kerolin cambiando el Manchester City por el Barcelona: GOAL califica las operaciones más importantes del mercado de fichajes de verano de 2026 en el fútbol femenino

Women's football
Barcelona
Kerolin
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
WSL Serie Primavera
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC
G. Dragoni
E. de Almeida

El mercado de fichajes de verano de 2026 prometía ser especialmente movido en el fútbol femenino, con varias grandes estrellas cambiando de equipo, y así fue. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr fueron solo algunas de las que completaron traspasos, ya que algunos de los nombres más importantes de este deporte encontraron nuevos clubes durante los últimos tres meses aproximadamente.

Algunos fichajes salen bien para todas las partes, pero muchos no, y la toma de decisiones de al menos uno de los clubes, o incluso de la propia jugadora, levanta sospechas. GOAL ha estado aquí, por tanto, para asegurarse de que sepas quién ha salido mejor parado en cada gran operación del fútbol femenino.

Durante el mercado de verano, calificamos cada traspaso a medida que se producía, para que pudieras seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo estival.

Echa un vistazo a todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Elisa De Almeida Arsenal unveiling 2026Getty Images

    3 de septiembre: Elisa De Almeida (del PSG al Arsenal)

    Para el PSG: Esto es un golpe para un PSG que parece destinado a quedarse muy lejos de poder disputar el título francés al Lyon esta temporada. En lo que respecta a las salidas, este verano no ha sido tan dañino como otros anteriores para el conjunto parisino, pero la falta de refuerzos hace pensar que es poco probable que mejore mucho una decepcionante temporada 2025-26, una sensación que aumenta con la salida de una titular clave como De Almeida. Una cantidad importante, que según se informa ronda las 550.000 £ (745.000 $), amortigua el golpe, aunque con la salvedad de que el PSG podría tener que esperar hasta enero para reinvertirla. Nota: D

    Para el Arsenal: Más fondo de armario en el centro de la defensa parecía ser la única pieza que le faltaba al mercado de fichajes de verano del Arsenal y ahora el club londinense puede marcar esa casilla. Como titular clave en el PSG y habitual en las convocatorias de Francia, De Almeida tiene mucha experiencia al máximo nivel y es más que suficientemente buena como para ser una pieza de rotación en el equipo de Renee Slegers. Su versatilidad, que también le permite jugar como lateral derecha, probablemente no será necesaria dado el fondo de armario del Arsenal en los laterales, pero resultará útil si llegan las lesiones. La cantidad importante pagada llama la atención, especialmente porque es en una central zurda donde el Arsenal necesita invertir una buena suma, pero esta es una incorporación que completa la plantilla. Nota: C+

    Para De Almeida: Después de ganar muy poco en sus cinco años en un proyecto decepcionante en el PSG, al margen de dos triunfos en la Copa de la Liga, De Almeida firma ahora por un club en pleno crecimiento. Campeón de la Liga de Campeones en 2024-25, el Arsenal ha completado un excelente mercado de fichajes de verano, uno que demuestra que va muy en serio de cara a la próxima temporada. Las opciones de ganar títulos deberían ser mayores en el norte de Londres para la internacional francesa y la oportunidad de jugar en el extranjero por primera vez podría ser beneficiosa, aunque quizá no tenga tan garantizado un puesto de titular como lo tenía en el PSG. Nota: B+

    • Anuncios
  • Kerolin Barcelona 2026Getty/GOAL

    4 de agosto: Kerolin (del Manchester City al Barcelona)

    Para el Manchester City: A pesar de haber sido titular en solo nueve partidos de liga la temporada pasada, Kerolin sumó nueve goles y cinco asistencias, la cuarta mayor cifra de participaciones directas en gol de toda la WSL. Sin embargo, la estrella brasileña puede ser irregular y el City sí tiene mucha profundidad en las bandas, gracias a Lauren Hemp, Aoba Fujino, Mary Fowler y la reciente incorporación de Beth Mead, entre otras. Por la cantidad recibida, que se cree que supera el millón de euros, una de las más altas de la historia del fútbol femenino, esta era una operación demasiado buena para que el City la rechazara, aunque eso signifique perder algo de profundidad por detrás de Vivianne Miedema en la mediapunta, posición en la que Kerolin también puede jugar. Nota: B

    Para el Barcelona: Con las salidas tanto de Salma Paralluelo como de Alexia Putellas, no era ningún secreto que el Barcelona necesitaba incorporar este verano a jugadoras desequilibrantes en ataque, para complementar a las que ya estaban en el club. Kerolin es exactamente eso. No es, ni mucho menos, una sustituta directa de ninguna de las dos mencionadas, pero ofrece la versatilidad de poder jugar en banda o como mediapunta, cubriendo algunas de las posiciones que necesitan más profundidad tras esas salidas. Si logra encontrar una mayor regularidad, con algunas lesiones en el Manchester City que tampoco ayudaron, puede marcar de verdad la diferencia al máximo nivel en el campeón de Europa. El Barça esperará precisamente eso, después de haber gastado mucho dinero en ella. Nota: B-

    Para Kerolin: Jugar en el Barcelona ha sido un sueño de Kerolin desde hace mucho tiempo y ahora podrá hacerlo realidad. Las rotaciones son habituales en Catalunya, con el conjunto azulgrana compaginando siempre cuatro competiciones, así que tendrá muchas oportunidades para mostrar lo que puede hacer y aprovecharlas será crucial si quiere recibir la confianza en los partidos más importantes. La ex MVP de la NWSL tiene la calidad para hacerlo exactamente así y consolidarse como una jugadora desequilibrante para las vigentes campeonas de Europa. Esta es una enorme oportunidad para la jugadora de 26 años de dar el salto al siguiente nivel. Nota: A

  • Giulia Dragoni Chelsea Women 2026 signingIan Walton/Chelsea FC

    31 de julio: Giulia Dragoni (del Barcelona al Chelsea)

    Para el Barcelona: Por desgracia, esto simplemente no salió bien. Hay pocas dudas sobre el talento de Dragoni, pero, en medio de una dura competencia por un puesto en el Barça, simplemente no pudo traducirlo en dar el salto al primer equipo en Catalunya. Después de tres años, tenía sentido que ambas partes siguieran caminos separados, con los minutos siendo importantes para Dragoni a su edad y el Barça pudiendo obtener una buena cantidad por su traspaso, de alrededor de 500.000 € (428.000 £/576.000 $), según Mundo Deportivo. Nada perdido y un poco de dinero ganado para el Barça. Nota: B

    Para el Chelsea: Aunque Dragoni no entra en la lista de las jugadoras más caras de la historia, la cantidad que el Chelsea ha pagado por ella no es pequeña en el contexto del fútbol femenino. Por ello, el Chelsea necesita más de la jugadora de 19 años si se compara con el Barça, en el sentido de que debe ser una futbolista importante. De nuevo, no hay ninguna duda sobre su talento y el historial de Sonia Bompastor trabajando con jóvenes debería ayudar. Sin embargo, la WSL está considerada la mejor liga del mundo por algo y Dragoni tendrá que dar un paso al frente y demostrar por qué está tan bien valorada para causar el impacto que será necesario en un equipo que necesita mejorar mucho tras la temporada pasada. Es una apuesta algo arriesgada, dado el dinero invertido, pero sin duda puede salir muy bien si se gestiona correctamente. Nota: C+

    Para Dragoni: Los minutos son valiosos para cualquier jugadora joven y, por eso, el grado de participación que acabe teniendo Dragoni en el Chelsea será clave para determinar hasta qué punto este es un buen movimiento para ella. La temporada pasada, la adolescente firmó un gran año con la Roma, alcanzando las dobles cifras en participaciones directas de gol para impulsar a la Roma al título de la Serie A. Pero ahora vuelve a cambiar de aires, hacia un nuevo país y, posiblemente, la mejor liga del mundo. Por suerte, la competencia por un puesto no es tan grande como en años anteriores en el ataque del Chelsea, así que cabe esperar que tenga minutos, que es exactamente lo que Dragoni necesita para mostrar su calidad. Nota: B

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  • Laila Harbert San Diego Wave 2026Getty Images

    28 de julio: Laila Harbert (del Arsenal al San Diego Wave)

    Para el Arsenal: Es una pena que Harbert tenga que irse a otro sitio para seguir con su desarrollo, porque sí parecía que tenía un camino hacia el primer equipo del Arsenal. El Arsenal sí tiene derecho de tanteo sobre la centrocampista de cara al futuro, lo cual es mejor que nada, pero su salida sí parece una señal de un problema más amplio que tiene la Women's Super League a la hora de dar oportunidades al talento de cantera. Ese es un terreno en el que el Arsenal ha hecho un buen trabajo para generar casos de éxito pese a esas dificultades, pero la marcha de Harbert es un recordatorio de lo complicado que resulta. Con las incorporaciones de Stanway y Reuteler este verano, sus opciones siempre iban a ser limitadas esta temporada y, por tanto, el club pierde a una gran joven jugadora que conoce perfectamente la forma de trabajar del Arsenal. Nota: D

    Para el San Diego Wave: La NWSL es, en general, una de las mejores ligas a la hora de dar oportunidades al talento joven, y el Wave es uno de sus equipos punteros. Tiene sentido, entonces, que se haya movido para incorporar a otra promesa adolescente como Harbert, especialmente porque quien está al mando en San Diego es el exentrenador del Arsenal Jonas Eidevall. Eidevall dio a Harbert su debut con el Arsenal hace dos años, pero después no tuvo muchas oportunidades de trabajar con ella, ya que apenas unos meses más tarde dejó su cargo en el club del norte de Londres. Ahora sí tiene esa oportunidad, mientras busca integrar a una de las jóvenes centrocampistas mejor valoradas del fútbol en un San Diego que ya cuenta con varias adolescentes en el núcleo de su plantilla. Si puede permitirle florecer y desarrollarse de la forma en que muchos creen que puede hacerlo, el Wave tendrá una futbolista de máxima calidad en el centro del campo que no hará más que mejorar. Nota: B

    Para Harbert: Después de cuatro cesiones lejos del Arsenal, incluida una en el tramo final de la pasada temporada en el Everton que se saldó con una sola aparición, es comprensible que Harbert quiera buscar en otro sitio una oportunidad para abrirse paso en el fútbol sénior de élite. Dejar la WSL, donde las oportunidades son limitadas, y marcharse a la NWSL, donde son más frecuentes, para unirse a un entrenador que claramente cree en su juego, es un movimiento inteligente y uno del que esperará sacar rendimiento en su desarrollo a largo plazo. Harbert ya conoce un poco la liga, tras haber pasado tiempo cedida en las Portland Thorns el año pasado, y eso también debería ayudarla a asentarse en la competición y adaptarse a un cambio importante. Nota: A

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 de julio: Salma Paralluelo (del Barcelona al Lyon)

    Para el Barcelona: Un año después de que, según se informó, estuviera dispuesto a escuchar ofertas por Paralluelo cuando entraba en el último año de su contrato, no sorprende demasiado que el Barça no acabara cerrando una renovación con la delantera, ya que las noticias sobre las negociaciones solo empezaron a trascender justo al final de la temporada. Su actuación de dos goles en la final de la Champions League no hizo más que aumentar su valor hasta un punto en el que, en términos salariales, el Barça no podía permitirse retenerla. El club echará de menos momentos como los que ofreció Paralluelo para derrotar al Lyon y proclamarse campeón de Europa, y que se marche a uno de sus mayores rivales en el continente es un golpe. Pero sigue siendo una jugadora irregular por momentos y el dinero puede repartirse mejor para cubrir algunas de las carencias de una plantilla que ha sufrido muchas salidas este verano. Es una pena para el Barça que Paralluelo no pueda continuar en Catalunya su búsqueda de convertirse en una futbolista decisiva de forma constante. Nota: D

    Para el Lyon: Después de perder a Kadidiatou Diani y de comprobar de primera mano las cualidades de Paralluelo en la final de la Champions League, hacerse con la jugadora de 22 años a coste cero, incluso si llega con grandes exigencias salariales, es un gran negocio para el Lyon. Eso es especialmente así porque es joven y seguirá desarrollándose para convertirse en un talento aún mayor, y más todavía porque el entrenador Jonatan Giraldez sabe exactamente cómo sacar lo mejor de ella. En la etapa de Giraldez en el Barça, Paralluelo firmó la mejor temporada de su carrera, con 34 goles en 36 partidos en todas las competiciones. Si puede sacar esa misma versión de ella en Lyon, entonces puede darle al club un impulso importante en su intento de conquistar una novena corona europea. Nota: A

    Para Paralluelo: Pocas jugadoras dejan el Barcelona y no dan un paso atrás. Paralluelo, sin embargo, ficha por quizá el mayor rival del conjunto azulgrana en Europa, en una operación que desde luego no puede describirse como un paso abajo. Reencontrarse con Giraldez es un gran punto a favor, especialmente de cara a su desarrollo a largo plazo, y debería ser titular habitual después de haber entrado y salido del once del Barça por momentos la pasada temporada. Eso le ayudará de cara a llegar al Mundial del próximo verano con un estado de forma que también pueda convertirla en una jugadora clave para España. Nota: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 de julio: Misa Rodríguez (del Real Madrid al Arsenal)

    Para el Madrid: El Real Madrid ya fichó el verano pasado a una muy buena jugadora para reemplazar a Misa en el once inicial, cuando Merle Frohms llegó procedente del Wolfsburgo. Una lesión de rodilla de la internacional alemana abrió la puerta al regreso de Misa al once durante unos seis meses, pero cuando Frohms volvió a estar en forma, la internacional española regresó al banquillo mientras su compañera terminaba la campaña en un gran momento. El Madrid pierde experiencia y una excelente suplente al dejar salir a Misa, y no recuperar una cantidad por una jugadora a la que desarrolló tan bien es un aspecto negativo, pero la portería parece estar en buenas manos. Nota: C

    Para el Arsenal: Este es un movimiento interesante del Arsenal porque la posición de portera no parecía una que necesitara reforzarse de esta manera. Hacía falta otra jugadora ahí, sí, pero solo como tercera opción, y Misa es demasiado buena para ser una tercera portera. Dicho eso, desde el punto de vista del Arsenal, es una gran operación. El Arsenal tuvo problemas por lesiones en esta posición la temporada pasada, con Daphne van Domselaar y Anneke Borbe pasando tiempo de baja, mientras Manuela Zinsberger se perdió casi toda la temporada. Incorporar gratis a una gran guardameta como Misa y tener así a tres porteras muy capaces en la plantilla es, por tanto, un excelente seguro, especialmente con Van Domselaar tras haber pasado por el quirófano a finales de mayo. Nota: A

    Para Misa: Solo el tiempo dirá lo bueno que es este movimiento desde el punto de vista de Misa, porque todo depende de cuánto juegue. A simple vista, va a ser difícil tener minutos por la calidad de Van Domselaar y Borbe, y por el hecho de que habrá un reparto limitado del tiempo de juego. Si Misa no tiene suficiente, también podría quedarse fuera de la convocatoria de España para el Mundial, lo que sería un golpe duro. Pero ella misma es una excelente guardameta que puede pelear por ser la número 1 del Arsenal y, como mostró la temporada pasada, las lesiones bien podrían despejarle un poco el camino. Desde luego, la futbolista de 26 años podría haberse ido a otro sitio y tener minutos garantizados, aunque quizá no en un club tan grande como este. Nota: C

