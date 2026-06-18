Getty Images Sport
Traducido por
«¡Demostrémoslo al mundo!»: Harry Kane revela cómo el discurso de Thomas Tuchel en el descanso impulsó la victoria de Inglaterra sobre Croacia en el Mundial
Inglaterra reaccionó tras el descanso
Inglaterra comenzó su camino en el Mundial 2026 venciendo a Croacia tras dominar la segunda parte. En la primera mitad, los ingleses marcaron dos veces por medio de Kane —igualando el récord de Lineker—, pero Croacia empató en ambas ocasiones.
Kane igualó el récord de goles de Gary Lineker en Copas del Mundo con un penalti y un cabezazo tras córner de Rice, pero al descanso se llegó igualados. Tras el descanso, Inglaterra subió el ritmo: Bellingham marcó el 3-2 y, ya con Rashford en campo, llegó el 4-2 definitivo.
- Getty Images Sport
Kane explica el cambio de rumbo
Kane atribuyó la remontada de los Tres Leones en la segunda parte al discurso motivador de Tuchel, que les invitó a jugar con libertad y confianza tras un primer tiempo nervioso.
«Nos dijo que nos quitáramos las ataduras, que nos calmáramos y que nos lanzáramos. Nos preguntó: “¿Qué es lo peor que puede pasar?”. Que demostremos al mundo de lo que somos capaces», declaró Kane tras el partido.
«En la segunda parte salimos a tope y ellos no pudieron seguir nuestro ritmo; ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Una vez que nos adelantamos, controlamos el juego, no estuvimos en peligro y marcamos al contraataque. Pudimos hacer tres o cuatro goles más. Crédito para todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».
«No pasó nada grave»
Bellingham respaldó la opinión de Kane sobre el ambiente del vestuario con Tuchel y afirmó que el equipo no necesitaba los incidentes dramáticos que ocurrieron durante el parón.
«No hubo dramas ni gritos; era justo lo que el equipo necesitaba. Somos un grupo maduro con grandes líderes y todos sabíamos el nivel que debíamos alcanzar. El arranque de la segunda parte nos dio una gran ventaja», añadió.
- Getty Images Sport
Preparándose para enfrentarse a Ghana
Esta victoria sitúa a Inglaterra líder del Grupo L con tres puntos. Kane y sus compañeros se enfrentarán a Ghana en el Boston Stadium el 23 de junio, y se espera que el delantero vuelva a liderar el ataque de los Tres Leones hacia la victoria.