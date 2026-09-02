Deniz Gul completa su traspaso de 10 millones de euros al Galatasaray desde el FC Porto con un contrato de cinco años

Galatasaray ha cerrado el fichaje del delantero internacional turco Deniz Gul procedente del FC Porto poco antes del cierre del mercado. El atacante, de 22 años, aterrizó en el aeropuerto Atatürk en un jet privado el 1 de septiembre de 2026, donde fue recibido por dirigentes del club y aficionados entusiasmados.

El club de la Super Lig notificó oficialmente a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) después de acordar con el Porto un traspaso total de 10 millones de euros. El acuerdo incluye un 10% de plusvalía sobre cualquier venta futura para el club portugués.

Gul firmó un contrato de cinco años a partir de la temporada 2026-27. Percibirá un salario neto anual garantizado de 1,5 millones de euros durante toda su etapa en Estambul.