Derrotó al Real Madrid y se enfrentó a Ronaldo... Fallece el «enemigo número uno» de Guardiola

Aunque su estado se estabilizó inicialmente tras sufrir un infarto, se agravó de forma grave tras sufrir un segundo infarto el pasado viernes.

El domingo por la mañana, representantes del Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest emitieron un comunicado en el que informaban del empeoramiento del estado de salud de Lucescu, tras lo cual fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos durante la noche.

El ministro de Sanidad, Alexandru Rogobit, anunció que el estado de Lucescu era «crítico» y, poco después, se le indujo un coma farmacológico. A última hora del domingo por la noche, sus hijos, entre ellos Razvan, entrenador del FC Paok, llegaron al hospital para despedirse de él.

Luchescu jugó en el Dinamo de Bucarest y representó a su selección nacional en 64 ocasiones, incluida la Copa del Mundo de 1970, pero su fama creció notablemente cuando se pasó al mundo del entrenamiento.

Lucescu está considerado uno de los mejores entrenadores de la historia de Rumanía, ya que ha entrenado en Rumanía, Italia, Turquía, Ucrania y Rusia, y hizo historia con el Shakhtar durante los 12 años que pasó en el club, consiguiendo 8 títulos de liga, 7 copas y una Copa de la UEFA.