Desacuerdos y tensión... La noche del «seis» evidencia la mala relación entre Mbappé y Bellingham

Inglaterra ganó el bronce del Mundial 2026 al vencer 6-4 a Francia.

En el encuentro, Jude Bellingham y Kylian Mbappé —compañeros en el Real Madrid— fueron rivales.

Según Mundo Deportivo, la pasada temporada ya se habló de tensión entre ambos.

Tras el duelo mundialista, los rumores se intensificaron porque no hay imágenes de ambos saludándose al final.

El rotativo añade que ambos se saludaron antes del encuentro y que Mbappé incluso le guiñó un ojo a Bellingham.

Al terminar el encuentro, Mbappé se fue a la banda, mientras que Bellingham saludó a los franceses, incluido su futuro compañero Ibrahima Konaté.

El posible saludo entre ambos no se vio en las imágenes, o tal vez no ocurrió.