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julio: Alice Sombath (del Lyon al Tottenham)

    Para el Lyon: Cuesta no pensar que esto es un error del Lyon. Sombath ha demostrado ser una jugadora excelente desde que irrumpió en el primer equipo siendo adolescente y, con solo 22 años, sus mejores años están por delante. Es comprensible que quiera más minutos, pero que el Lyon le permita encontrarlos en otro sitio da la sensación de ser algo de lo que podrían arrepentirse en los próximos años. Las opciones del OL en el centro de la defensa siguen siendo fuertes, eso sí, y una buena cantidad suaviza el golpe. Nota: D

    Para el Spurs: El Tottenham está completando un gran mercado de fichajes y esto no es más que una continuación de ello. Sombath es una excelente jugadora joven, con muchísima experiencia y contacto con la élite. Es versátil, técnicamente sobresaliente y solo va a ir a mejor, especialmente jugando cada semana en una liga de primer nivel como la WSL. Asentándose junto a otra gran joven central como Toko Koga, el Spurs tiene una pareja defensiva que podría llevarle lejos, si el desarrollo del equipo puede mantenerse a la altura. Sombath llega por una cifra récord para el club, pero lo vale. Nota: A

    Para Sombath: Casi cualquier traspaso lejos del Lyon, el ocho veces campeón de Europa, va a suponer un paso atrás, pero eso no significa que este no sea un buen movimiento para Sombath. Renuncia al fútbol de la Liga de Campeones, sí, pero aunque tuvo una buena cantidad de minutos en la liga con el OL la temporada pasada, la defensora solo fue titular en dos de los 11 partidos europeos del club en su camino hasta la final. Por otro lado, gana la oportunidad de ser una jugadora más importante en un equipo ambicioso que compite en una de las mejores ligas del mundo, lo que exigirá a Sombath con más regularidad y la empujará a mejorar. Ese tiempo de juego cobra aún más importancia por el hecho de que es año de Mundial, con la jugadora de 22 años peleando por ser titular con Francia en Brasil. Nota: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julio: Melvine Malard (del Manchester United al Chelsea)

    Para el United: Es un traspaso difícil de valorar porque el United ha recibido una cifra enorme por Malard de al menos 750.000 £ (1 millón de dólares), lo que la convertiría en el 11.º fichaje más caro de la historia del fútbol femenino. Varios informes sugieren que esa cantidad podría subir hasta situarse entre 850.000 £ (1,13 millones de dólares) y 1 millón de libras (1,33 millones de dólares). Es una operación excelente y una oferta difícil de rechazar. Sin embargo, mientras el United siga tan parado en cuanto a incorporaciones, es difícil ser demasiado positivo al respecto. Malard era una pieza clave en este equipo y una de sus mejores jugadoras, así que reemplazarla no será fácil. Que se marche a un rival de la WSL es otro aspecto negativo. Nota: C-

    Para el Chelsea: Es un buen fichaje. La entrenadora Sonia Bompastor conoce bien a Malard, después de haberla dirigido en el Lyon, y sabe cómo sacar lo mejor de ella. Tras su temporada menos goleadora en la WSL en siete años, el Chelsea también necesitaba más en ataque, y las salidas de Guro Reiten y Johanna Rytting Kaneryd hacían de las bandas una demarcación que debía reforzarse en este mercado de fichajes, aunque no sea tan evidente como la necesidad de una delantera centro. La llegada de Malard, que jugó principalmente en banda con Bompastor en el Lyon, algo que también continuó en el United, responde a esa necesidad, y además cuenta con la capacidad de rendir bien como delantera si hace falta. Es goleadora, creativa y trabajadora sin balón. El único aspecto negativo aquí es la cifra significativa del traspaso, ya que es difícil no pensar que el Chelsea pagó de más por la jugadora de 26 años. Nota: C+

    Para Malard: ¡Qué gran movimiento! Tras irrumpir en el Lyon’, la internacional francesa dejó al ocho veces campeón de Europa en 2023 para tener más minutos y ha pasado los últimos tres años consolidándose como una titular clave en el United para darse la oportunidad de ganarse un regreso a la élite con el Chelsea. Malard sí ganó un título con el Manchester United, disputó otras dos finales y jugó la Liga de Campeones, pero la exposición a todo eso será mucho mayor en el Chelsea, donde tiene la oportunidad de volver a ganar los títulos más importantes. Nota: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julio: Kadidiatou Diani (del Lyon al London City Lionesses)

    Para el Lyon: La llegada de Johanna Rytting Kaneyrd y la posterior salida de Diani, sumadas a las informaciones de Le Progres que apuntan a que la primera será utilizada como carrilera por el OL, lo hacen todo bastante interesante. A simple vista, perder a Diani, una de las mejores extremos del planeta, es un golpe muy duro para el Lyon, y el impacto negativo de su ausencia por lesión en la final de la Champions League es un gran ejemplo de por qué. Pero si el entrenador Jonatan Giraldez está cambiando el sistema del equipo de una manera que dificulta encontrar un rol natural para Diani, quizá eso explique su salida. En cualquier caso, es difícil encontrar aspectos positivos en perder a una jugadora de su calidad, más allá de los 500.000 £ (670.000 $) recuperados, según las informaciones, aunque el Lyon sigue teniendo mucho talento a su disposición. Nota: D

    Para el London City: Después de incorporar a Alexia Putellas y Mapi Leon, la llegada de Diani representa la tercera vez en esta ventana de fichajes que el London City incorpora a una jugadora genuinamente de clase mundial. Es otro fichaje más que lleva al club un paso más cerca de ser una amenaza real por los títulos la próxima temporada, apenas un año después del ascenso a la WSL. No está garantizado que el entrenador Eder Maestre logre crear cohesión en el equipo tras un mercado tan movido, pero es difícil no pensar que la expectación en torno al London City este año puede ser real. Diani refuerza esa idea, ya que seguro mejorará un ataque que solo marcó 28 goles en 22 partidos de liga el curso pasado. Nota: A

    Para Diani: Es una pena que Diani deje el Lyon sin haber logrado ganar una Champions League. Ha rendido a un nivel sobresaliente de forma constante, incluso antes de su llegada al OL procedente del PSG, y ha ganado muchos títulos, pero el hecho de que el título europeo se le haya resistido resultará frustrante. Sus opciones de levantar ese título en el London City son limitadas, entre otras cosas porque no está claro si tanto ellas como el OL podrían competir en la competición al mismo tiempo, ya que ambos son propiedad de Michele Kang. Sin embargo, es un nuevo reto, en una nueva liga y en un nuevo país, por primera vez en la carrera de Diani. Se une a un proyecto emocionante y con un gran potencial, para jugar con algunas nuevas compañeras de élite, y asegura un gran contrato, probablemente el último importante de su carrera, a los 31 años. Nota: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julio: Lisa Baum (del RB Leipzig al Arsenal)

    Para el RB Leipzig: Será decepcionante para el Leipzig que solo haya disfrutado una temporada de Baum antes de que llamara a su puerta un gran club, y que el resto de su desarrollo hasta convertirse en una jugadora de primer nivel potencial tenga lugar en otro sitio. Pero es difícil que el Leipzig se queje por la importante compensación que recibirá, que según se informa será una cifra récord para el club. Eso puede reinvertirse en la plantilla de una forma que debería ayudarle a dar un paso adelante a largo plazo. Nota: B

