Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Paul Pogba GFXGOAL
Krishan Davis

Dentro del fracaso de Paul Pogba para relanzar su carrera en el Mónaco mientras las lesiones arruinan el sueño del Mundial tras la prohibición por dopaje

Paul Pogba podría enfrentarse a su antiguo club, la Juventus, el miércoles por la noche por primera vez desde que se separó de los gigantes italianos bajo la sombra de una prohibición por dopaje en 2024. Si está en forma, claro, dado que su tan esperado regreso en el Mónaco, después de más de dos años fuera de la competición, ha sido obstaculizado por lesiones persistentes. Mientras sus antiguos empleadores llegan a la ciudad, Pogba se encuentra en otra encrucijada.

El francés, que cumplirá 33 años en marzo, ha logrado escasos 30 minutos de tiempo de juego en solo tres apariciones con su nuevo club hasta ahora, como consecuencia de un arduo regreso a la forma física que ha sido seguido por tres problemas de lesiones por separado.

Como resultado, ya existe la sensación de que su futuro en el principado está lejos de ser seguro más allá del verano, mientras Mónaco sopesa si poner fin a sus pérdidas. Mientras tanto, el sueño de Pogba de ganar un llamado a la selección de Francia y jugar en la Copa del Mundo de 2026 seguramente está hecho añicos.

El misterio rodea su estado físico mientras su antiguo empleador Juventus - a quien ha criticado por la falta de apoyo durante su suspensión por dopaje - visita Mónaco en la última serie de partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero si está disponible, Pogba estará decidido a causar una impresión en lo que podría ser el primer paso hacia la recuperación de su carrera.

  • paul-pogba(C)Getty Images

    Largo camino de regreso

    El regreso de Pogba al fútbol competitivo ha sido largo y arduo, y a casi dos años y medio desde su suspensión inicial, aún no ha logrado realmente restablecerse de manera contundente a pesar de finalmente hacer su regreso con el Mónaco.

    Fue en septiembre de 2023, durante su tiempo como jugador de la Juventus, que se reveló que el francés había dado positivo por DHEA - una hormona prohibida que puede aumentar naturalmente los niveles de testosterona - y fue suspendido provisionalmente con efecto inmediato por las autoridades italianas.

    Cinco meses después, recibió un devastador castigo de cuatro años de prohibición por las autoridades antidopaje italianas - una decisión que lo llevó a considerar la retirada. Eso fue posteriormente reducido a 18 meses en octubre de 2024 tras una apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS), que aceptó que el centrocampista había tomado DHEA de manera involuntaria en un suplemento que le recetó un médico en los Estados Unidos, pero aún así consideró que no estaba "sin culpa" debido a su descuido en esa situación como deportista profesional.

    Con su suspensión retroactiva, Pogba era elegible para regresar al fútbol competitivo en marzo de 2025, pero un mes después de la reducción su contrato con la Juve fue terminado de mutuo acuerdo, dejándolo valerse por sí mismo. No fue hasta junio de 2025 - casi dos años después de haber sido suspendido - que su futuro se aclaró, ya que firmó con el Mónaco de regreso en su país natal.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MONACOAFP

    Regreso titubeante

    Sin embargo, cualquiera que esperara ver a uno de los centrocampistas más dotados de su generación regresar rápidamente a la acción en el club del principado quedaría profundamente decepcionado. El regreso de Pogba ha sido cualquier cosa menos suave, y aún sería un error decir que ahora está de vuelta a largo plazo.

    A pesar de entrenar individualmente durante su tiempo fuera del juego, el jugador de 32 años claramente todavía estaba muy por debajo de su condición física y agudeza para el juego cuando se unió al Mónaco en la pretemporada. Sería octubre antes de que estuviera cerca de hacer su esperado debut - más de dos años desde su última aparición profesional - habiendo sido manejado con mucha precaución por el Mónaco.

    Esa precaución resultó estar justificada; su debut fue inicialmente retrasado por dos semanas debido a una lesión en el muslo, pero un esguince de tobillo en los días previos a su debut tan esperado retrasó su regreso aún más hacia noviembre, mientras la mala suerte del francés continuaba. Finalmente, el 22 de noviembre, Pogba saldría desde el banquillo en el Roazhon Park de Rennes para jugar su primer partido de fútbol en 26 meses en un cameo de cinco minutos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    Revés inoportuno

    Otra breve aparición seguiría en la posterior gran victoria sobre el Paris Saint-Germain, antes de que se le permitieran los últimos 21 minutos de la derrota ante Brest a principios de diciembre. Pero eso es lo mejor que ha logrado; hasta la fecha, esa sigue siendo la salida más reciente de Pogba, con solo media hora de fútbol con la camiseta del Mónaco.

