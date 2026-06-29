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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

«Demostrárselo al mundo entero»: Alex Freeman, revelación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, habla sobre la confianza de Pochettino, su búsqueda de hacer historia y su famosa celebración tras marcar en el Mundial

Analysis
USA
A. Freeman
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

EXCLUSIVA: GOAL charló con esta promesa de 21 años sobre su presente, su camino y su ambición.

IRVINE, California. — El jugador más joven de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos arrancó a correr para celebrar el gol, y sus compañeros trataron de alcanzarlo. Tras vencer a Australia, varios admitieron que era imposible detener a Alex Freeman: era muy rápido y, sobre todo, estaba desbordado de emoción.

Afortunadamente para sus 25 compañeros, el campo se acabó. De no ser así, Freeman habría seguido corriendo para siempre.

Así te marca un primer gol en un Mundial. Cuando Freeman puso el 2-0 a Australia, el remate fue solo el inicio. Luego llegó lo esencial: un joven defensa abrumado por el momento más importante de su carrera, corriendo porque no había otra forma de liberar sus emociones.

Lleva casi un año corriendo, pero ahora va más lejos de lo que imaginó. Hace un año y medio solo soñaba con ser titular en la MLS. Ni él lo habría previsto, y menos de esta forma.

Bajo el sol de Seattle, las emociones lo invadieron. Todo era real y distinto a cualquier otra sensación.

«Creo que es una de esas cosas», le cuenta a GOAL, «que me ha hecho salir un poco de mi coraza emocional. Sé que no soy una persona muy emotiva, pero este es un momento que sé que voy a atesorar para siempre, y que solo se da una vez en la vida. Saber que realmente puedo lograrlo te hace mucho más receptivo emocionalmente de lo que sueles estar».

«Creo que me ha ayudado a darme cuenta de que tengo más que ofrecer», continúa, «siento que, para mí, la pregunta es: “¿Cómo puedo afrontar los próximos partidos y hacerlo aún mejor que eso?”. ¿Es eso siquiera posible? Creo que, para mí, sí lo es».

El cielo es el límite para este defensa de 21 años, cuya meteórica ascensión lo ha convertido en una de las grandes historias del fútbol estadounidense del último año. Debutó con la selección de Estados Unidos el 7 de junio de 2025. Pasó la noche anterior abrumado por los nervios, que desaparecieron tan pronto como saltó al campo. Trescientos setenta y siete días después, se elevó por encima de todos para rematar de cabeza a bocajarro y sellar una histórica victoria en el Mundial en uno de los ambientes más legendarios del fútbol estadounidense.

En ningún momento de esos 377 días se ha sentido Freeman totalmente cómodo, y desde luego no se sentirá así en los días que queden de esta aventura mundialista. Sin embargo, existe esa sensación de pertenencia. Ahora, con un gol en un Mundial en su palmarés y el momento de su vida en el que reflexionar, Freeman sabe que ha llegado a lo más alto y que hay más por venir.

«Uno puede dejarse llevar por el ego o sentirse demasiado cómodo», advierte. En mi caso, vine aquí con un trabajo que hacer y sé que esto es solo el principio: la convocatoria y los primeros partidos fueron solo eso, el inicio. La meta es el trofeo y todos lo queremos. ¿Cómo llegar a ese momento?

«Estoy orgulloso de mí mismo no solo por mantener la humildad, sino también por mantener la ilusión. Simplemente creo en lo que puedo hacer y en lo que el equipo puede hacer en el futuro».

Freeman es una pieza clave de ese futuro y, si antes no estaba claro, lo ha demostrado en las últimas semanas, cuando su gran temporada ha alcanzado su punto álgido.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sensaciones al marcar un gol

    Freeman no pudo contener la emoción. Primero vio el balón entrar a la red; luego un anuncio erróneo lo hizo salir corriendo hasta que le indicaron detenerse. A la tercera, fue real: el árbitro confirmó por micrófono lo que deseaba oír, el gol era válido. Corrió mientras el marcador cambiaba: EE. UU. 2-0 Australia.

    El balón rebotó en su cabeza y entró a los 42:57, pero el árbitro no lo validó hasta los 44:54.