    Para el Arsenal: El Arsenal necesitaba reforzarse por fuera tras la salida de Beth Mead y ha optado por hacerlo con un talento más joven y más por pulir. Eso puede preocupar a algunos, ya que el Arsenal no tiene un gran historial en los últimos años cuando se trata de desarrollar a jóvenes futbolistas fichadas de otros clubes. Los primeros días de Smilla Holmberg en el club pueden ser una prueba de que las cosas están cambiando en ese sentido, mientras que Olivia Smith llegó hace solo un año por una gran cantidad y también ha rendido bien. La tendencia de Renee Slegers a rotar y sustituir con regularidad a sus extremos también debería permitir que Baum se adapte. Teniendo todo eso en cuenta, no es un fichaje que garantice ser un éxito, aunque el talento de la jugadora de 19 años es evidente. Sin embargo, es una incorporación ilusionante que sí parece más probable que salga bien que mal, pese a algunas de las dudas. Nota: B

    Para Baum: Aunque está muy bien valorada, Baum tiene una experiencia muy limitada al máximo nivel, con solo una temporada en la Bundesliga a sus espaldas. Que ahora consiga un traspaso a uno de los grandes clubes de Europa, y además a uno en el que debería tener minutos con regularidad, parece un gran paso en su carrera. De nuevo, existen esas reservas por cómo el Arsenal no ha logrado desarrollar promesas extranjeras en el pasado, pero los minutos de la adolescente deberían llegar de una manera que le ayude a progresar bien. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julio: Khiara Keating (del Manchester City al Liverpool)

    Para el Manchester City: Como demuestra el hecho de que el City le ofreciera a Keating un nuevo contrato, esto supone un golpe para el nuevo campeón de la WSL. Dicho esto, no puede considerarse inesperado. Keating ha dejado de entrar en las convocatorias de Inglaterra por su falta de minutos en Manchester en los últimos tiempos y, con el Mundial femenino de 2027 en el horizonte, siempre pareció probable que buscara salir del club este verano. Ahora, el City tiene que encontrar la mejor manera de reemplazar a una jugadora que aportaba un nivel de calidad poco habitual incluso como portera suplente. Que se marche gratis, después de haber pasado 11 años desarrollándose en el City hasta convertirse en internacional con Inglaterra, también es algo realmente negativo. Nota: D

    Para el Liverpool: Este es un fichaje fantástico que cubre una posición necesitada para el Liverpool, y que mejora aún más por el hecho de llegar gratis. El Liverpool estaba en el mercado en busca de una portera después de no lograr que la cesión de Jennifer Falk fuera permanente, y en Keating tiene a una futbolista a la que la entrenadora Gareth Taylor conoce bien, después de haber dirigido su irrupción en el City, además de a alguien con una calidad increíble, margen para seguir mejorando y un perfil que encaja con el estilo de juego que Taylor está implantando. Sigue siendo joven y relativamente inexperta, por lo que llegarán los errores, pero contar con minutos de forma regular permitirá a Keating corregirlos y cumplir con su ilusionante potencial. Nota: A

    Para Keating: Después de cumplir 22 años el mes pasado y de haber dejado de entrar en las convocatorias de Inglaterra en los últimos tiempos, este verano parecía el momento adecuado para que Keating dejara el City en busca de un papel como titular. El Liverpool no podrá ofrecerle las opciones de ganar títulos que tenía en el City, pero lo que necesita son minutos, no solo por el Mundial del próximo año, sino también por su propio desarrollo como jugadora. Keating debería tenerlos de sobra en Merseyside, trabajando con un entrenador que la conoce bien y que propone un estilo que le va bien. Es un movimiento brillante. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julio: Mapi León (Barcelona a London City Lionesses)

    Para el Barcelona: Aunque no sea el nombre más importante que deja el Barça este verano, la salida de Leon dolerá de verdad. Una de las mejores defensas centrales del mundo, si no la mejor, ha sido una pieza vital en el ascenso del club hasta la cima del fútbol y será extremadamente difícil de reemplazar, incluso si las catalanas no tienen que operar con las mismas limitaciones financieras que el verano pasado. La forma en que afronten esa tarea influirá en la nota final, y al Barça hay que darle el beneficio de la duda hasta que eso ocurra. Hay algunas jugadoras jóvenes prometedoras que vienen empujando desde La Masia y que podrían dar un paso al frente, pero todavía no para asumir un papel tan protagonista como el que tenía Leon. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Este es el tipo de fichaje que representa un paso adelante para el London City en comparación con anteriores mercados de traspasos. Aunque algunas de las estrellas veteranas que ha incorporado en los últimos tiempos han tenido un impacto real, con Kosovare Asllani como principal ejemplo, la mayoría llegaron después de haber dejado atrás su mejor nivel. Leon, en cambio, se incorpora al club todavía en lo más alto del fútbol femenino y mejorará seriamente al equipo. También encaja bien en la filosofía de este ambicioso club por su excelencia con el balón. Nota: A

    Para Leon: Cualquier salida del Barcelona, campeón de Europa, va a suponer un paso atrás para una jugadora. Leon no va a acumular títulos en Inglaterra y además se une a un club que probablemente tenga prohibido competir en la Liga de Campeones si llegara a clasificarse, dado que la propietaria Michele Kang también es dueña del Lyon, el equipo al que el Barça venció en la final de mayo. Pero esta es una oportunidad para la jugadora de 31 años de disputar por primera vez en su carrera una nueva liga y asumir un reto diferente, sin dejar de competir a buen nivel y con un calendario menos exigente, de cara al Mundial del próximo verano. Además, cobrará un buen salario en lo que probablemente sea su último gran contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julio: Niamh Charles (del Chelsea al Manchester City)

    Para el Chelsea: Charles es una opción sólida para el lateral izquierdo, pero no es una especialista natural en ese puesto. Empezó como delantera y es una posición a la que se ha adaptado en los últimos años con bastante éxito, pero cuando se presentó la oportunidad de que el Chelsea incorporara a Katie McCabe, como hizo a principios de junio, no sorprende que la aprovechara. La capitana de Irlanda es una de las mejores laterales izquierdas que hay y su llegada permite que otras jugadoras pasen a desempeñar roles más naturales para ellas, como Sandy Baltimore y Veerle Buurman. Dejar salir a Charles después de hacer ese fichaje sí resta profundidad a la plantilla, pero hay jugadoras que pueden cubrir esa posición si es necesario, mientras que los impresionantes 500.000 £ (670.000 $) que, según se informa, el club ha recibido por la internacional inglesa, en el último año de su contrato, suponen una gran operación. Nota: A

    Para el Man City: Un lateral izquierdo era una prioridad en este mercado para el Man City, que dejó salir a Leila Ouahabi gratis y, de todos modos, había utilizado en gran medida a Alex Greenwood por delante de ella en ese puesto. Incorporar otra opción permitirá que Greenwood regrese a su posición preferida en el centro y, aunque Charles no está al mismo nivel como lateral izquierda que McCabe, con quien se vinculó mucho al City antes de que actuara el Chelsea, sí es una opción muy sólida que supone una mejora respecto a la situación actual del City. Nota: B

