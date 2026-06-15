Según *Bild*, una de las principales críticas internas a Werner es que habría perdido la confianza de los «jugadores no titulares», entre ellos Andrija Maksimovic y Johan Bakayako, fichajes impulsados por Klopp el pasado verano. El artículo habla de los «favoritos de Klopp».
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Desacuerdo con Jürgen Klopp: ¿Tendrá Ole Werner que marcharse del RB Leipzig por no haber tenido en cuenta a sus «jugadores favoritos»?
Maksimovic llegó del Estrella Roja por 14 millones y apenas jugó 108 minutos. Bakayoko, fichado por 18 millones del PSV, fue titular en cinco de los primeros partidos y marcó dos goles, pero luego perdió la titularidad: en la segunda vuelta no volvió a salir de inicio y apenas sumó 900 minutos totales. En los siete partidos posteriores no jugó ni un minuto y apenas sumó 900 minutos en todas las competiciones.
Pero lo que más molesta a Klopp no es solo eso. Aunque el Leipzig volvió a la Liga de Campeones y batió el récord del club con 20 victorias en la Bundesliga en el primer año de Werner, el RB solo ganó dos partidos contra los seis primeros. Según el informe, para Klopp fue «demasiado poco».
Hace un año Klopp lo elogió, pero ahora la relación está fría y la comunicación es mínima.
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Ole Werner en el RB Leipzig: «suerte», «casualidad» y el «factor Diomande»
Pese a los buenos resultados de la temporada pasada (1,95 puntos por partido en 38 encuentros), Werner podría ser destituido. Ya en mayo, Sky informó de que el «Global Team» de Klopp dudaba y atribuía parte del éxito a la suerte. «Un poco de suerte aquí, algo de casualidad allá, demasiado factor Diomande y una idea de juego no del todo convincente», señalaba el informe, coincidiendo con lo que ahora publica Bild.
Según el consorcio, el éxito se debió más a la calidad de jugadores como Yan Diomande o Christoph Baumgartner que al trabajo de Werner.
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RB Leipzig: ¿Se van el director deportivo Schäfer y Ole Werner?
Al parecer, el director deportivo Marcel Schäfer tiene una opinión interna muy distinta: está «muy satisfecho» con el trabajo de Werner y quiere renovarle, aunque su contrato vence en 2027. Pero es probable que no suceda, por lo que también duda su continuidad en el equipo sajón. Según la FAZ, es el candidato principal del Eintracht Fráncfort por si Markus Krösche se marcha este verano al AC Milan.
A mediados de esta semana, Werner regresará a Leipzig. El técnico de 38 años se encuentra de vacaciones en Malasia, y según Bild, inmediatamente después se reunirá con los responsables del club. Todo indica que entonces se anunciará su salida tras solo una temporada.
Pese a ello, Werner logró renovar al equipo bajo presión deportiva. RB perdió a sus tres máximos goleadores de la temporada anterior: Benjamin Sesko, Xavi Simons y Lois Openda, además de los referentes Yussuf Poulsen y Kevin Kampl.
Mientras tanto, Martin Demichelis, del Real Mallorca, aguarda su oportunidad para sustituirlo.