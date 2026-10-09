El técnico del Barça, Hansi Flick, dijo sobre la sorprendente ausencia de Raphinha en el Balón de Oro: «Es demasiado bueno como para no estar en esa lista, pero no podemos cambiarlo. Está a otro nivel, es increíble».

El director deportivo Deco añadió: «En mi opinión, es un escándalo que Pedri y Raphinha no estén entre los 30 primeros del Balón de Oro. Merecen estar ahí sin ninguna duda».

Después de ver a Raphinha marcharse con el balón del partido tras una actuación inspiradora contra su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el entrenador del Sevilla, Luis Garcia, dijo a los periodistas: «Es una broma que ni siquiera esté nominado al Balón de Oro. Es un jugador que gana partidos, por eso no creo en estos premios. Lo hace todo».

El exentrenador azulgrana Quique Setien es otro de los que cree que Raphinha debería estar compitiendo por el primer premio, por no hablar de entrar en la lista del Balón de Oro. Ha dicho: «No hace falta pensarlo demasiado. Yo se lo daría a Raphinha ahora mismo.

»Estoy totalmente convencido. Porque es el mejor jugador. Y no solo es el más efectivo y el que más juega, sino también el que más corre, el que más trabaja y el que más ayuda a su equipo. Es un futbolista absolutamente completo».