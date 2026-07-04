En los últimos años, el gran reto para cualquier entrenador del Al-Nassr era ganar un título, algo que el club no conseguía desde 2021. Todo cambió con la llegada de Jesús.

El técnico luso rompió la sequía al ganar el primer título en cinco años y el primer campeonato liguero en siete, elevando el listón para sus sucesores.

A Postecoglou se le exigirá ganar un gran título, sobre todo la Liga de Campeones de Asia o, al menos, la Liga Saudí.

Además, su filosofía, aunque similar en ataque y posesión, es más compleja que la de Jesús y demandará más esfuerzo.

Deberá convencer a los campeones de la Liga Saudí de que se esfuercen más, comprendan mejor las tácticas y ejecuten jugadas más complejas; quizá eso resulte más difícil que transmitirles esas ideas.