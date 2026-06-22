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Denzel Dumfries se muestra optimista sobre las posibilidades de Holanda en el Mundial, con una «confianza cada vez mayor» tras la goleada a Suecia
El Mundial en Madrid
Dumfries dejó claras sus ambiciones tras la goleada 5-1 de Holanda a Suecia. Sin embargo, el defensa rechazó las especulaciones que le vinculan con un fichaje por el Real Madrid tras el Mundial.
«No voy a responder a las preguntas sobre el Real Madrid», declaró Dumfries en la rueda de prensa posterior al partido. «Pero, ¿tenemos la calidad para ser campeones del mundo? Sí, la tenemos».
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La creciente confianza y la energía positiva dan fuerzas al equipo
Tras la goleada a Suecia, Dumfries reconoció que el ambiente en la concentración ha cambiado tras el 2-2 inicial contra Japón. “Una victoria amplia da confianza y energía, y eso se nota en los entrenamientos”, afirmó. “Este 5-1 es muy valioso en todos los aspectos”.
«La confianza crece», afirmó Dumfries. «Tras una gran victoria siempre llega buena energía, y eso se nota en los entrenamientos. El 5-1 es muy valioso en todos los aspectos».
Una convicción inquebrantable basada en la experiencia y el realismo
Dumfries rechazó que sus palabras fueran solo propaganda del torneo y atribuyó su optimismo a la amplia experiencia de la plantilla holandesa, que está en plena forma.
«En anteriores Eurocopas y Mundiales rendimos bien», afirmó. «Pero este grupo puede lograr algo especial. Tenemos mucha experiencia, pero todo debe salir perfecto».
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Se mantiene la concentración absoluta en la lucha por el título definitivo
A pesar de la euforia por su reciente demostración ofensiva, Dumfries insistió en que el equipo mantiene la calma y trabaja en corregir sus fallos defensivos. Aseguró que el grupo está concentrado y que no hace falta una llamada de atención tras sumar cuatro puntos ante Japón y Suecia.
«La concentración es total», afirmó al valorar las opciones de título. «Notamos más unión que en torneos pasados. Hay mucho nivel en los rivales, pero si mantenemos este rendimiento, somos candidatos».