    Para Charles: Con el fichaje de McCabe por el Chelsea, una salida del club siempre iba a ser lo más beneficioso para Charles si quería tener minutos con regularidad. Eso también es importante para su situación con Inglaterra, ya que en los últimos meses ha perdido su sitio como lateral izquierda titular con Inglaterra. Tal y como están las cosas, es probable que sea la primera opción en el Man City, en un equipo que acaba de ganar la WSL y la FA Cup, y que volverá a aspirar a los grandes títulos el año que viene, además de regresar a la Champions League. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (del Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: Esta será quizá la salida más frustrante para el Barcelona este verano. Eso se debe a que Batlle todavía tiene solo 27 años y es una de las mejores laterales del mundo, mientras que Putellas y Leon están en la treintena, mientras que las exigencias salariales de Paralluelo estaban fuera de su alcance. Al Barça le habría gustado seguir contando con Batlle durante muchas temporadas más y habría confiado en sus opciones de lograrlo, dado que este es el club de su infancia. En cambio, regresa a Inglaterra como agente libre. Es un golpe muy duro. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la salida de Katie McCabe, se abrió un hueco en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirlo con una jugadora de talla mundial. Batlle es lateral derecha por naturaleza, pero tiene mucha experiencia en la banda opuesta, donde puede rendir con mucha eficacia como lateral invertida, generando nuevos problemas para las rivales. Una pareja titular de laterales formada por Emily Fox y Batlle es, posiblemente, tan buena como cualquier otra en el fútbol femenino, y es añadir esa calidad a la profundidad ya existente, con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, lo que puede llevar al Arsenal a ese siguiente nivel, en su búsqueda de su primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: Aunque este movimiento pueda sorprender a muchos por la dimensión del Barça en este deporte y por el hecho de que es el club de la infancia de Batlle, la lateral sí ganó todo lo posible en su regreso a Cataluña y ahora vuelve a Inglaterra para asumir un nuevo reto, después de no haber ganado ningún título durante sus tres años en el Manchester United. En el Arsenal hay muchos objetivos nuevos por cumplir y sus opciones de volver a conquistar la Champions League siguen siendo altas, con el Arsenal ganando ese título justo el año pasado, aunque no tan altas como lo eran en el Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para el Barcelona: Obviamente, es un golpe enorme para el Barça perder a alguien con la calidad de talla mundial de Putellas, su liderazgo extraordinario y su importante influencia dentro de la plantilla. Pero, al parecer, el club no podía hacer nada al respecto. Después de 14 años en la entidad, en los que levantó todos los títulos posibles, la dos veces ganadora del Balón de Oro sintió que era el momento adecuado para seguir adelante y buscar un nuevo desafío. Que no se marche a un gran rival europeo del Barça es algo positivo y el club está bien preparado, tanto por la calidad de su plantilla como por la ilusión que hay en la cantera, para avanzar de forma positiva, aunque sea un golpe importante que duele. Nota: C

    Para el London City: Este es un golpe de efecto extraordinario. Apenas un año después de llegar a la Women’s Super League, una jugadora del calibre de Putellas puede ayudar al London City a dar un paso más tras un sólido sexto puesto la temporada pasada. Es una de las mejores jugadoras del planeta y eleva a este equipo de forma significativa por sí sola. También puede ser un buen movimiento de cara a intentar sacar más rendimiento de Grace Geyoro, que firmó una decepcionante temporada de debut con el club tras un traspaso récord mundial. Añadir a Putellas al centro del campo a su lado debería ayudar a sacar una mejor versión de la muy talentosa estrella francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Es raro que una gran jugadora pueda cerrar un capítulo importante de su carrera por todo lo alto, pero Putellas pudo hacerlo este año al despedirse del Barça después de firmar un maravilloso póker de títulos. Ahora pone rumbo a Inglaterra para experimentar una nueva liga y un nuevo desafío. No le va a reportar títulos como los que logró en su etapa en Catalunya, dado el punto en el que se encuentra el proyecto del London City. Sin embargo, parece un movimiento excelente de cara a su carrera internacional, ya que Putellas podrá jugar en quizás la mejor liga del mundo mientras acumula menos minutos, debido a la ausencia de fútbol europeo en el club. Eso significa que, cuando llegue el Mundial el próximo verano, podría estar en una buena posición para rendir a su mejor nivel con la camiseta de España. También está el beneficio añadido de lo que seguro será un salario descomunal en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht Frankfurt al Arsenal)

    Para el Eintracht Frankfurt: ¿Habría sido más beneficioso para el Eintracht dejar marchar a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras una Eurocopa revelación y el Arsenal llamó para interesarse por la centrocampista? En términos económicos, sí. La jugadora, de 27 años, entraba en el último año de su contrato y siempre iba a ser difícil atarla a uno nuevo cuando grandes clubes estaban mostrando interés en ella. Sin embargo, retener a Reuteler ayudó al Eintracht a disfrutar de otra gran temporada en la que terminó tercero en la Bundesliga y aseguró una plaza en la fase previa de la Champions League, algo que probablemente sea más importante al final, aunque la internacional suiza no será fácil de reemplazar. Nota: B

    Para el Arsenal: Hay un mundo en el que el Arsenal se queda sin el fichaje de Reuteler, después de no haber podido cerrar un acuerdo el verano pasado. Afortunadamente, el Arsenal no vive en ese mundo, con la centrocampista camino del norte de Londres un año después como agente libre. El club necesita más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta exactamente eso, con su capacidad para desempeñar varios roles diferentes y ampliar aún más las opciones de las que dispone la entrenadora Renee Slegers. No es un fichaje tan llamativo como algunos de los otros del Arsenal este verano, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso ilusionante en la carrera de Reuteler. Lleva ya varios años siendo una jugadora clave en un muy buen Eintracht, un equipo que a menudo ha sido el mejor del resto en la Bundesliga, por detrás del Bayern de Múnich y del Wolfsburgo, y mostró una calidad y una personalidad reales para dar un paso al frente con Suiza en una Eurocopa disputada en casa el verano pasado. Un traspaso a uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser un movimiento exitoso para ella, si aprovecha las oportunidades a medida que le lleguen en una plantilla fuerte que rotará entre competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    Para el Hoffenheim: Nadie ha marcado más goles en la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas que Cerci, que fue un fichaje brillante para el Hoffenheim tras dejar el Koln en 2024. Pero ahora se marcha gratis después de la expiración de su contrato. Que el Hoffenheim no reciba nada por ella, y especialmente al irse a un equipo grande, es decepcionante. Tampoco será fácil reemplazar sus goles, que han llevado al club a acabar entre los primeros de la mitad alta de la Bundesliga en temporadas consecutivas. El club vuelve a confiar en su capacidad de desarrollo en ese aspecto, incorporando hasta ahora a dos delanteras jóvenes de la academia del Barcelona. Nota: D

    Para el Arsenal: La posición de delantera centro no habrá sido una prioridad urgente para el Arsenal este verano, pero incorporar a Cerci, para unirse a una nómina de delanteras en la que ya están Alessia Russo y Stina Blackstenius, sí le da a la entrenadora Renee Slegers más flexibilidad en ataque. Significa que cuando Russo baje a ese rol de '10', como hizo a menudo el año pasado, habrá cierta variedad entre si es Cerci o Blackstenius quien juegue por delante de ella. La internacional alemana también puede jugar en banda si hace falta, pero puede decirse que ahí no es tan efectiva, dado que eso limita la frecuencia con la que está dentro del área, esperando rematar ocasiones de gol. Aun así, esa también es una opción mientras el Arsenal busca ser más imprevisible en ataque, después de haber sido en ocasiones más bien lo contrario el año pasado. Nota: B+

    Para Cerci: Una de las mayores preguntas sobre este movimiento es: «¿cuánto va a jugar Cerci?». Se ha hecho un hueco de forma habitual en la selección de Alemania gracias a la regularidad de sus minutos y, a su vez, de sus goles. Si eso pasa a ser más limitado en el Arsenal, ¿qué significa a nivel internacional, a solo un año del Mundial? Dada la cantidad de partidos que tendrá el Arsenal, debería seguir teniendo sus oportunidades, y más aún teniendo en cuenta lo activa que es Slegers con los cambios. Pero con varios clubes, según se ha informado, interesados en ella, había otras oportunidades, con papeles más destacados y también la posibilidad de ganar títulos, que Cerci podría haber elegido. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Para el Chelsea: Rytting Kaneryd fue una excelente servidora para el Chelsea tras su llegada en 2022, y su ritmo de trabajo nunca estuvo en duda. Sin embargo, la internacional sueca puede ser irregular, como demuestran sus 11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga. Un club como el Chelsea quiere más producción de sus extremos y, por eso, sacar una cantidad por Rytting Kaneryd a sus 29 años, con la idea de incorporar a una jugadora de banda más prolífica, no es una mala operación. Dicho esto, también depende de cómo el Chelsea afronte su sustitución, ya que su ética de trabajo, su buen carácter en el vestuario y su capacidad para someter realmente a los equipos con su velocidad son cualidades que no deberían pasarse por alto. Si no lo hace de forma adecuada, la nota baja. Nota: B

    Para el Lyon: Es difícil saber qué pensar de este fichaje. Le Progres informa de que supondrá un cambio de posición para Rytting Kaneryd, que será utilizada como carrilera en lugar de como extremo. Eso sugiere un cambio de sistema para el Lyon, que la pasada temporada jugó principalmente con defensa de cuatro. A eso se suma la salida de Kadidiatou Diani, que se anunció unos días después. ¿Estuvo eso también relacionado con el cambio de sistema? Solo el tiempo lo dirá. Si Rytting Kaneryd llega para actuar como carrilera, tiene muchas cualidades que encajan en el puesto, aunque solo lo haya ocupado de forma ocasional a lo largo de su carrera. Con un ritmo de trabajo alto, gran velocidad y amenaza ofensiva, cumple muchos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Después de causar inicialmente un gran impacto en el Chelsea, alcanzando las dobles cifras en goles y asistencias en su primera temporada completa, la 2023-24, sí daba la sensación de que el progreso de Rytting Kaneryd se había estancado un poco en los últimos tiempos. Un nuevo capítulo, entonces, podría ser lo que necesita para reavivar la llama. Cómo rinda como carrilera de forma constante, si efectivamente así es como acaba desarrollándose este traspaso, puede influir en ello. Aun así, la oportunidad de jugar en un club como el Lyon, ocho veces campeón de Europa y que ha disputado dos de las últimas tres finales de la Liga de Campeones, es una gran oportunidad. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (de North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: Este es un golpe muy duro. Solo Barbra Banda ha participado directamente en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, cuyos cinco goles y cuatro asistencias en nueve partidos han sido clave para mantener al North Carolina en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a cubrir el vacío que deja la internacional japonesa, pero todavía tiene solo 18 años y una experiencia limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage a esta salida, aunque al menos sí recibió una cantidad por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre más adelante este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Después de firmar la temporada menos goleadora de la WSL en siete años el curso pasado, reforzar la delantera ha sido una gran prioridad para el Chelsea este verano, sobre todo con las salidas también de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar como delantera centro pero, con 1,55 m, es poco probable que sea la respuesta a esa cuestión clave, aunque sí ofrecerá una opción ahí cuando encaje. En cambio, es probable que la jugadora de 21 años se asiente en un rol en el centro del campo y tenga la tarea de generar para las demás, con su hábil juego de pies y su visión de pase llamados a resultar muy útiles cuando el Chelsea se enfrente a bloques bajos, como ocurre tan a menudo. Que los Blues hayan conseguido que una de las mejores jóvenes futbolistas del mundo firme un contrato de cinco años es otro gran punto a favor. Nota: A

    Para Matsukubo: Después de irrumpir con fuerza en la NWSL en 2025, este es un gran movimiento que Matsukubo sin duda se ha ganado. Será un gran salto, jugando en un club con la presión y la exigencia del Chelsea, pero debería adaptarse bien a lo que Sonia Bompastor quiere hacer, además de encajar muy bien tanto en la WSL como en la Champions League. Los Blues todavía necesitan más refuerzos ofensivos, incluida una delantera centro, para que la eficacia de Matsukubo se maximice. Aun así, la jugadora de 21 años debería funcionar muy bien con las que ya están en el club, en particular Lauren James, por la manera en que ambas futbolistas se mueven por distintas zonas y encuentran espacios. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    Para el Bayern de Múnich: Perder a Stanway es, sin duda, un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha sido fantástica para el club durante los últimos cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el Bayern conoce su salida desde hace ya un tiempo, después de que se anunciara en enero, así que ha tenido tiempo de sobra para valorar los movimientos que puede hacer en el mercado de fichajes para reforzar un centro del campo que ya está bastante bien cubierto. Es un golpe, pero no uno catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: El Arsenal ha dependido demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en los roles más retrasados del centro del campo, y la llegada de Stanway ayuda a solucionar ese problema. Con Kyra Cooney-Cross también en el club, y con Geraldine Reuteler apuntando a llegar pronto, Renee Slegers tendrá muchas opciones de verdadera calidad para rotar en esas posiciones, dar mucho descanso a las jugadoras, ajustarse a distintos retos y asegurar que se reduzca esa dependencia de determinadas futbolistas. Stanway aporta una gran experiencia, talento y versatilidad mientras el Arsenal persigue su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Para Stanway: Cuando Stanway se unió al Bayern, necesitaba reconducir su carrera en cierto modo, tras un decepcionante final de su etapa en el Manchester City. Lo hizo y mucho más en Alemania, consolidándose en el proceso como una jugadora clave para Inglaterra y como una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, en un equipo que justo el año pasado ganó la Champions League. Ese es el trofeo que se le ha resistido y es uno que quizá tenga más opciones de ganar con este movimiento, dado el reciente historial del Arsenal en la Liga de Campeones femenina, aunque los títulos nacionales no llegarán con tanta facilidad como lo hicieron en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht Frankfurt al London City Lionesses)

    Para el Eintracht Frankfurt: Este va a ser un verano interesante para el Eintracht. Anyomi es una de las cuatro jugadoras clave que se marchan gratis y quizá sea la más difícil de reemplazar, después de aportar 13 goles y seis asistencias en 20 partidos como titular en la Bundesliga la temporada pasada. El club está haciendo muchas cosas bien fuera del campo y ha terminado tercero en cada una de las últimas cinco temporadas, clasificándose de forma consistente para competición europea. Sin embargo, de cara al futuro es vital encontrar la manera de retener a jugadoras como Anyomi. Al menos, el Eintracht tiene un buen historial a la hora de encontrar reemplazos para quienes se marchan y necesitará volver a estar a su mejor nivel en el mercado para asegurarse de que el golpe no sea demasiado duro. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Si el London City quiere dar un paso más y pelear de verdad por los puestos altos de la WSL, así como por el éxito en las competiciones nacionales, será importante contar con más jugadoras decisivas en el último tercio, después de que solo una futbolista de la plantilla alcanzara las dobles cifras en goles y asistencias la temporada pasada. Los números de Anyomi en la liga en 2025-26 son más del doble de lo que logró cualquiera en el London City, salvo Freya Godfrey, y esperará mantener esa forma en Inglaterra. ¿Es el encaje perfecto para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que ofrece algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Antes de este verano, hubo clubes más grandes vinculados con Anyomi, entre ellos el Bayern de Múnich, el PSG y el Paris FC, todos ellos jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada, a diferencia del London City. Sin embargo, el éxito en las copas no parece del todo descartado para el conjunto inglés la próxima temporada, especialmente con los cambios que están por llegar en la Copa de la Liga, y es probable que exista una mayor garantía de un papel más destacado en lo que es un proyecto ilusionante con algunos nombres enormemente importantes a bordo. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Para el Valadares Gaia: Aunque el club no se habría hecho ilusiones con que retener a Parkinson a largo plazo fuera algo probable, eso no evita que sea un golpe que la joven y brillante estrella del Valadares se marche. Para colmo, el club tampoco recibirá una cantidad por Parkinson, lo que hace todavía más difícil reemplazarla. Al menos, el Valadares logró cosas increíbles durante su etapa en el club, alcanzando la final de la Taca de Liga este año y encadenando dos temporadas consecutivas entre los cinco primeros de la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes jugadoras con más talento del planeta y el Courage no solo se ha asegurado su fichaje, sino que lo ha hecho con un contrato de tres años y opción a un cuarto. El club ha firmado un inicio decente de temporada en la NWSL, pero en algunos momentos le ha faltado creatividad, y eso es algo que Parkinson sin duda puede ayudar a solucionar. La entrenadora principal Mak Lind trabajaba anteriormente en el Hacken, donde supervisó el desarrollo de toda una serie de jóvenes jugadores con talento que desde entonces han dado grandes pasos, incluida la nueva delantera del Real Madrid Felicia Schroder. Debería ser la persona adecuada también para ayudar a Parkinson a alcanzar nuevas cotas. Nota: A

