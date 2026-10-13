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¡Desaire a Lionel Messi! La leyenda argentina no ha sido invitada a entregar un trofeo en el Balón de Oro y su asistencia a la gala sigue en el aire
Confusión en torno al papel ceremonial de Messi
Las especulaciones sobre la participación de Messi en la 70.ª edición de la ceremonia del Balón de Oro se han disparado. Las primeras informaciones del periodista español Juan Jesus apuntaban a que el legendario delantero podría subir al escenario del London Palladium para entregar un trofeo a uno de los grandes ganadores de la noche. Se decía que esta posible aparición sorpresa incluiría a su familia, lo que añadiría una carga emotiva al histórico evento en la capital inglesa.
Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano ha desmentido rápidamente esas informaciones. Al parecer, los organizadores no han ofrecido al argentino participar en la entrega de premios. Por ahora, parece poco probable ver al jugador más laureado de la historia del galardón dar paso a una nueva era coronando a su sucesor.
La contradicción entre las informaciones ha llevado a los aficionados a preguntarse si la estrella del Inter Miami viajará siquiera a Europa para el evento del 26 de octubre. Aunque su presencia siempre garantiza atención mundial, la ausencia de un papel confirmado ha sembrado dudas sobre sus planes de viaje.
- AFP
Romano aclara la situación actual
El experto en fichajes Romano ha ofrecido una actualización definitiva sobre la situación y ha desmentido los rumores de que el ocho veces ganador vaya a desempeñar alguna función oficial. El periodista ha aclarado en redes sociales que nadie se ha puesto en contacto con el exjugador del Barcelona para encargarle esa tarea. «Lionel Messi no entregará ningún trofeo a los ganadores del Balón de Oro, ya que no ha sido invitado a hacerlo», afirmó el periodista italiano en su cuenta de X.
Esta aclaración pone fin a la idea de que Messi sería quien entregaría el prestigioso Balón de Oro. Romano añadió que la asistencia del jugador a la gala aún no está confirmada, por lo que sigue sin saberse si estará entre el público para presenciar los resultados.
En busca de un histórico noveno Balón de Oro
Pese a no haber recibido una invitación para presentar la gala, Messi sigue siendo una de las figuras centrales de la velada por su inclusión en la lista de 30 candidatos. El capitán del Inter Miami aspira a conquistar su noveno Balón de Oro y ampliar así su propio récord, un logro que consolidaría aún más su condición de mejor futbolista de todos los tiempos. Su nominación llega tras un sensacional 2026, en el que volvió a demostrar su valía tanto con su selección como con su club.
La candidatura de Messi se sustenta en sus actuaciones heroicas con Argentina en el camino hasta la final del Mundial. El veterano creador de juego brilló durante todo el torneo, en el que marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en ocho partidos.
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Excelencia sostenida en la Major League Soccer
Más allá de sus logros internacionales, el impacto de Messi en Estados Unidos ha sido igual de impresionante. Durante la temporada regular de la Major League Soccer, participó en 34 goles del Inter Miami: marcó 23 y dio 11 asistencias. Su llegada ha cambiado la suerte del club de Florida y ha demostrado que, incluso en el tramo final de su carrera, mantiene las cifras y la calidad técnica necesarias para competir al más alto nivel del fútbol.
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