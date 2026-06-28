¡Descuento en entradas y camiseta gratis antes del partido del Mundial contra Paraguay! ¿Los aficionados de la DFB se hacen con un clásico estadounidense legendario?

Inaugurado en 1912, el Fenway Park es el estadio más antiguo de la MLB que sigue en uso. En su apertura, hace más de 100 años, los Red Sox, equipo local, se midieron a los Yankees de Nueva York, situados a unas cuatro horas en coche al suroeste. Con el tiempo, su rivalidad se ha vuelto la más intensa de la MLB. Los Yankees suman 27 títulos, pero no ganan la Serie Mundial desde 2009. Los Red Sox han triunfado nueve veces, la última en 2018.

Con motivo del partido de dieciseisavos de Alemania al día siguiente en Foxborough, la DFB y los Red Sox ofrecen a los aficionados alemanes un descuento de 10 dólares y una camiseta gratuita de los Red Sox al comprar entradas por un enlace especial. El punto de encuentro para los aficionados de la DFB será a las 17:00 en el bar deportivo «Game On», junto al estadio, con capacidad para 37 735 espectadores. Durante el partido, la «TubaFrau Hofbräu Band» amenizará el evento con música alemana.