Las especulaciones sobre la participación de Messi en la 70.ª edición de la ceremonia del Balón de Oro se han disparado. Las primeras informaciones del periodista español Juan Jesus apuntaban a que el legendario delantero podría subir al escenario del London Palladium para entregar un trofeo a uno de los grandes ganadores de la noche. Se decía que esta posible aparición sorpresa incluiría a su familia, lo que añadiría una carga emotiva al histórico evento en la capital inglesa.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano ha desmentido rápidamente esas informaciones. Al parecer, los organizadores no han ofrecido al argentino participar en la entrega de premios. Por ahora, parece poco probable ver al jugador más laureado de la historia del galardón dar paso a una nueva era coronando a su sucesor.

La contradicción entre las informaciones ha llevado a los aficionados a preguntarse si la estrella del Inter Miami viajará siquiera a Europa para el evento del 26 de octubre. Aunque su presencia siempre garantiza atención mundial, la ausencia de un papel confirmado ha sembrado dudas sobre sus planes de viaje.



