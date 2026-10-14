Desastre italiano en la Champions: 4 derrotas en 4 partidos y solo 1 victoria en 8 encuentros; la Serie A, en crisis en Europa

A juzgar por las dos primeras jornadas de la fase de liga 2026/2027 de los 4 equipos italianos que disputan la Champions League, se diría y cabría pensar que nuestro campeonato, la Serie A, ya no es capaz de producir equipos realmente competitivos.

Está claro que cada partido tiene su propia historia y que, como siempre, son los detalles los que marcan la diferencia en esta competición, pero la clasificación habla por sí sola y refleja la situación de un fútbol italiano en evidentes dificultades.



