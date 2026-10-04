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Denzel Dumfries exige una solución defensiva mientras una Países Bajos vulnerable busca su primera portería a cero de 2026
Cero porterías a cero en 11 partidos
Países Bajos se prepara para enfrentarse a Serbia en la Nations League el domingo con un objetivo claro: mantener su portería a cero. A pesar de seguir invicta bajo la dirección del seleccionador Xavi, la Oranje ha tenido problemas de solidez defensiva durante todo el año natural. De hecho, no ha logrado dejar su portería a cero en ninguno de sus 11 partidos de 2026, una estadística que sigue siendo motivo de frustración para la plantilla.
El equipo tuvo que remontar recientemente una desventaja de dos goles para sumar un punto ante Grecia, lo que puso de relieve tanto su espíritu de lucha como su persistente vulnerabilidad atrás. Actualmente, ocupa la segunda posición de su grupo de la Nations League con una victoria y dos empates, y esos errores defensivos se han convertido en el principal foco de las conversaciones internas.
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Dumfries desafía a Países Bajos a ser más sólidos
Dumfries ha lanzado un mensaje de unión a sus compañeros de la selección neerlandesa, instándolos a corregir sus vulnerabilidades defensivas de cara a su próximo partido contra Serbia en el Philips Stadion. Como pieza habitual de la zaga nacional, Dumfries destacó que una plantilla con defensas de tan alto nivel no debería estar encajando goles con tanta frecuencia.
«Es un bonito reto para el equipo. Queremos cambiar las cosas y encajar menos goles», dijo Dumfries. «No es un problema, pero sí es, por supuesto, una cuestión. Cuando miras a los defensas que tenemos, no deberíamos estar encajando tantos goles. Es un aspecto en el que estamos trabajando para mejorar».
Preocupación por el calendario internacional
Aunque el foco sigue puesto en el rendimiento sobre el terreno de juego, la estructura del calendario internacional también ha sido objeto de debate dentro de la concentración. La actual ventana de la Nations League se ha condensado en un único parón más largo, en lugar del tradicional formato dividido. Dumfries ha expresado algunas reservas sobre cómo estos cambios en la planificación afectan a los jugadores que se ven obligados a pasar mucho tiempo lejos de sus compromisos nacionales.
El futbolista de 28 años indicó que no es partidario de este nuevo formato por la prolongada ausencia de las obligaciones con su club. «Un parón tan largo durante la temporada es mucho», comentó el defensa. «La verdad es que no estoy a favor, porque estás bastante tiempo lejos de tu club. También me gustaba un poco más el formato anterior, pero bueno, tenemos que respetar el calendario».
- AFP
La prueba defensiva definitiva
A pesar de las preocupaciones defensivas, hay una sensación de optimismo en torno a la nueva era con Xavi. El equipo ha mostrado una renovada flexibilidad táctica y capacidad para dominar la posesión, aunque las fases de transición les han dejado expuestos. Serbia supondrá una prueba física que sin duda pondrá a examen la solidez de Países Bajos por alto y en las jugadas a balón parado. Para Dumfries y sus compañeros en la línea de cuatro defensiva, el partido representa algo más que tres puntos: es una oportunidad para demostrar que por fin pueden dominar el arte de dejar la portería a cero. Cerrar la puerta atrás será esencial si Países Bajos quiere remontar en su grupo y avanzar a las fases eliminatorias.
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