Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Dentro y fuera del campo, Ronaldo y la historia son dos de los cinco retos que Postojoglu afrontará en el Al-Nassr

FEATURES
Al Nasr FC
1ª División
A. Postecoglou
C. Ronaldo
AFC Liga de Campeones
AFC Champions League Two
Arabia Saudí
Australia
Portugal

El entrenador australiano tiene por delante un desafío complicado.

Los entrenadores de fútbol afrontan muchos retos, dentro y fuera del campo. El australiano Ange Postecoglou asumirá ahora uno de ellos.

Postecoglou fue presentado ayer como nuevo entrenador del Al-Nassr, con un contrato de dos temporadas hasta 2028, en sustitución de Jorge Jesus.

  • La era posterior a Jesús

    En los últimos años, el gran reto para cualquier entrenador del Al-Nassr era ganar un título, algo que el club no conseguía desde 2021. Todo cambió con la llegada de Jesús.

    El técnico luso rompió la sequía al ganar el primer título en cinco años y el primer campeonato liguero en siete, elevando el listón para sus sucesores.

    Ahora se espera que Postecoglou conquiste un título importante, como la Liga de Campeones de Asia o, al menos, la Liga Saudí.

    Además, su filosofía, aunque similar en ataque y posesión, es más compleja que la de Jesús y demandará más trabajo.

    Deberá convencer a los campeones de la Liga Saudí de esforzarse más, entender mejor las tácticas y ejecutar jugadas más complejas; quizá eso resulte más difícil que transmitirles esas ideas.

    • Anuncios

  • El dilema de Ronaldo

    El mayor problema es que quien más se verá perjudicado por esas tácticas será la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr y figura emblemática de su primer proyecto.

    En ataque pide intercambiar posiciones para desmarcarse y desordenar al rival, algo poco habitual para Ronaldo.

    Además, su sistema se apoya en la presión inversa: recuperar el balón inmediatamente tras perderlo, labor en la que todos participan.

    Cualquier error en esta fase dejará a la defensa expuesta a pases en profundidad que acabarán en situaciones de uno contra uno, pues la línea defensiva sube hasta el centro del campo.

    Para Ronaldo, la edad y la pérdida de tono físico complican aún más este trabajo, por lo que Postecoglou deberá buscar la forma de eximirlo de esas labores o, quizá, de prescindir de él en el once.

  • Caos administrativo

    Aunque el entrenador australiano supere los obstáculos dentro del campo, podría enfrentarse a otros fuera de él, como la inestabilidad directiva que a veces afecta al Al-Nassr.

    A mitad de la temporada pasada, en el mercado de invierno, se evidenció este caos: se informó de la suspensión del director ejecutivo portugués José Semedo y del director deportivo Simao Coutinho.

    En ese momento el club ya había fichado al delantero Abdullah Al-Hamdan, procedente del Al-Hilal, pero se rumoreó que la directiva rechazaba el traspaso porque lo había gestionado Semedo, lo que generó más polémica.

    Esa inestabilidad podría haber motivado la rápida salida de Jesús tras una sola temporada, pese a contar con un plantel competitivo.

    Algunos creen que eso quedó atrás, pero hasta el nombramiento de Postecoglou fue confuso: el club estuvo a punto de fichar al español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, antes de cambiar de opinión.

    Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Semedo y Coutinho presentaron varios nombres tras descartar a Martínez, pero la junta los rechazó, por lo que la elección recayó en el australiano.

    Esta indecisión, si se repite en plena temporada y en el mercado de invierno, podría ser un obstáculo para Postecoglou, que deberá gestionarla como hizo Jesús, quien llevó el proyecto hasta el final y ganó la Roshen League.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La historia pone a prueba a Postoyoglu

    Postecoglu debe superar obstáculos y unir esfuerzos para desafiar la historia.

    La afición del Al-Nassr sueña con ganar por fin la Liga de Campeones de Asia, después de lograr la liga tras siete años de sequía.

    Es el único de los cuatro grandes de Arabia Saudí que nunca ha conquistado la Liga de Campeones de Asia; solo llegó a la final en 1995.

    Apenas suma dos títulos asiáticos, el último la Supercopa de Asia 1998 tras ganar la Copa de Copas un año antes.

    La temporada pasada, pese a su superioridad, perdió la final de la Liga de Campeones de Asia 2 ante el Gamba Osaka japonés, una sorpresa mayúscula.

  • Un campeonato difícil de conseguir

    Posticoglou busca retener el título de la Liga Roshen, pero esta vez será más difícil.

    Su principal rival será el Al-Hilal, que quiere recuperar su título tras dos años sin él y ahora cuenta con el respaldo del príncipe Al-Waleed bin Talal.

    La nueva era del Al-Hilal ya ha comenzado con el acuerdo alcanzado con el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, quien asumirá el mismo cargo en «El Líder» una vez finalizado el mercado de fichajes de verano, aunque se limitará a supervisarlo.

    El Al-Ahli, campeón de la Copa de la Élite las dos últimas temporadas, quiere recuperar la Liga Saudí que no gana desde hace diez años; objetivo prioritario para su técnico alemán, Matthias Jaissle.

    Por su parte, el Al-Ittihad busca resurgir tras perder todos los títulos la temporada pasada, después de una campaña histórica en la que logró el doblete nacional por primera vez.

    Además, Al-Qadisiyah se ha mostrado como un rival complicado en las dos últimas temporadas y podría aspirar a más que el cuarto puesto, lo que complicaría aún más la defensa del título.