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«Démonos un abrazo»: así pretende España calmar las tensiones entre Lamine Yamal y Dani Carvajal tras los acalorados enfrentamientos del Clásico entre las estrellas del Barcelona y el Real Madrid
Se caldean los ánimos en el Bernabéu
La histórica rivalidad entre el Barcelona y el Madrid llegó a su punto álgido durante el primer Clásico de la temporada, en el que los blancos se llevaron la victoria por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Tras el pitido final, se desató una gran trifulca en la que el joven Yamal, de 18 años, fue el protagonista. Según se informa, el veterano defensa Carvajal se enfrentó al joven y, al parecer, le dijo: «Hablas demasiado», en respuesta a los comentarios que Yamal había hecho antes del partido en Twitch, donde insinuó que el Madrid «roba» partidos. Más tarde, Frenkie de Jong criticó duramente a la plantilla del Madrid por su «exagerada» ira hacia su joven compañero, lo que agravó la tensión.
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Un mensaje de convivencia
De la Fuente ha adoptado una postura serena y equilibrada, y considera que las tensiones son una consecuencia natural de la carga emocional que conlleva el partido más importante del fútbol español. Cree que ambos jugadores son lo suficientemente profesionales como para separar su lealtad al club de sus responsabilidades con la selección nacional.
En declaraciones a DAZN, el seleccionador español explicó: «En un Clásico, defiendes unos colores y hay una gran responsabilidad; con la selección, defiendes una situación diferente y aquí también hay que saber estar a la altura de las circunstancias, y ellos lo están haciendo. Y no tengo ninguna duda de que, cuando se vean, estarán deseando darse un abrazo, seguro, y yo lo celebraré con ellos en ese momento».
Dejando a un lado la rivalidad
La necesidad de una reconciliación es tanto táctica como social, dado que Yamal y Carvajal juegan en la misma banda derecha de la selección nacional. Su compenetración fue uno de los aspectos más destacados de la triunfante campaña de España en la Eurocopa 2024, sobre todo cuando el extremo del Barcelona dio la asistencia para el único gol internacional del capitán del Real Madrid en la victoria por 3-0 contra Croacia en la fase de grupos.
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Una prueba de unidad
La atención sigue centrada firmemente en la unidad de la selección española, mientras el equipo de De la Fuente se prepara para su próxima doble jornada de amistosos. La Roja recibe a Serbia este viernes en el Estadio de la Cerámica antes de enfrentarse a Egipto el martes en el RCDE Stadium; ambos encuentros supondrán una prueba crucial para la madurez y la sinergia táctica del equipo. Si Carvajal y Yamal logran pasar de ser rivales a volver a ser compañeros de equipo, reforzarán la cultura de unidad que el seleccionador ha trabajado sin descanso para construir mientras prepara a su equipo para los retos que se avecinan.