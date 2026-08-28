La eliminación del Rangers llegó apenas 48 horas después de que su eterno rival, el Celtic, desperdiciara una ventaja global de 4-0 contra el LASK y sufriera su propia y agónica eliminación en la fase previa de la Champions League.

Al referirse a su responsabilidad como entrenador y a la fragilidad mental de su equipo bajo presión, McInnes añadió: "Los mejores jugadores pueden fallar penaltis, pero tuvimos tiempo de sobra para sacar adelante la eliminatoria. Esta noche la responsabilidad es compartida, pero yo soy responsable de ofrecer una actuación mejor que la que mostramos esta noche. Y por eso estoy avergonzado. Estoy muy decepcionado de que nos hayan echado de Europa.

"Todo pasa por intentar avanzar hacia mejores actuaciones e intentar ganar partidos de fútbol. Pero estuvimos muy lejos del nivel y tenemos que ser totalmente honestos con eso."