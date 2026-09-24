La Juventus se prepara para lanzar una ofensiva en el mercado de fichajes de enero por el lateral izquierdo del City Ait-Nouri. El gigante de la Serie A está siguiendo de cerca la situación del defensa de cara al mercado invernal.

Según la Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano ya se ha puesto en contacto con el entorno del internacional argelino. Quiere conocer su disponibilidad para un cambio a mitad de temporada a Turín. Ait-Nouri ha tenido dificultades para asegurarse minutos con regularidad en el Manchester City de Enzo Maresca esta temporada. Como resultado, la Juventus espera ofrecerle una vía de escape lejos del Etihad Stadium.