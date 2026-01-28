El francés, que cumplirá 33 años en marzo, ha logrado escasos 30 minutos de tiempo de juego en solo tres apariciones con su nuevo club hasta ahora, como consecuencia de un arduo regreso a la forma física que ha sido seguido por tres problemas de lesiones por separado.

Como resultado, ya existe la sensación de que su futuro en el principado está lejos de ser seguro más allá del verano, mientras Mónaco sopesa si poner fin a sus pérdidas. Mientras tanto, el sueño de Pogba de ganar un llamado a la selección de Francia y jugar en la Copa del Mundo de 2026 seguramente está hecho añicos.

El misterio rodea su estado físico mientras su antiguo empleador Juventus - a quien ha criticado por la falta de apoyo durante su suspensión por dopaje - visita Mónaco en la última serie de partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero si está disponible, Pogba estará decidido a causar una impresión en lo que podría ser el primer paso hacia la recuperación de su carrera.