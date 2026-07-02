Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Erica Parkinson NWSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Dentro de la mente de Erica Parkinson: su mentalidad de élite le ayudará a triunfar en la NWSL y quizá a conseguir un lugar en el Mundial femenino

Women's football
Inglaterra
North Carolina Courage
E. Parkinson
NWSL
FEATURES

Erica Parkinson tenía 12 años cuando le dijo a su entrenadora mental, quien la ha acompañado durante seis años, que su meta era jugar con Inglaterra en el Mundial. Hoy, tras ser la más joven convocada por las «Lionesses» de Sarina Wiegman y fichar por el North Carolina Courage de la NWSL, ese sueño podría cumplirse en solo 12 meses.

Desde entonces hasta ahora, Parkinson ha pasado desapercibida. Nació en Singapur, tiene madre japonesa y padre inglés, y lleva años en la órbita de la selección inglesa, aunque su perfil ha sido bajo en el país que eligió representar, pues toda su carrera de clubes ha sido en el extranjero.

Sin embargo, eso está cambiando. En marzo, Wiegman la convocó por primera vez con 17 años, convirtiéndola en la más joven en recibir una llamada de la seleccionadora holandesa.

Ahora ha dado el primer gran paso en su carrera en clubes: ha dejado el Valadares Gaia de Portugal —donde fue nombrada Mejor Jugadora Joven de la máxima categoría en la temporada 2024-25— para fichar por el North Carolina Courage de Estados Unidos. La NWSL, una de las mejores ligas del mundo, le ofrecerá un nuevo escenario de crecimiento a un año de la Copa del Mundo Femenina 2027, torneo en el que aspira a ser convocada.

Son muchos cambios en poco tiempo para alguien tan joven, pero es precisamente para lo que Parkinson se ha estado preparando durante años.

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Jugada inspirada en el rugby

    Durante años, los All Blacks, el famoso equipo de rugby de Nueva Zelanda, rindieron por debajo de lo esperado. Tras ganar la primera Copa del Mundo de Rugby en 1987, estos equipos, que solían ser los favoritos antes de cada torneo, perdieron tres semifinales y una final en las cuatro ediciones siguientes, antes de quedar eliminados en cuartos de final en 2007. Algo tenía que cambiar.

    Con la ayuda de Gazing Performance y su principio «Red2Blue», aprendieron a convertir el estrés de buscar el segundo título (la «mente roja») en la claridad necesaria para lograrlo (la «mente azul»). Tras el título de 2011 en casa, el método Red2Blue fue clave y proyectó a Gazing Performance, atrayendo la atención del padre de Parkinson.

    Por entonces la familia Parkinson se mudaba: Denis, el hermano mayor de Erica, había sido fichado por la cantera del Oporto, así que su padre solo tuvo que hacer un breve vuelo a Londres para reunirse con Martin Fairn, director ejecutivo de Gazing. Allí preguntó si la empresa podía trabajar en sesiones individuales de coaching mental con ambos hermanos.

    “Les dije: ‘Me encantaría que quisieran hacerlo y que tú también quisieras’”, recuerda ahora Fairn en declaraciones a GOAL. “Así que me reuní con los dos. Denis dijo: “Sí, sí. Me apunto”. Un chico muy aplicado, muy claro y con una gran inteligencia emocional para su edad. Y Erica, con 12 años, dijo: “¿Qué está haciendo él? Yo también quiero probarlo”. Y si conoces a Erica, sabes que ella es así».

    • Anuncios
  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Público más joven

    Gazing atiende a clientes de muy diversos deportes y ámbitos. Desde el rugby y el fútbol hasta el automovilismo, el críquet, el alpinismo y el maratón, el principio Red2Blue también se usa en contextos militares, empresariales y situaciones cotidianas como la atención al cliente.

    «Lo primero es el ser humano», explica Fairn, «por eso funciona en múltiples ámbitos». ¿Qué pasa al trabajar con una niña de 12 años?

    «Cuando conoces a alguien como Erica, ves que es diferente», afirma Fairn al recordar su primera conversación, en la que ella le contó su sueño de jugar con la selección de Inglaterra en un Mundial. «Al escuchar eso, se abre la puerta a un diálogo muy positivo y constructivo».

    Se adaptan las sesiones a la edad y se requiere implicación, algo que no todos los preadolescentes muestran.

