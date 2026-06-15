Desacuerdo con Jürgen Klopp: ¿Tendrá Ole Werner que marcharse del RB Leipzig por no haber tenido en cuenta a sus «jugadores favoritos»?

Maksimovic llegó del Estrella Roja por 14 millones y apenas jugó 108 minutos. Bakayoko, fichado por 18 millones del PSV, fue titular en cinco de los primeros partidos y marcó dos goles, pero luego perdió la titularidad: en la segunda vuelta no volvió a salir de inicio y apenas sumó 900 minutos totales. En los siete partidos posteriores no jugó ni un minuto y apenas sumó 900 minutos en todas las competiciones.

Pero lo que más molesta a Klopp no es solo eso. Aunque el Leipzig volvió a la Liga de Campeones y batió el récord del club con 20 victorias en la Bundesliga en el primer año de Werner, el RB solo ganó dos partidos contra los seis primeros. Según el informe, para Klopp fue «demasiado poco».

Hace un año Klopp lo elogió, pero ahora la relación está fría y la comunicación es mínima.