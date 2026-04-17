Julian Nagelsmann está en el campo del FC Issing, su club natal, y muestra con una sonrisa su antigua licencia de jugador. «Podría jugar este fin de semana», bromea el seleccionador, aunque el FCI no podrá contar con él el domingo en la Kreisklasse 4 Zugspitze contra el SG Lechsee: «Podría ser un problema muscular», admite, y prefiere centrarse en los jugadores que sí pueden competir: no para el Issing, sino para Alemania en el Mundial.
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Deniz Undav se beneficia del «impulso» de Lena: Julian Nagelsmann pone fin al debate sobre el Mundial
A menos de cuatro semanas del anuncio de la convocatoria para el torneo, previsto para el 12 de mayo, Nagelsmann ha explicado con detalle quiénes irán a Estados Unidos, México y Canadá para lograr la quinta estrella con la selección alemana y quiénes se quedarán fuera. En el primer grupo están el mago del balón Jamal Musiala y, en parte por consejo de la esposa de Nagelsmann, Lena, el comodín Deniz Undav. En el segundo se encuentra Manuel Neuer.
«Manu sigue siendo un portero excepcional, siempre quiere atajar y tirarse al suelo», afirmó en la sede del FCI, mirando la copa del Mundial sobre la repisa. Y, contra los rumores, asegura tener «una relación estupenda» con el capitán del Bayern. Pero la situación «no ha cambiado»: Neuer «se ha retirado», así que «no tiene sentido discutir sobre ello constantemente». Y punto.
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El seleccionador nacional Nagelsmann cuenta con «su» Lena como contrapeso.
Para Nagelsmann, aparecer en el programa «Bestbesetzung» de MagentaTV es como jugar en casa. Antes de sentarse en un sillón turquesa en la sede del club, pasó por la casa de sus padres; en el pueblo aún tiene amigos, la gente lo trata con normalidad, aquí puede ser «el Julian de antes», cuenta, «es una sensación fantástica»Pero, como recuerda el presentador Johannes B. Kerner, este verano será el responsable del ánimo de todo el país.
¿Cómo afrontará su «sueño de la infancia», el Mundial? Con «muchísima ilusión», un toque de superstición —aunque reconoce que es «una tontería»— y con «su» Lena como consejera incondicional. Su mujer, «gracias a Dios, es muy sincera conmigo», afirma; tras errores o declaraciones desafortunadas, como la última sobre Undav, «me echa una bronca, lo cual también está bien».
Ya habló con Undav y el jugador del Stuttgart puede planificar su participación con tranquilidad. Aunque su rol de revulsivo pueda variar, esto afecta a todos, incluso a una superestrella como Musiala, quien viajará si su estado de salud lo permite, aclara Nagelsmann.
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Nagelsmann cuenta con Pascal Groß y Waldemar Anton: el «pegamento» y el «entrenador»
La joven promesa muniquesa Lennart Karl, de quien Nagelsmann destaca su «magnífica evolución», puede aspirar a ser «un gran jugador». A ello se suman, junto a figuras consolidadas como el capitán Joshua Kimmich o Florian Wirtz, profesionales que aceptan sin quejarse su papel como suplentes, como Pascal Groß, que «piensa como un entrenador». O Waldemar Anton, que actúa como «pegamento entre culturas muy distintas».
En el Mundial, afirma Nagelsmann, «estaremos juntos entre ocho y nueve semanas, así que debe haber buena química». Ya tiene casi definida su plantilla para la cita.
El objetivo, subraya, sigue siendo el mismo: «Cualquier equipo que participe en el Mundial debería querer ser campeón del mundo».