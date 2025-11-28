Dentro del escándalo de video sexual de pretemporada que precedió al milagroso triunfo de Leicester City en la Premier League

Fue un milagro deportivo que posiblemente superó incluso las victorias consecutivas de Nottingham Forest en la Copa de Europa en 1979 y 1980, el éxito de Wimbledon en la FA Cup en 1988 y la hazaña de Grecia en el Campeonato Europeo de 2004. Leicester superó a todos los grandes clubes del fútbol inglés en una era en la que el dinero siempre había asegurado las mayores recompensas a lo largo de una temporada entera.

El exentrenador del Chelsea, Ranieri, recibió la mayor parte de los elogios, y con razón. El adorable italiano destrozó su apodo de 'Tinkerman' al formar a los Foxes en una simple formación 4-4-2 centrada en la disciplina defensiva y contraataques rápidos, y hizo un trabajo magistral al mantener a sus jugadores con los pies en la tierra mientras se aproximaba el objetivo final. También hizo de N'Golo Kanté su primer fichaje en el club, adquiriendo al mediocampista francés del Caen por solo 6 millones de libras, lo que resultó ser una obra maestra de fichaje.

Sin embargo, fue Nigel Pearson, el predecesor de Ranieri, quien fue responsable de reunir a la mayoría de los jugadores clave en el equipo ganador del título. Jamie Vardy, Danny Drinkwater y Wes Morgan se unieron a los Foxes en 2012, y Pearson trajo a Riyad Mahrez, Danny Simpson y Marc Albrighton dos años después. Pearson también completó los fichajes permanentes de Robert Huth, Christian Fuchs y Shinji Okazaki poco antes de su despido el 30 de junio de 2015.

La salida de Pearson fue, en sus propias palabras, una "gran sorpresa". Sin embargo, se puede decir con seguridad que el inglés no habría sido capaz de desbloquear el potencial completo del equipo de la misma manera que lo hizo Ranieri. Si se hubiera quedado a cargo, Leicester podría haber luchado por terminar en la primera mitad de la tabla, pero la magia necesaria para desafiar el orden establecido habría estado ausente.

Al final, una fea saga que involucraba un video sexual y trajo un verano de humillación al club y Pearson precedieron inadvertidamente al capítulo más memorable en los 132 años de historia de Leicester.