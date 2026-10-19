Getty
Traducido por
Descartado el regreso al Arsenal de Folarin Balogun, delantero de la selección masculina de Estados Unidos, una antigua estrella del Arsenal y del Mónaco que ganó un título respalda su fichaje por un club de la Premier League
El Arsenal vendió a un canterano al Mónaco en 2023
Balogun nació en Estados Unidos, de padres nigerianos, pero creció en Londres. Entró en la célebre cantera de Hale End a los ocho años y fue progresando hasta disputar 10 partidos oficiales con el Arsenal.
Tenía cerrado el camino hacia un puesto habitual en el primer equipo, por lo que tuvo que buscar los minutos y la experiencia que necesitaba en un par de cesiones. Una de ellas, al Reims, le permitió llamar la atención en Francia.
Su traspaso definitivo al Mónaco fue aprobado en 2023, y el jugador de 25 años, que pasó de representar a Inglaterra a representar a Estados Unidos y ya suma 31 partidos con la selección absoluta, marcó 19 goles en todas las competiciones la temporada pasada.
Ha despertado el interés de clubes de toda Europa, y el Arsenal incluyó una cláusula por la que recibiría el 17,5 % de una futura venta en el acuerdo que llevó a Balogun al Mónaco. El club londinense se beneficiaría de cualquier traspaso, pero ¿podría plantearse recuperarlo?
- Getty
Por qué Balogun no volverá al Emirates Stadium
El Arsenal sigue necesitando con urgencia un 9 goleador, pero Grimandi, campeón de la Premier League en dos ocasiones, no está convencido de que un canterano del club tenga el nivel exigido en el Emirates Stadium. El francés, que también jugó en el Mónaco y hablaba en nombre de las tragaperras online de talkSPORT Bet, declaró a GOAL al ser preguntado por su valoración de Balogun: «Es un buen jugador, un buen jugador en la Ligue 1».
«No creo que pueda volver al Arsenal. Es bastante complicado, ya tienen a [Kai] Havertz y a [Viktor] Gyokeres. Así que incluso para los grandes jugadores es complicado rendir en esa posición en el Arsenal».
«No creo que Balogun pueda aportar más de lo que tiene Arteta ahora mismo, y aun así les cuesta. Pero es un buen jugador, lo hizo bien la temporada pasada, jugó bien al fútbol, sabe aprovechar los espacios y tiene buena técnica. Pero no estoy seguro de que pueda aportar más de lo que tenemos ahora mismo en el Arsenal».
Preguntado por si Balogun podría tener más impacto en otro club de Inglaterra, después de haber estado cerca de poner rumbo a Merseyside, Grimandi añadió: «Quizá. Creo que sería una buena elección para el Everton ficharlo».
«Creo que puede jugar en la Premier League, por supuesto, pero el nivel del Arsenal es tan alto ahora mismo que no estoy seguro de que pueda ayudar al equipo a conseguir lo que quiere».
Una estrella de la selección de Estados Unidos deja abierta la puerta a un fichaje por la Premier League
Balogun vio cómo se acordaba su traspaso al Everton por 40 millones de libras (53 millones de dólares) durante el verano de 2026, tras sus actuaciones en un Mundial disputado en casa con la selección de Estados Unidos. Puso fin a esas conversaciones después de que surgieran problemas durante el reconocimiento médico.
Sigue abierto a la posibilidad de volver a sus raíces en algún momento. Preguntado por talkSPORT sobre si podría acabar en la Premier League, el trabajador delantero respondió: «Sí, es posible. El fútbol da muchas vueltas, como hemos visto después del Mundial. Estuve cerca de un traspaso que no se concretó, pero desde luego es una opción».
- Getty
¿Cambiará de equipo el goleador contrastado Balogun en 2027?
Balogun solo ha disputado tres partidos como suplente con el Mónaco en lo que va de temporada, tras superar una leve molestia en la rodilla, y todavía espera su primer gol de la 2026-27. Debería asumir un papel más destacado en las próximas semanas y meses.
Si recupera su mejor ritmo, es probable que surjan más rumores de traspaso con el cambio de año. Todavía hay varios equipos de la Premier League que estarían encantados de incorporar a un delantero centro de garantías a sus plantillas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias