Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
GFX Chelsea treble 16:9Getty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Dentro de la búsqueda del triplete del Chelsea: los Blues comienzan la batalla por tres trofeos con la final de la Copa de la Liga, a pesar de la pésima defensa del título de la WSL

La temporada del Chelsea no ha salido según lo previsto hasta ahora. Tras alzarse con su sexta corona consecutiva de la Superliga Femenina el año pasado, con un récord de imbatibilidad en los 22 partidos disputados y múltiples récords batidos, la defensa del título por parte de las Blues ha sido increíblemente decepcionante. A nueve puntos del líder, el Manchester City, a falta de seis partidos para el final, simplemente no ha sido suficiente para un club con unos estándares tan altos.

Sin embargo, eso no significa que la temporada del Chelsea no pueda terminar con éxito. Sí, las cosas han sido difíciles en la liga, e incluso mantener la plaza en la Liga de Campeones va a ser complicado, pero el actual campeón inglés todavía tiene tres trofeos en juego.

El equipo de Sonia Bompastor está en cuartos de final tanto de la FA Cup como de la Champions League y, el domingo, se enfrentará al Manchester United en la final de la Copa de la Liga. Tras haber derrotado a los Red Devils en la quinta ronda de la FA Cup, otra victoria sobre el equipo de Marc Skinner, que le daría el primer título de la temporada, podría dar al Chelsea el impulso que necesita para terminar con fuerza, corregir algunos errores y acallar a los escépticos.

«Todavía podemos ganar varios títulos en este club», afirma Erin Cuthbert, en su décimo año representando a los Blues, a GOAL. «Creo que esa es la expectativa cuando estás en un club como el Chelsea, que incluso si estás pasando por un mal momento o la gente empieza a dudar de ti desde fuera, siempre ha sido así, tienes que recuperarte y demostrarles de qué estás hecho».

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Por debajo del par

    Hay muchas razones por las que el Chelsea no ha sido tan dominante e imparable como de costumbre esta temporada. Algunas son obvias, como el hecho de que los Blues no han estado tan precisos como deberían, o como suelen estar, frente a la portería. Ningún equipo de la WSL está rindiendo por debajo de sus expectativas goleadoras (xG) más que el Chelsea, que ha marcado 29 goles con un xG de 33,77. El West Ham, tercero por la cola, es el siguiente en la lista, aunque con una diferencia negativa de 2,66, frente a los 4,77 del Chelsea.

    Esto se debe, al menos en parte, a las lesiones que han tenido que afrontar las Blues. Si nos fijamos solo en sus delanteras centro, Mayra Ramírez no ha jugado en toda la temporada, Sam Kerr acaba de regresar tras una lesión que la ha mantenido apartada casi dos años y Aggie Beever-Jones se ha perdido varios partidos por una lesión en el tobillo. Catarina Macario, que ha jugado como delantera en algunas ocasiones, tampoco ha jugado desde diciembre, mientras que la emblemática Lauren James solo disputó sus primeros 90 minutos de la temporada el mes pasado.

    Pero también hay otros problemas. Está el hecho de que este equipo no parece tan sólido en defensa como la temporada pasada, algo que se debe en parte al enfoque más ofensivo de Bompastor esta temporada. Pero cuando eso no da sus frutos en el último tercio del campo, las debilidades en la zaga quedan más expuestas.

    • Anuncios
  • Sjoeke Nusken Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Decepción palpable

    Por un lado, el dominio del Chelsea en la WSL no podía durar eternamente. Ganar seis títulos consecutivos fue increíble, sobre todo teniendo en cuenta los rivales a los que se enfrentaban. Al fin y al cabo, el City, el United y el Arsenal no son rivales fáciles. Pero en el vestuario de las Blues, esa perspectiva no se está utilizando como excusa para restar importancia a una defensa del título decepcionante.

    «Estoy furiosa porque la liga podría estar quedando fuera de nuestro alcance y no me gusta», afirma Cuthbert. «Creo que realmente estábamos en una racha que será difícil de igualar incluso en el futuro y [ganar seis seguidos] es una hazaña increíble, pero eso no lo hace mejor ni me hace sentir mejor respecto a [perder el título]. Soy competitiva. Quiero ganar todos los trofeos».

