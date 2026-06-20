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Khaled Mahmoud

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Denzel Dumfries pide «un poco de garra» en el vestuario de la selección holandesa antes del decisivo partido del Mundial

D. Dumfries
Holanda
Holanda vs Suecia
Suecia
World Cup
Holanda vs Japan
Japan
Inter Milan
Serie A

Denzel Dumfries pide un cambio en la cultura de la selección holandesa y pide a sus compañeros más agresividad. El lateral quiere que el grupo asimile el ambiente de alta presión del vestuario del Inter para triunfar en la escena internacional.

  • Adoptar la mentalidad del Inter

    En una entrevista con «Voetbal International» previa al Mundial 2026, Dumfries, quien fichará por el Real Madrid, destacó que la selección de Ronald Koeman debe ser más agresiva para pelear por el título.

    «Debemos exigirnos más mutuamente», afirmó Dumfries. «La última Eurocopa nos enseñó que, como grupo, debemos decirnos la verdad con más frecuencia y claridad. Y yo lo haré, porque asumo responsabilidades. Es importante que el equipo tenga algo de chispa».

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    Enfrentamientos en aras del progreso

    Dumfries, que podría dejar el Inter, elogió la intensidad del vestuario de San Siro y la señaló como ejemplo para la Oranje. Aunque la concentración de la selección holandesa se caracteriza por su ambiente positivo, el defensa cree que la falta de fricción podría impedir que el equipo rinda al máximo en los torneos. Holanda comparte el Grupo F del Mundial con Japón, Suecia y Túnez. Tras empatar 2-2 con Japón —partido en el que jugó Dumfries—, la Oranje se medirá a Suecia el sábado.

    «En el Inter nos enfrentamos con dureza; hay muchas personalidades fuertes y opiniones firmes. En la selección somos un grupo agradable y positivo, pero a veces debemos exigirnos más para mejorar», explicó.

  • Lecciones de la decepción en la Eurocopa

    La frustración de torneos pasados pesa sobre Dumfries, quien, como líder, busca evitar nuevos fracasos. Alienta a sus compañeros a ser directos y críticos entre sí para forjar un equipo más resistente y capaz de superar la fase eliminatoria del Mundial. Tras alcanzar las semifinales de la Euro 2024 y los cuartos del Mundial 2022, Países Bajos busca este verano su primer título mundial tras tres subcampeonatos.

    No busca la discordia, sino una responsabilidad profesional que permita señalar errores sin miedo. Para él, esa transparencia es la base de una campaña exitosa, pues asegura que todos remen en la misma dirección y mantengan los estándares más altos sobre el campo. Con 73 partidos y 11 goles con la Oranje, llega al Mundial con la moral alta tras ganar la Serie A y la Coppa Italia con el Inter.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Señales de mejora técnica

    A pesar de pedir una actitud mental más agresiva, Dumfries reconoció las mejoras técnicas del equipo. Los jugadores muestran más disciplina con el balón, lo que, según él, potenciará la mayor intensidad que exige.

    «Cada vez más jugadores saben que el primer pase debe ser bueno y al pie fuerte», apuntó. «Es un avance positivo». 

    Con Holanda a punto de jugar sus próximos partidos, Dumfries confía en que esta mezcla de precisión y “fuego” devuelva a la Oranje a la gloria.