"Eso es lo que me provocó en ese momento, pero esa no es la excusa para fallar el penalti", añadió. "Tuve un muy mal golpe en el balón. Puse mi pie demasiado debajo del balón y por eso terminó yendo por encima del travesaño."

El fallo contribuyó a que el United no lograra ganar fuera de casa contra el Fulham por primera vez en 15 años, y Fernandes fue ampliamente ridiculizado después. "Pensé que era increíblemente embarazoso," dijo Craig Burley en ESPN. "Gran parte de su carrera en el United ha sido buena, pero también ha habido un espectáculo secundario y eso lo encapsuló para mí."

No era la primera vez que Fernandes era ridiculizado tras enfrentarse al Fulham. Tras una sorprendente victoria de los Cottagers en Old Trafford, la cuenta oficial de Tiktok del Fulham se burló del portugués por supuestamente fingir una lesión. Fernandes estaba furioso y también lo estaba el entrenador del United Erik ten Hag, ya que el jugador tenía lo que el holandés describió como "una lesión seria" y jugó con dolor en su siguiente partido.

Fernandes sin duda buscará hacer una declaración cuando el United reciba al Fulham el domingo deseando extender su comienzo perfecto bajo Michael Carrick. Y nadie se ríe de él ahora, ya que ha vuelto a su mejor nivel, en la posición donde más se destaca y liderando el resurgimiento del United.