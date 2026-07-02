Desde entonces hasta ahora, Parkinson ha pasado desapercibida. Nació en Singapur, tiene madre japonesa y padre inglés, y lleva años en la órbita de la selección inglesa, aunque su perfil ha sido bajo en el país que eligió representar, pues toda su carrera de clubes ha sido en el extranjero.

Sin embargo, eso está cambiando. En marzo, Wiegman la convocó por primera vez con 17 años, convirtiéndola en la más joven en recibir una llamada de la seleccionadora holandesa.

Ahora ha dado el primer gran paso en su carrera en clubes: ha dejado el Valadares Gaia de Portugal —donde fue nombrada Mejor Jugadora Joven de la máxima categoría en la temporada 2024-25— para fichar por el North Carolina Courage de Estados Unidos. La NWSL, una de las mejores ligas del mundo, le ofrecerá un nuevo escenario de crecimiento a un año de la Copa del Mundo Femenina 2027, torneo en el que aspira a ser convocada.

Son muchos cambios en poco tiempo para alguien tan joven, pero es precisamente para lo que Parkinson se ha estado preparando durante años.