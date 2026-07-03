¡Dennis Schröder brilla! La estrella alemana de la NBA lideró al equipo de la DBB a la victoria en la fase de clasificación para el Mundial

La victoria fue importante: todos los resultados cuentan. En la próxima fase, la selección de la DBB se medirá a Polonia a finales de agosto, mientras que en el grupo paralelo Países Bajos, Letonia y Austria luchan por las otras dos plazas. Los tres mejores equipos del nuevo grupo de seis irán al Mundial de Catar (27 de agosto-12 de septiembre de 2027).

Para Mumbrú la victoria fue «superimportante»; con pocos espectadores en el pabellón, fue un «partido difícil». Aun así, su equipo mostró «buen baloncesto» durante 35 minutos, aunque «en los últimos cinco dimos opciones a Israel».

«Queremos ganar los dos partidos», había dicho Schröder, quien además fue el máximo anotador alemán con 20 puntos, seguido de Christian Sengfelder (16) y Kay Bruhnke (15). En la ida, a finales de noviembre en Ulm, Alemania ya había ganado 89-69.

Schröder es el único campeón del mundo en esta ventana y el único NBA convocado por Mumbrú. «Algunos están lesionados, otros sin contrato y varios acumulan más de 80 partidos», explicó el español. Por eso faltan los hermanos Wagner, Tristan da Silva, Isaiah Hartenstein y el bloque del Bayern liderado por Andreas Obst.