    Para Parkinson: Unirse a un club dirigido por una persona con una gran reputación en el desarrollo de promesas es un movimiento fantástico para Parkinson. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la división, una media que probablemente bajará aún más con la llegada de la jugadora de 18 años, pero sigue contando con varias veteranas muy importantes para guiar a esas futbolistas inexpertas, lo que lo convierte en un buen entorno para ella. La NWSL también será muy diferente en cuanto a estilo y exigencia respecto a lo que Parkinson ha vivido en Portugal, lo que debería ayudarla a pulir un poco más su juego y obligarla a trabajar algunos de sus aspectos más débiles. Es difícil encontrar muchos defectos en lo que ha elegido como su primer gran movimiento. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis, ya que la jugadora de 22 años ha progresado de maravilla en el club durante los últimos cuatro años. Sustituir su regularidad y fiabilidad no será fácil para el conjunto español, y además también estaba empezando a convertirse en una líder más dentro del equipo. Una baja dura, pero que refleja dónde está ahora mismo el Atlético, después de terminar quinto en la Liga F pese a una prometedora campaña en la Champions League. Nota: F

    Para el United: Medina ha pasado la mayor parte de su carrera como lateral izquierda, pero este movimiento bien podría sugerir que va a desempeñarse con más regularidad en el puesto de central en el que se encontró hacia el final de su última temporada en el Atleti. El United ya tiene una gran opción en el lateral izquierdo, Anna Sandberg, y la llegada de Medina significa que hay profundidad por detrás de la internacional sueca, además de otra opción en el centro de la defensa. Medina jugó en gran medida por dentro formando parte de una línea de tres, mientras que el United juega con una línea de cuatro, por lo que será interesante ver cómo se adapta si acaba ocupando esa posición con más regularidad. La profundidad de plantilla era vital para el Manchester United en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y el potencial de seguir mejorando. Nota: A

    Para Medina: Este es otro paso importante en la carrera ascendente de Medina. Después de asentarse en la Liga F con el Real Betis, dio el salto a un equipo de la zona alta de la categoría como el Atleti y ahora se marcha a quizá la mejor liga del fútbol femenino, y a un equipo que compite en la parte alta de la misma. Sin embargo, resulta fascinante cómo encajará en este equipo. Todo apunta a que al menos alternará entre los puestos de central y lateral izquierda, ampliando así su experiencia en la primera de esas posiciones. Solo el tiempo dirá si eso le sienta tan bien como el rol más abierto, especialmente en una línea de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    Para el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea parecía inevitable y comprensible. Tras haber regresado de una lesión que la tuvo 20 meses de baja al inicio de la temporada 2025-26, la internacional australiana tuvo problemas para entrar con regularidad en el once de Sonia Bompastor, ya que la francesa optó en su lugar por opciones menos naturales en el puesto de delantera centro. Sin embargo, una vez que Kerr entró en el equipo después de la Copa Asiática, no dejó de marcar, y terminó la campaña con una racha de siete goles en siete partidos. A sus 32 años, no era la solución a largo plazo para el puesto de '9', pero ¿podría haberse cerrado un acuerdo a corto plazo en su lugar, especialmente con tantas dudas alrededor de la posición de delantera en el Chelsea? Quizá no, dada la demanda en otros lugares que siempre iba a existir por Kerr. Habría sido preferible para el Chelsea mantenerla en la plantilla, pero de todos modos siempre iban a ser necesarios más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de ocupar con comodidad puestos de play-off durante las primeras semanas de la nueva temporada de la NWSL, Gotham ha marcado una cifra increíblemente baja de goles, con 12 en 11 partidos, el quinto peor registro de la división. Incorporar a una jugadora como Kerr debería ayudar a solucionar eso. Esther Gonzalez ha sido muy prolífica para el equipo en años anteriores, pero este año está teniendo problemas, por lo que no sorprende que Juan Carlos Amoros actuara para incorporar otra opción de primer nivel como delantera centro en Kerr en cuanto estuvo disponible. Es un gran fichaje para un equipo que necesita marcar más goles si quiere retener su título de campeona de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Después de una última temporada irregular en el Chelsea, y tan poco tiempo después de una lesión de larga duración, es importante que Kerr vuelva a jugar con regularidad, especialmente con el Mundial del próximo año en el horizonte. ¿Tendrá un papel protagonista en Gotham? ¿O compartirá con Gonzalez las funciones de '9'? Los minutos no están tan garantizados como quizá lo estarían en otros clubes, pero Kerr tiene mucha calidad y tendrá la oportunidad de demostrarlo, sobre todo con Gonzalez peleando contra su falta de forma y con Kerr pareciendo un encaje potencialmente mejor para el estilo de Amoros. También conviene señalar los aspectos personales positivos de este movimiento para la jugadora de 32 años, que hacen que tenga todavía más sentido. Ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis es de Massachusetts, que no está a un millón de millas de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Real Madrid 2026-27Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    Para el Hacken: La Damallsvenskan sueca se ha convertido en los últimos años en una especie de liga trampolín, de esas que desarrollan de maravilla el talento joven pero que siempre acaban vendiendo a clubes más grandes y ricos de ligas más grandes y ricas. Como tal, el Hacken siempre supo que no podría retener a Felicia Schroder para siempre, y el plazo de su estancia en Suecia se acortó de inmediato la temporada pasada, cuando marcó la impresionante cifra de 30 goles en liga. Aun así, es difícil pensar que el club no sacó todo lo posible de su etapa con la adolescente. Schroder ayudó a impulsar al Hacken hacia su primer título de liga en cinco años y a un triunfo europeo en la edición inaugural de la Europa Cup, antes de marcharse por una cantidad absolutamente enorme de alrededor de 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Es un golpe perderla, pero el Hacken no ha gestionado nada mal esta operación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿Es esto una señal de que el Real Madrid por fin está mostrando el tipo de ambición necesario para recortar distancias con el Barcelona? Las Blancas han sido criticadas de forma habitual a lo largo de los años por la falta de impulso, siendo constantemente el segundo mejor equipo de España mientras, al mismo tiempo, muchas grandes estrellas se han marchado, como Olga Carmona, Esther Gonzalez y, solo este verano, tanto Caroline Weir como Naomie Feller. Sin embargo, desembolsar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo representa un posible cambio. Schroder es una estrella y muestra todas las señales de poder replicarlo al dar un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo al que le faltó esa regularidad de una delantera centro la temporada pasada. También tiene potencial para seguir mejorando y, de forma similar a Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Pese a las críticas a Madrid, esto parece un buen movimiento para Schroder. Debería ser la delantera centro titular del equipo, se fogueará en una gran liga y en la Champions League de forma habitual, y habrá un salto de presión y exigencia para ella, aunque no tan grande como podría haber sido. Madrid también tiene un historial decente en el desarrollo de jugadoras jóvenes, con Caicedo como ejemplo destacado. A pesar de algunas salidas importantes, el elenco que rodea a Schroder tampoco está mal, y será especialmente fascinante ver cómo se entiende con Caicedo. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del Paris Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para el PSG: Fue un movimiento que no terminó de salir bien ni para el PSG ni para Earps. La guardameta llegó cuando todavía era una de las mejores en su puesto, pero no pudo rendir de forma consistente a nivel mundial en Francia, con algunos errores de mucho impacto apareciendo por el camino. Tampoco ayudó que el club, en líneas generales, atravesara una auténtica convulsión al mismo tiempo, sin que Earps fuera en absoluto responsable de sus fracasos como equipo, mientras se marchaban jugadoras clave, se perdían grandes partidos y se producían más cambios en el banquillo. En definitiva, no sorprende que ambas partes vayan a separar sus caminos cuando termine el contrato de Earps, con poco perdido para el PSG, pero nada ganado. Nota: C