    «Por mi parte, pensé que estaba bastante fuera», reconoce ahora entre risas, «simplemente por lo desmarcado que estaba cuando rematé de cabeza. Pensé que estaba fuera, y luego me hicieron un amago una vez, otro amago, y a la tercera, cuando gritó “¡Gol!”, miré atrás y todo el banquillo estaba celebrando conmigo. Creo que eso hizo que todo resultara tan surrealista y que ese momento fuera aún mejor para mí».

    La imagen de su carrera celebratoria, perseguido por sus compañeros, ya es una de las más icónicas del Mundial.

    «Estábamos listos para perseguirlo», admitió el extremo estadounidense Alex Zendejas, «pero es muy rápido».

    Chris Richards añadió: «Se lo merecía, me alegré mucho por él y fuimos a celebrarlo con unas palmadas en el cuello».

    Freeman asegura que las palmadas en el cuello merecieron la pena. Como el jugador más joven de la selección estadounidense, este defensa de 21 años lleva un año buscando su lugar en un equipo con 13 veteranos del Mundial y relaciones consolidadas durante al menos una década. La reacción de sus compañeros lo fue todo para él.

    «La celebración refleja lo que he vivido y el apoyo que he recibido», afirma. «Nunca podré agradecer lo suficiente a la gente que tengo a mi lado en el campo. Verlos y entrenar con ellos cada día, con ese sistema de apoyo constante, te hace sentir genial.

    «Por eso quiero a todos estos chicos, jugadores y cuerpo técnico».

    El afecto es mutuo: desde su llegada, Freeman se ha ganado el cariño y la admiración de su entrenador, a quien tanto deseaba impresionar cuando fue convocado por primera vez hace apenas un año.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El apoyo de Pochettino

    Cuando la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) se enfrentó a Turquía en un amistoso previo a la Copa Oro el verano pasado, a Freeman le comunicaron el día anterior que sería titular. Sabía lo que eso significaba: se mediría a Arda Güler y Kenan Yildiz, dos de los mejores jóvenes del mundo. Además, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino —a quien ansiaba impresionar— lo estaba lanzando al ruedo.

    Un año después, Pochettino está en el podio tras su segunda Copa del Mundo consecutiva y sus elogios a Freeman son claros.

    «Es difícil explicar su evolución», dijo Pochettino. «Es un chico muy humilde. Tiene un perfil increíble. Quiere aprender y siempre escucha. Es un jugador con el que realmente disfrutas estando, no solo entrenándolo. Es un jugador increíble que, para mí, tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición».

    Al escucharlo, el padre de Freeman, el exreceptor de la NFL Antonio, rompió a llorar.

    «¿En el mundo? ¿Me estás tomando el pelo?», le dijo a FOX. «Yo podría haber sido el mejor receptor de Green Bay. Pero nunca me considerarían uno de los mejores del mundo».

    El propio lateral sonríe: aún se habla de potencial y queda mucho trabajo.

    «Si él piensa así de mí, ahora debo demostrarlo en el campo», afirma. «Sabiendo que él cree que puedo ser uno de los mejores, ¿cómo no voy a salir y mostrárselo no solo a él, sino al mundo entero?».

    Esa confianza, explica Freeman, se ha convertido en un reto y una motivación.

    Para mí se trata de salir al campo y mejorar cada día, y eso es lo que voy a hacer, sabiendo que [Pochettino] también me exigirá al máximo. Puedo ser el jugador del que habla y espero serlo. Tener su confianza te hace querer jugar para él.

    «Te hace darte cuenta de que puedes dar más de ti. Crees en él, porque lleva mucho tiempo en esto y ha visto a muchísimos jugadores diferentes. Ha visto a muchísimos jugadores de calidad y a jugadores que llevan mucho tiempo en ese alto nivel».

    Con 21 años, el defensa reconoce que aún está en proceso de crecimiento: tiene 20 partidos internacionales, una temporada completa en la MLS y solo nueve encuentros con el Villarreal tras su llegada en enero.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Crecer

    A los 16 años, Freeman se marchó de casa. Tras ser rechazado por el Inter de Miami, se fue a Orlando con la esperanza de ser profesional. En enero se marchó al Villarreal. Los primeros dos meses, sin jugar con regularidad, estuvo solo y tuvo mucho tiempo para pensar.

