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«Descontrolado, agresivo y violento»: el entrenador del Marsella, furioso tras la «grave lesión» de Mason Greenwood a causa de una entrada
El caos se desata en el Velódromo
Beye no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido, tras la derrota por 2-1 del domingo. La polémica se desató en el minuto 13, cuando Greenwood encabezó un rápido contraataque, pero fue derribado por una entrada tardía y a lo loco del defensa del Lille Calvin Verdonk. La fuerte colisión hizo volar por los aires al extremo y enfureció de inmediato al banquillo local. Aunque el delantero intentó seguir jugando tras la falta, la dureza de la entrada resultó ser demasiado. Solo aguantó cinco minutos más antes de ser sustituido en el minuto 18, lo que alteró por completo la dinámica de este partido de la Ligue 1 de alto riesgo.
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Beye arremete tras la lesión de Greenwood
El entrenador se mostró inflexible ante los medios de comunicación y lanzó un duro ataque contra el arbitraje, según RMC Sport. «La intervención de Haraldsson fue descontrolada, agresiva y violenta», afirmó Beye. «Y aunque podamos considerar que no hubo privación de una oportunidad de gol en la falta de Verdonk, sigue habiendo un impacto violento, ya que el jugador resultó lesionado. Luego, Haraldsson le embiste por la espalda. Así que si hace falta un puñetazo para que haya tarjeta roja, vale... Pero esta violencia debe ser sancionada. Lo juzgaron como tarjeta amarilla. Pero tenemos a un jugador gravemente lesionado y eso cambió nuestro partido».
Haraldsson escapes red card
La falta inicial sobre el delantero desencadenó una gran trifulca en el terreno de juego entre los jugadores de ambos equipos. Durante el acalorado altercado, Haraldsson empujó con fuerza por la espalda al delantero lesionado. El árbitro Benoit Bastien intervino y acabó sacando tarjetas amarillas a Verdonk, Haraldsson y al propio jugador inglés. La decisión de amonestar únicamente al internacional islandés dejó al entrenador del Marsella desconcertado y furioso. El entrenador argumentó que la falta de un castigo severo por un acto de agresión tan flagrante no protegía a sus jugadores, especialmente teniendo en cuenta el peligro físico que su delantero estrella acababa de sufrir durante los caóticos primeros compases del partido.
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La remontada del Lille en los últimos minutos deja atónitos a los locales
La pérdida de su motor ofensivo resultó decisiva para los locales. A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ethan Nwaneri justo antes del descanso, se vinieron abajo en la segunda parte. Thomas Meunier empató rápidamente y el veterano delantero Olivier Giroud anotó un dramático gol de la victoria en el minuto 86, reduciendo la diferencia entre el Marsella, tercero, y el Lille, quinto, a solo dos puntos. En defensa del papel de su jugador en el altercado, Beye concluyó: «Cuando veo la imagen, entiendo la reacción de Greenwood, que está relacionada con el miedo. Creo que sacar tarjeta amarilla a los tres jugadores no es una decisión acorde con lo que ocurrió».
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