    Para London City: Fue una primera temporada sólida en la WSL para London City y, para dar un paso más, la portería parecía una demarcación a reforzar. Entre las porteras que disputaron al menos 750 minutos, Elene Lete tuvo el segundo peor porcentaje de paradas de la liga la pasada temporada, encajando 6,8 goles más de lo que debería, la cifra más alta de la división, según las estadísticas de goles esperados. Earps tiene más experiencia que la jugadora de 24 años, que puede aprender mucho de su nueva compañera de equipo tras un primer año irregular en la WSL, y desde luego ha alcanzado cotas más altas, aunque en una carrera más larga. ¿Puede Earps reencontrarse con eso en su regreso a Inglaterra? Eso es lo que espera London City. El tiempo dirá si ocurre, pero al menos ha intentado mejorar una zona de la plantilla que necesitaba reforzarse. Nota: B

    Para Earps: Si Earps quiere volver a ser una de las mejores en su puesto de manera consistente, alejarse del circo del PSG probablemente no sea una mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha hablado mucho sobre las cosas que ha aprendido, como jugadora y como persona, al afrontar una nueva experiencia en Francia, el PSG puede ser caótico y lleva años decepcionando constantemente a la sombra del Lyon. Earps esperará que el ambicioso entorno de London City pueda ayudarla a recuperar un gran nivel, además de contar con toda seguridad con un buen contrato mientras se acerca el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: Una muestra de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, probablemente, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta del Real Madrid, tal ha sido su impacto, extraordinariamente constante, desde que llegó al club en 2022. Sin embargo, se marcha sin haber levantado ningún título en cuatro años en la capital española, con el Madrid todavía a años luz del Barcelona en la pelea por los trofeos nacionales y un escalón por debajo de la élite en Europa. Para retener a talentos de primer nivel como Weir, el Real Madrid simplemente tiene que hacerlo mejor con el equipo femenino. Su pérdida va a ser enorme. Nota: F

    Para el Lyon: Un fichaje fantástico a coste cero para el subcampeón de la Champions League de esta temporada. Weir marca diferencias al más alto nivel, aporta muchísima experiencia y una calidad contrastada en los escenarios más grandes, todo ello capaz de ayudar a un Lyon que busca poner fin a lo que ya es una espera de cuatro años por otra corona europea. Con la salida de Lindsey Heaps, la internacional escocesa también ayuda a reforzar el centro del campo en lo que es, sencillamente, un gran fichaje para el gigante francés. Nota: A

    Para Weir: Después de rendir de forma brillantísima y constante durante su etapa en Madrid, pero sin tener nunca ningún título que lo acreditara, Weir se merece un movimiento de este nivel, del tipo que debería verla levantar muchos trofeos. Ya ha jugado en grandes clubes, defendiendo las camisetas de Arsenal y Manchester City durante su etapa en Inglaterra antes de marcharse a Madrid, y ahora tiene la oportunidad de subir todavía otro escalón, representando al ocho veces campeón de Europa. Es un movimiento que, teniendo en cuenta los escenarios en los que compite el Lyon, también debería hacer que la futbolista de 30 años reciba más reconocimiento por su talento. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Para el Arsenal: Aunque todo apuntaba a que el Arsenal se despediría este verano de varias jugadoras del primer equipo, con toda una serie de contratos a punto de expirar, las informaciones sugerían que Mead era una de esas futbolistas que terminaban contrato y a las que el club quería retener. Pese a no haber sido una titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy efectiva y aportó mucho tanto con balón como sin él para las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provoca una despedida no deseada. Sustituirla bien será clave este verano, ya que este movimiento deja al norte de Londres sin una gran dosis de creatividad y amenaza goleadora. Nota: D

    Para el Manchester City: Las bandas están bien cubiertas en el Manchester City, lo que hace que este sea, hasta cierto punto, un fichaje sorprendente para muchos. Un contrato de tres años para una jugadora que acaba de cumplir 31 años también obliga a pensárselo dos veces. Pero Mead ha rendido con regularidad al máximo nivel durante años y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más profunda, ya que también regresará a la Champions League. Mead, que además tiene la versatilidad suficiente para jugar en todo el frente de ataque, aporta exactamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con un Mundial el próximo año, los minutos serán vitales para Mead esta próxima temporada si quiere desempeñar un papel importante con Inglaterra en Brasil, si logran clasificarse. Este movimiento no lo garantiza necesariamente, dada la profundidad que tiene el City en ataque, pero las rotaciones serán vitales si el equipo de Andree Jeglertz puede competir en cuatro frentes y, por tanto, Mead debería tener muchas oportunidades de jugar y, a su vez, ganarse un puesto en el once inicial. También conviene señalar los aspectos positivos de este movimiento a nivel personal para la extremo. Uno de ellos es un contrato de tres años con un gran club a los 31 años, al igual que el reencuentro con su pareja, Vivianne Miedema, que brilló en el City la pasada temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    Para el Arsenal: La forma en que el Arsenal gestionó la situación contractual de McCabe fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas provocados por las lesiones, dada su versatilidad, las Gunners estaban preparadas para dejar marchar a la capitana de Irlanda, que, como era de esperar, despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Después dieron marcha atrás y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo desafío. No es un golpe tan duro para el Arsenal como lo sería si no estuviera incorporando a la lateral del Barcelona Ona Batlle, pero es difícil no pensar que las Gunners se arrepentirán de haber dejado salir a McCabe y a su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora utilizará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Este es un fichaje fantástico para el Chelsea, una sensación acentuada por el hecho de que el club aparentemente le arrebató a McCabe justo delante de las narices al Manchester City, el nuevo campeón de la WSL, que estaba preparado para fichar a la estrella irlandesa para reforzar una posición que necesita atención. El Chelsea utilizó varias opciones en el lateral izquierdo la temporada pasada, con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman, pero ninguna es una especialista natural en esa posición. La llegada de McCabe permite a Baltimore adelantar su posición hacia su rol ofensivo preferido y significa que Buurman puede ser utilizada principalmente como central, donde es brillante. Charles, que ahora parece encaminada a marcharse al City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que mejorará significativamente el once de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Hay muchos aficionados del Arsenal disgustados por la decisión de McCabe de unirse a un gran rival, después de haber pasado los últimos 11 años consolidándose como una leyenda de las Gunners. Pero la jugadora de 30 años es una futbolista de primer nivel y esta es una oportunidad para unirse a otro club enorme y con grandes ambiciones. Para quedarse en Inglaterra y hacerlo, siempre iba a haber muy pocas opciones. Encaja muy bien en las Blues, será una titular clave y tiene la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas de la mayor parte de la última década. Teniendo en cuenta que no estaba satisfecha con la oferta del Arsenal en lo que respecta a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel individual. Nota: B