    «Entonces se introduce la idea clave de que, ya tengan 12 o 50 años, o cualquier otra edad, la mentalidad es una habilidad, y la noción de que se trata de una habilidad conecta inmediatamente con cualquiera que tenga la idea de mejorar en algo», explica Fairn. «Se puede aprender y se puede practicar y, sobre todo, como cualquier habilidad, se puede mejorar».

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Dar un paso adelante una y otra vez

    Como era de esperar, eso caló hondo en Parkinson y en su espíritu competitivo. Además de aprender, entrenar y mejorar en lo futbolístico durante años, también lo ha hecho en lo mental; ambos aspectos le han permitido llegar hasta donde está ahora.

    Su progresión exige gran capacidad de adaptación. Tras pasar por una academia masculina en Portugal, dar el salto al fútbol senior con el Valadares Gaia y recorrer todas las categorías juveniles en Inglaterra antes de incorporarse al entorno de las Lionesses, esta joven de 18 años se ha adaptado a cada paso gracias a su trabajo mental.

    «Cada vez que ha subido de nivel, trabaja conmigo y, sobre todo, consigo misma, para asegurarse de que está preparada para el cambio», explica Fairn. «Está preparada para la presión, para lo que vivirá en el campo y fuera de él, porque eso es igual de importante».

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    Una de las mejores ligas del mundo

    Esta experiencia le será muy útil a Parkinson, quien acaba de firmar un contrato de tres años con el North Carolina Courage. La NWSL es una de las mejores ligas del fútbol femenino, con jugadoras de talla mundial como Trinity Rodman, Barbra Banda y Temwa Chawinga. El nivel es muy alto.

    Además, es ideal para el talento joven: las jugadoras nacidas en 2005 o después disputaron una media de 726 minutos en 2025, segunda cifra más alta entre las cinco grandes ligas europeas 2025-26, solo por detrás de la Liga F española.

    «Desde el primer momento en que hablé con el club, pensé que era muy bien organizado», declaró Parkinson en su presentación. «Tenían un plan que encajaba con lo que busco como jugadora. Su estilo de juego, el modo en que atacan, me identifica.

    Creo que son muy emocionantes sobre el terreno de juego, así que quizá eso sea algo a lo que yo también pueda contribuir. Además, en general, he oído muchas cosas buenas sobre la cultura del club».

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    ¿Listo para dejar huella?

    A pesar de su juventud e inexperiencia, Parkinson puede aportar mucho al North Carolina Courage desde el inicio. Solo seis equipos de la NWSL crean menos ocasiones claras por cada 90 minutos que el equipo de Mak Lind, y todos están por debajo del Courage en la tabla. Para seguir el ritmo de los aspirantes al título, mejorar en ese aspecto es fundamental, y Parkinson, con su gran visión de juego y excelente percepción espacial, puede ayudar.

    Ya lo demostró en Portugal, donde fue elegida Mejor Jugadora Joven de la Liga BPI 2024-25, y en las selecciones inglesas, donde pasó de la sub-17 a la sub-23 en 13 meses y luego fue convocada con la absoluta.

    Si mantiene ese nivel en la selección de Estados Unidos, podría consolidarse en la plantilla de Wiegman, aunque las lesiones le abrieran la puerta de su primera convocatoria.

  • Erica Parkinson England Iceland Women 2026Getty Images

    Preparados para el reto que nos espera

    Surgirán nuevos retos. Los focos brillan más, la atención crece y los escenarios se hacen más grandes, lo que conlleva más presión. Pero Parkinson se prepara para esto desde los 12 años, cuando decidió trabajar con un entrenador mental para alcanzar sus sueños.

    Aún es pronto, pero todo indica que la adolescente está lista. Tras viajar a la primera concentración de las Lionesses en abril, Fairn habló con ella sobre la semana que tenía por delante. Ya había hecho el trabajo previo e identificado las presiones que debía superar. Después de la concentración, Parkinson admitió que había sido intimidante y abrumador, pero que, aun así, se había sentido como en casa. Cada logro lo ve como un paso, lo que le mantiene la mente clara.

    «Simplemente está preparada», opina Fairn. «No digo que vaya a ser la mejor jugadora de la historia de Inglaterra, sino que está lista mentalmente para lo que viene. Así sus habilidades físicas, técnicas y tácticas brillarán».

    Ese seguirá siendo el objetivo de Parkinson mientras viaja a Estados Unidos para dar el siguiente paso en su apasionante trayectoria.

NWSL
North Carolina Courage crest
North Carolina Courage
NCC
Seattle Reign FC crest
Seattle Reign FC
OLR