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Dennis SchröderGetty Images

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¡Dennis Schröder brilla! La estrella alemana de la NBA lideró al equipo de la DBB a la victoria en la fase de clasificación para el Mundial

Unos nueve meses y medio después de ganar el Europeo de Riga, la selección alemana volvió a la final y venció a Israel, sumando puntos para el Mundial.

Liderados por el capitán Dennis Schröder, el equipo de Álex Mumbrú venció 92-86 (45-37) en la capital letona, adonde el rival se trasladó por motivos de seguridad, y logró su cuarto triunfo en cinco partidos. El campeón mundial y europeo ya tenía garantizado el pase a la siguiente ronda.

  • La victoria fue importante: todos los resultados cuentan. En la próxima fase, la selección de la DBB se medirá a Polonia a finales de agosto, mientras que en el grupo paralelo Países Bajos, Letonia y Austria luchan por las otras dos plazas. Los tres mejores equipos del nuevo grupo de seis irán al Mundial de Catar (27 de agosto-12 de septiembre de 2027).

    Para Mumbrú la victoria fue «superimportante»; con pocos espectadores en el pabellón, fue un «partido difícil». Aun así, su equipo mostró «buen baloncesto» durante 35 minutos, aunque «en los últimos cinco dimos opciones a Israel».

    «Queremos ganar los dos partidos», había dicho Schröder, quien además fue el máximo anotador alemán con 20 puntos, seguido de Christian Sengfelder (16) y Kay Bruhnke (15). En la ida, a finales de noviembre en Ulm, Alemania ya había ganado 89-69.

    Schröder es el único campeón del mundo en esta ventana y el único NBA convocado por Mumbrú. «Algunos están lesionados, otros sin contrato y varios acumulan más de 80 partidos», explicó el español. Por eso faltan los hermanos Wagner, Tristan da Silva, Isaiah Hartenstein y el bloque del Bayern liderado por Andreas Obst.

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  • El equipo de la DBB tuvo un comienzo de ensueño, pero luego cometió muchos errores.

    En Riga, donde la selección de la DBB había derrotado a Turquía en la final del Campeonato de Europa el 14 de septiembre de 2025, el equipo tuvo un comienzo de ensueño. Con Schröder y Leon Kratzer, la selección alemana se puso 10-0 arriba a los 80 segundos, pero luego cometió muchos errores. Entraron los novatos Sananda Fru, Simonas Lukosius y Michael Rataj. Tras cuatro triples consecutivos, tres de Sengfelder, se llegó al descanso con una ligera ventaja.

    En un sólido tercer cuarto (31-18), Schröder y compañía se distanciaron gracias a menos pérdidas. Tim Schneider firmó la primera ventaja de 20 puntos (71-51, min. 28) y, pese a algunos chispazos, Israel no creó peligro en el cierre.

    El lunes se busca la victoria obligatoria frente a Chipre, ya sin opciones de pasar de ronda. Aún existe una pequeña posibilidad de quedar primeros del grupo si Croacia —que a finales de febrero infligió en Zagreb la única derrota hasta la fecha al equipo de la DBB— pierde inesperadamente en casa contra Israel. Pero lo más importante son los puntos.

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