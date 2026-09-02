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Deniz Gul completa su traspaso de 10 millones de euros al Galatasaray desde el FC Porto con un contrato de cinco años
Gul cierra su fichaje por el Galatasaray
Galatasaray ha cerrado el fichaje del delantero internacional turco Deniz Gul procedente del FC Porto poco antes del cierre del mercado. El atacante, de 22 años, aterrizó en el aeropuerto Atatürk en un jet privado el 1 de septiembre de 2026, donde fue recibido por dirigentes del club y aficionados entusiasmados.
El club de la Super Lig notificó oficialmente a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) después de acordar con el Porto un traspaso total de 10 millones de euros. El acuerdo incluye un 10% de plusvalía sobre cualquier venta futura para el club portugués.
Gul firmó un contrato de cinco años a partir de la temporada 2026-27. Percibirá un salario neto anual garantizado de 1,5 millones de euros durante toda su etapa en Estambul.
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Encantado con la llegada a Estambul
Al bajarse de su vuelo en Estambul, Gul lideró a los aficionados del Galatasaray que le esperaban con un clásico cántico de la afición antes de marcharse para someterse al reconocimiento médico. El joven delantero expresó su alegría por completar el traspaso y unirse al vigente campeón de Turquía.
También destacó su ilusión por conectar con el equipo y comenzar de inmediato su nueva etapa en el RAMS Park.
"Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado", dijo Gul. "Quiero conocer al equipo y a nuestros aficionados lo antes posible. Lo importante para mí ahora mismo es estar aquí. Ya estoy aquí y estoy centrado en esto".
Aventura europea y cambio internacional
Nacido y criado en Estocolmo, de padre turco y madre sueca, Gul pasó por las academias de formación en Suecia antes de brillar en el Hammarby IF. Su capacidad goleadora le valió un traspaso al FC Porto en agosto de 2024, en un acuerdo hasta 2029.
A nivel internacional, Gul representó a Suecia en la categoría sub-19 antes de comprometer su futuro internacional con Turquía en noviembre de 2024. Posteriormente recibió su primera convocatoria con la selección absoluta por parte del seleccionador Vincenzo Montella para los partidos de la UEFA Nations League de marzo de 2025.
Ahora, a sus 22 años, regresa al fútbol turco para reforzar la línea de ataque del Galatasaray con su físico y su experiencia al máximo nivel europeo.
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Directamente en acción
Tras completar el reconocimiento médico y los trámites formales, Gul se incorporará de inmediato a los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes del cuerpo técnico.
Su llegada aporta una profundidad vital a la rotación en ataque, mientras el Galatasaray se prepara para defender su corona nacional y competir en Europa.
Gul se centrará ahora en ganarse su debut y consolidarse como una figura clave de la plantilla para la campaña 2026-27.
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