    «Te pasa factura. Creo que ese fue uno de esos momentos en los que tuve que fortalecerme para ser no solo un hombre mejor, sino una persona más fuerte por mí mismo», afirma. «Es saber que tenía que pasar por todo eso solo, y aunque tuviera a quien recurrir, estaba muy, muy lejos, mientras yo estaba en España. ¿Cómo podían ayudarme? En realidad, solo era una videollamada por FaceTime de su parte.

    «En el fútbol hay un mundo de competencia. Quiero que la gente entienda que nunca es fácil, pero hay que seguir luchando; con esfuerzo se vuelve menos difícil».

    Esas experiencias lo hicieron crecer como persona y como jugador. Al debutar, era un lateral puramente ofensivo, por lo que Oscar Pareja esperó para darle rienda suelta. El instinto ofensivo y las cualidades físicas estaban, pero el Freeman del Orlando City aún debía mejorar en defensa.

    Hoy cuesta recordar esa etapa. Con la selección de Estados Unidos ha asumido un rol híbrido: lateral derecho y, a la vez, tercer central. Se le exige mucho en defensa y, hasta ahora, ha superado pruebas exigentes: Senegal, Alemania, Paraguay y Australia lo sacaron de su zona de confort.

    Sus instintos ofensivos siguen vivos en sus subidas, sus pases y su gol, pero ahora es su defensa la que marca la diferencia.

    «Es cuestión de mentalidad: sales al campo sabiendo que eres el mejor y que puedes plantar cara a cualquiera», afirma. «Mi paso por la selección y mis etapas en Orlando y Villarreal me han forjado. Sé que puedo estar a la altura». Debo entrar al 100 % y ganar cada duelo. Debo aportar en ataque y defensa, y construir sobre esa base mi juego completo.

    «Para mí la clave es: “¿Cómo hacer que mi juego sea el de un lateral moderno, ofensivo y defensivo?”. Se trata de dar el 100 % en el campo, sentirme el mejor y saber que esa confianza me hará crecer».

    Aún queda camino, pero este verano ha sido un paso adelante para Freeman y para el fútbol estadounidense.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Todo el país me apoya»

    Freeman, como todos, se ha visto abrumado por el Mundial. Las imágenes, los sonidos, las canciones y las emociones lo han rodeado. Tuvo la suerte de estar en el centro de todo eso y, en su caso, en uno de los momentos más importantes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

    «Es mucho más grande y mejor de lo que imaginaba. Cuando llegas, te imaginas el ambiente, pero no sabes lo fuerte que es el vínculo entre el mundo y el fútbol. Aquí descubres que no solo une al planeta con el deporte, sino también a toda la gente que lo rodea.

    «Para mí, ver el ambiente, la cultura y a toda esa gente que anima los partidos te hace valorar lo grande que es este torneo. Estoy muy agradecido de formar parte de él».

    Ahora busca un papel aún más relevante: el miércoles, en la ronda de 32, Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina, buscando su primer triunfo eliminatorio desde 2002, dos años antes del nacimiento de Freeman. Por eso la actual efervescencia: el fútbol estadounidense lleva años aguardando este momento.

    «Eso te hace sentir que debes demostrar algo», afirma Freeman, «y antes yo también tenía que demostrarlo. Ahora me cuesta más asimilarlo todo, pero manejo mejor la presión porque sé que todo el país me respalda.

    «Eso me hizo entender que estoy viviendo el sueño de muchos niños».

    Los sueños siguen vivos y la carrera continúa. Freeman ya tuvo su momento en el Mundial, pero puede que le esperen más.

    «Eso es lo que queremos», afirma, «y, en lo que a mí respecta, poder marcar mi gol y contribuir de cualquier forma que pueda hizo que todo fuera mucho más emotivo y mucho más increíble. Es una de esas cosas que cuesta incluso imaginar, porque sé que nos quedan más partidos por delante en los que intentar hacer historia».

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