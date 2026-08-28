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Traducido por
Derek McInnes, «avergonzado» tras la eliminación del Rangers de Europa en una sorprendente derrota en la tanda de penaltis ante el Jablonec
Los Rangers sufren un cruel golpe en Europa
El gigante de Glasgow no supo proteger su ventaja de 1-0 en la ida, al sufrir una derrota idéntica en la República Checa antes de quedar eliminado por 4-3 en una tensa tanda de penaltis. La humillante eliminación significa que el Rangers no ha logrado alcanzar la fase de grupos de una competición europea más allá de agosto por primera vez desde 2017. Este último revés agravó una miserable campaña continental para el equipo de McInnes, que ya había sido eliminado de las rondas clasificatorias de la Europa League por el conjunto polaco Jagiellonia Bialystok.
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El jefe asume toda la culpa
McInnes no trató de disimular su frustración y admitió abiertamente que sus jugadores estuvieron muy lejos del nivel que se espera en Ibrox. Al reflexionar sobre la dolorosa eliminación tras el partido, McInnes dijo: "Me avergüenza mucho. Deberíamos estar ganando esta eliminatoria, no hay dos maneras de verlo. Me avergüenza el hecho de que deberíamos rendir mucho mejor. No me resulta fácil decir eso, porque estoy aquí para ayudar a mis jugadores. Quiero que mis jugadores sean muchísimo mejores de lo que fueron esta noche".
Los gigantes escoceses atraviesan un bajón
La eliminación del Rangers llegó apenas 48 horas después de que su eterno rival, el Celtic, desperdiciara una ventaja global de 4-0 contra el LASK y sufriera su propia y agónica eliminación en la fase previa de la Champions League.
Al referirse a su responsabilidad como entrenador y a la fragilidad mental de su equipo bajo presión, McInnes añadió: "Los mejores jugadores pueden fallar penaltis, pero tuvimos tiempo de sobra para sacar adelante la eliminatoria. Esta noche la responsabilidad es compartida, pero yo soy responsable de ofrecer una actuación mejor que la que mostramos esta noche. Y por eso estoy avergonzado. Estoy muy decepcionado de que nos hayan echado de Europa.
"Todo pasa por intentar avanzar hacia mejores actuaciones e intentar ganar partidos de fútbol. Pero estuvimos muy lejos del nivel y tenemos que ser totalmente honestos con eso."
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La atención a lo nacional pasa a ser la prioridad
El Rangers debe ahora recomponerse con rapidez y centrar toda su energía en los asuntos domésticos para apaciguar a una afición furiosa. Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, McInnes afronta una tarea urgente para resetear la mentalidad de su plantilla y asegurarse de que no pierda terreno en la lucha por el título de la Scottish Premiership. Lograr una victoria contundente en liga en su próximo partido es innegociable si quiere empezar a recuperar la fe entre los fieles de Ibrox tras esta catástrofe europea.
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