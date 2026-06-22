Denzel Dumfries se muestra optimista sobre las posibilidades de Holanda en el Mundial, con una «confianza cada vez mayor» tras la goleada a Suecia

Dumfries dejó claras sus ambiciones tras la goleada 5-1 de Holanda a Suecia. Sin embargo, el defensa rechazó las especulaciones que le vinculan con un fichaje por el Real Madrid tras el Mundial.

«No voy a responder a las preguntas sobre el Real Madrid», declaró Dumfries en la rueda de prensa posterior al partido. «Pero, ¿tenemos la calidad para ser campeones del mundo? Sí, la tenemos».