    Eso se debe a que, en la última sesión de entrenamiento del club antes de enfrentar al Marsella a mediados de diciembre, Pogba sufrió una lesión en la pantorrilla. Inicialmente descrita como 'menor', eso terminó manteniéndolo fuera de los últimos siete juegos de Les Monegasques, justo cuando parecía estar a punto de restablecerse. Aunque el club ha insistido públicamente en que el centrocampista necesitará tiempo para desarrollar su resistencia física, hay señales de que la paciencia se está agotando.

    Hablando en el momento del contratiempo, su entrenador en jefe Sebastien Pocognoli dijo: "El haber regresado de donde estaba y volver a jugar ya es espectacular. Pero en este momento, no puedo mirar hacia el futuro. Está trabajando y nosotros estamos aquí para apoyarlo. Entiendo la preocupación pero no puedo preocuparme por eso. Yo manejo el equipo, y Paul es parte de lo que quiero implementar, tan pronto como esté listo para ayudarnos."

    Solo siete meses desde que se unió al club de la Ligue 1, parece que Pogba una vez más enfrenta un futuro incierto, ya que el Mónaco potencialmente considera reducir sus pérdidas en un contrato que se extiende hasta 2027.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-POGBAAFP

    'El plan no está funcionando'

    Hablando en una conferencia de prensa a principios de este mes, el CEO de Mónaco, Thiago Scuro, fue sincero sobre su frustración y la del club por la situación en medio de una crisis más amplia de lesiones, admitiendo que esperaban que las cosas fueran muy diferentes cuando Pogba fue traído el verano pasado. "Claramente, el programa para Paul no está funcionando como esperábamos al principio," dijo. "Estamos trabajando arduamente para encontrar soluciones para él. 

    "Personalmente, él está perturbado. El plan siempre está cambiando de acuerdo a las situaciones que enfrentamos. Algunas pequeñas lesiones en diferentes partes del cuerpo están trayendo desafíos al proceso. Seguimos trabajando para tratar de cumplir con lo que acordamos en el verano cuando él llegó. Este es nuestro compromiso."

    La situación no se ve favorecida por el hecho de que el Mónaco está en la mitad de la tabla en la Ligue 1, a 10 puntos de los lugares de la Liga de Campeones, y realmente podrían beneficiarse de la calidad y experiencia de Pogba para ayudar a subir en la clasificación.

  • FBL-EURO-2020-2021-MATCH35-POR-FRAAFP

    El sueño de la Copa del Mundo hecho añicos

    La conclusión de todo esto es que, salvo un milagro, el sueño de Pogba de lograr un lugar improbable en el equipo de Francia de Didier Deschamps para la próxima Copa Mundial 2026 está hecho añicos. Él mismo dijo en noviembre después de su regreso: "Si no estoy en forma, si juego mal, si no rindo en Mónaco, entonces la selección francesa está fuera de cuestión".

    Con cinco meses para que el evento principal comience en Estados Unidos, Canadá y México, lamentablemente ese está siendo el caso para el excentrocampista del Manchester United, que se está quedando sin tiempo para demostrar su valía.

    Hablando con GOAL en diciembre, exinternacional francés Frank Leboeuf dijo: "Va a ser difícil para Deschamps decir 'ok, lo llevo [a Pogba]'. Quizás quiera llevar ya a N'Golo Kanté. N'Golo Kanté y Paul Pogba... ¡¿por qué no llamas también a [Antoine] Griezmann y a [Zinedine] Zidane?! Va a ser difícil. Le doy un cinco por ciento de posibilidades porque quiero ser amable, pero para mí se ha acabado."

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MONACOAFP

    Futuro en el aire - otra vez

    Si las dificultades de Pogba ya habían puesto en duda su futuro a nivel de club, las palabras de Scuro no habrán ofrecido ninguna garantía al sugerir que cláusulas no reveladas en el contrato del internacional francés podrían hacer que su tiempo en el Stade Louis II se reduzca este verano.

    "Hay muchas cosas en el contrato de Paul que son muy diferentes a lo que la gente piensa", continuó el CEO. "No creo que sea útil revelar nada. La relación es honesta. Tenemos que seguir adelante con el plan, aunque el plan se ha alargado.

    "Siempre tienes dos posibilidades: una, que esto funcione bien y él vuelva pronto al campo, y pueda marcar la diferencia; [o] si no funciona, seguro, las partes pueden sentarse en el verano y tener otra discusión sobre a dónde vamos. Este no es el momento de discutirlo porque estamos trabajando en tratar de encontrar la solución."

    Habiendo intentado y hasta ahora fracasado en poner su carrera de nuevo en marcha en el Principado, parece que Pogba estará nuevamente en una encrucijada en el verano. El francés cumplirá 33 años en marzo, y después de perder tanto tiempo valioso debido a su suspensión, reconstruir su estado físico y las posteriores lesiones persistentes, simplemente debe acertar con su próximo paso por el bien de su carrera al más alto nivel.

Liga de Campeones
Mónaco crest
Mónaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
0