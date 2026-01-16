Getty
Denver Summit y Boston Legacy hacen su debut mientras el Washington Spirit inaugura la temporada 2026 de la NWSL: Seis conclusiones del lanzamiento del calendario
- Getty Images
¿Jugará Trinity Rodman el fin de semana de apertura?
El subcampeón del Campeonato NWSL 2025, Washington Spirit, recibirá a Portland Thorns FC en Audi Field para abrir la temporada 2026 el viernes 13 de marzo. Una pregunta clave al entrar en la noche inaugural es la disponibilidad de la estrella del USWNT Trinity Rodman, quien actualmente es agente libre.
Mientras tanto, Portland recientemente volvió a firmar a la delantera del USWNT Sophia Wilson con un nuevo contrato hasta finales de año. Wilson ha estado de baja por maternidad pero ha regresado a los entrenamientos, concentrando también la atención sobre su estado para el fin de semana inaugural.
La acción del fin de semana inaugural continúa el sábado con el equipo de expansión Boston Legacy FC recibiendo a los campeones defensores Gotham FC en el Gillette Stadium. El día también presenta un triple partido destacado por el inicio de la campaña inaugural de Denver Summit FC en la carretera contra Bay FC.
El fin de semana concluye el domingo con un doble enfrentamiento, donde Orlando Pride se enfrentará a Seattle Reign FC y Angel City FC se medirá a Chicago Stars FC.
La temporada 2026 de la NWSL cuenta con 16 equipos e incluye 248 partidos de la temporada regular, junto con siete partidos de postemporada y la NWSL Challenge Cup, presentada por e.l.f.
- Denver Summit
Espectáculo para Boston Legacy FC y Denver Summit FC
La temporada 2026 de la NWSL se destaca por el lanzamiento de dos nuevos equipos de expansión de la liga, Boston Legacy FC y Denver Summit FC. Boston Legacy FC comienza su legado el 14 de marzo, al recibir al equipo subcampeón de la NWSL 2025, Gotham FC, en el Gillette Stadium. Denver Summit FC empieza en carretera, enfrentándose a Bay FC en PayPal Park el 14 de marzo.
La plantilla de Boston cuenta con la guardameta del equipo nacional femenino de EE.UU. Casey Murphy y la medallista de oro olímpica Nichelle Prince, como jugadoras destacadas a seguir. En Denver, el equipo anunció que la heroína local Lindsey Heaps regresaría a sus raíces en Colorado, uniéndose al nuevo club desde el poderoso equipo francés OL Lyonnes. Heaps no se unirá a Denver Summit FC hasta que termine su temporada en Lyon en junio.
Otros fichajes notables para Denver incluyen a la novata Jasmine Aikey, ganadora del Trofeo Mac Hermann de Stanford, y a la defensora dos veces elegida en el Mejor XI de la NWSL, Carson Pickett.
Boston Legacy FC jugará en el Gillette Stadium durante la temporada 2026, mientras se siguen discutiendo y formalizando los planes de renovación en torno al White Stadium en Franklin Park. El Gillette Stadium es famoso por ser utilizado por los New England Patriots y está ubicado fuera de Boston, en Foxborough, Mass. Otros partidos a lo largo de la temporada se jugarán en el Centreville Bank Stadium en Rhode Island.
Denver Summit FC jugará su primer partido en casa en el Empower Field at Mile High en Denver, Colorado, hogar de los Denver Broncos de la NFL. Tras ese primer partido en Colorado, Denver Summit FC jugará dos partidos (25 de abril y 16 de mayo) en el Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City, Colorado, antes de jugar el resto de los partidos de casa de la temporada en las instalaciones de su estadio de entrenamientos en Centennial, Colorado. El estadio definitivo de Summit en Denver se abrirá en 2028.
- Getty Images Sport
Otros enfrentamientos clave de la Semana de Apertura
Los aficionados de San Diego Wave tendrán su primera oportunidad de ver a la estrella fichaje Ludmila cuando el club reciba al Houston Dash el 14 de marzo. La emergente delantera Riley Tiernan luego ayuda a iniciar la temporada de Angel City FC el 15 de marzo, cuando el club reciba a los Chicago Red Stars en el enfrentamiento destacado del domingo.
- Getty Images Sport
La semana de rivalidades regresa...
La Semana de Rivalidad de la NWSL regresa para su segunda temporada con varios partidos clave entre algunos de los mayores rivales de la liga.
Aquí está el calendario:
10 de julio: Orlando Pride vs. Kansas City Current
11 de julio: San Diego Wave FC vs. Angel City FC
12 de julio: Seattle Reign FC vs. Portland Thorns FC (Rivalidad de Cascadia)
15 de julio: Gotham FC vs. Washington Spirit
- Getty Images Sport
NWSL hará una pausa en la competición
No habrá partidos de temporada regular de la NWSL desde el 1 hasta el 28 de junio. La liga tomará una pausa para un descanso obligatorio por convenio colectivo del 8 al 14 de junio y el resto del mes mientras se lleva a cabo la Copa Mundial de la FIFA masculina 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El 3 de julio, la NWSL regresará a la temporada regular.
Cada club competirá en 30 partidos de temporada regular, con 15 partidos de local y 15 de visitante.
- Getty Images
Cómo ver
La NWSL sigue ampliando su huella de transmisión, como se refleja en el calendario de la liga de 2026. Los partidos a lo largo de la temporada se distribuirán entre los socios de transmisión de la liga: Prime Video, ION, CBS, ESPN, Victory+ y NWSL+.
La campaña 2026 marca el tercer año del acuerdo de derechos de medios nacionales de cuatro años de la NWSL con CBS Sports, ESPN, ION y Prime Video, al tiempo que introduce una nueva asociación con Victory+, una plataforma gratuita para los consumidores. Un total de 220 partidos se emitirán en plataformas nacionales, y los partidos restantes estarán disponibles en NWSL+.
Prime Video transmitirá partidos los viernes por la noche durante la temporada regular, mientras que ION presentará doble partidos los sábados por la noche. CBS llevará los partidos a través de CBS Television Network, Paramount+ y CBS Sports Network, y ESPN televisará los juegos en ABC, ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes, con todas las transmisiones disponibles en la aplicación de ESPN. Los domingos, Victory+ presentará un espectáculo nocturno semanal junto con 32 partidos adicionales. NWSL+ transmitirá todos los partidos restantes.
Anuncios