  • Millie Bright Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Agudos sobre la mesa

    Afortunadamente, el Chelsea aún tiene tres trofeos por los que luchar. La final de la Copa de la Liga del domingo supone la primera oportunidad de ganar un título, antes de que llegue a finales de este mes el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, actual campeón de Europa y gran rival londinense de los Blues. A continuación, el Chelsea se enfrentará a otro rival de la capital, el Tottenham, el primer fin de semana de abril, con una plaza en las semifinales de la FA Cup en juego.

    Es una parte de la temporada que exige mucho a los jugadores y a las plantillas de estos grandes clubes, que a menudo tienen un calendario con partidos cada tres o cuatro días. Los Blues han sido considerados durante mucho tiempo el equipo a batir en cuanto a profundidad, pero las lesiones hacen que esta temporada no sea tan rotundo.

    Dicho esto, Bompastor sigue disponiendo de muchos jugadores de primer nivel y, lo que es más importante, cuentan con una amplia experiencia en la «recta final» de la temporada, algo que no todos poseen.

  • Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Experiencia en abundancia

    Esto puede ser especialmente ventajoso en lo que respecta al enfoque del Chelsea en estos partidos. Al reflexionar sobre la final de la Copa de la Liga del año pasado, en la que los Blues vencieron al Manchester City por 2-1 y se alzaron con el trofeo, Cuthbert recuerda que para ella «se convirtió en un partido cualquiera», «porque en ese momento de la temporada, todos los partidos son finales de copa».

    «Sí, hay un trofeo en juego, pero hay un trofeo en juego en cada uno de los partidos que disputamos», explica. «Esa es la mentalidad que hay que tener: si te acostumbras a pensar que cada partido es importante, no te sentirás intimidada por la ocasión».

    ¿Tienen otros equipos esa mentalidad? El Chelsea lleva muchos años luchando por múltiples trofeos, mientras que su rival del domingo, el United, por ejemplo, es mucho más nuevo en esto. ¿Podría eso favorecer al Chelsea? «Puedes jugar por la ocasión y no por el partido, y creo que eso es peligroso», señala Cuthbert sobre los equipos menos experimentados.

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    Ganadores probados

    Este grupo del Chelsea se ha metido en esas situaciones con frecuencia, encontrando diferentes formas de ganar. Es cierto que la sensación de inevitabilidad de los Blues no es tan fuerte esta temporada, ya que los pequeños detalles no les están saliendo tan bien como antes. Pero este es un equipo que sabe cómo esforzarse y sacar adelante una victoria, incluso si el rendimiento no es el que les gustaría ese día, algo que ha ocurrido en algunas ocasiones recientemente.

    Por eso Cuthbert está tan orgulloso de la victoria en la final de la Copa de la Liga del año pasado: «Creo que ese rendimiento, en concreto, personificó lo que es el Chelsea. Luchar incluso cuando no estábamos en nuestro mejor momento, encontrar la manera de ganar. Creo que en los próximos meses eso es lo que vamos a necesitar. Quizá no tengamos el ritmo, pero encontrar la manera de ganar es lo que este equipo del Chelsea siempre ha hecho y es lo que tenemos que seguir haciendo».

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Listo para hacer una declaración

    Si el Chelsea consigue hacerlo este fin de semana, podría ser el impulso que necesita su temporada.

    «Es el primer trofeo de la temporada y llega en un momento en el que puede darte ese empujón extra para seguir adelante y tener éxito durante el resto de la temporada, o puede minar un poco la confianza de cara a la recta final y a todos los partidos importantes», coincide Cuthbert. «Es importante. Es un trofeo importante para nosotros, sería importante para el grupo, sería importante para el entrenador y, sobre todo, sería importante para el club».

    Y después de tanta negatividad en torno al Chelsea, tras sus primeras derrotas consecutivas en la WSL en más de 10 años, tras las dudas sobre el futuro de Bompastor y mientras se les escapa el título de liga, ¿qué significaría para este grupo de jugadoras levantar ese trofeo el domingo?

    «Sería una gran declaración», cree Cuthbert. «Diría mucho sobre la situación del equipo, diría mucho sobre nuestra capacidad de resistencia y sobre nuestra capacidad para encontrar la manera de ganar, que es lo que siempre ha hecho este equipo del Chelsea».

WSL Cup
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
0