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Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Desacuerdos y tensión... La noche del «seis» evidencia la mala relación entre Mbappé y Bellingham

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
K. Mbappe
J. Bellingham
Francia
Inglaterra

Inglaterra ganó el bronce del Mundial 2026 al vencer 6-4 a Francia.

En el encuentro, Jude Bellingham y Kylian Mbappé —compañeros en el Real Madrid— fueron rivales.

Según Mundo Deportivo, la pasada temporada ya se habló de tensión entre ambos.

Tras el duelo mundialista, los rumores se intensificaron porque no hay imágenes de ambos saludándose al final.

El rotativo añade que ambos se saludaron antes del encuentro y que Mbappé incluso le guiñó un ojo a Bellingham.

Al terminar el encuentro, Mbappé se fue a la banda, mientras que Bellingham saludó a los franceses, incluido su futuro compañero Ibrahima Konaté. 

El posible saludo entre ambos no se vio en las imágenes, o tal vez no ocurrió.

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    El origen de la disputa entre Mbappé y Bellingham

    Un vídeo del Santiago Bernabéu recordó el cruce en el Mundial: Mbappé esperaba el saludo de Bellingham, pero el inglés lo ignoró.

    Durante la temporada, Mbappé criticó a varios compañeros por no apoyar a Xabi Alonso, y Bellingham fue uno de ellos. 

    Esa podría ser la raíz de su enfrentamiento, aún vivo según los últimos hechos.

    Ahora José Mourinho debe pacificar el vestuario y recuperar la armonía.

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