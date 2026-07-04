Dentro y fuera del campo, Ronaldo y la historia son dos de los cinco retos que Postojoglu afrontará en el Al-Nassr

En los últimos años, el gran reto para cualquier entrenador del Al-Nassr era ganar un título, algo que el club no conseguía desde 2021. Todo cambió con la llegada de Jesús.

El técnico luso rompió la sequía al ganar el primer título en cinco años y el primer campeonato liguero en siete, elevando el listón para sus sucesores.

Ahora se espera que Postecoglou conquiste un título importante, como la Liga de Campeones de Asia o, al menos, la Liga Saudí.

Además, su filosofía, aunque similar en ataque y posesión, es más compleja que la de Jesús y demandará más trabajo.

Deberá convencer a los campeones de la Liga Saudí de esforzarse más, entender mejor las tácticas y ejecutar jugadas más complejas; quizá eso resulte más difícil que transmitirles esas ideas.