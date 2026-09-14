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Dembélé, muy enfadado: las palabras de Mbappé sobre el Balón de Oro desatan temores de traición y dividen a Francia
Los comentarios de Mbappe desatan la indignación
El ambiente dentro de la selección francesa se ha vuelto cada vez más tóxico tras el reciente intercambio de palabras entre las dos estrellas. Mbappé afirmó que siempre fue "considerado el elegido" y sugirió que su compañero de equipo tuvo una "carrera diferente" debido a las lesiones. Esto provocó una rápida respuesta de Dembélé tras la victoria por 1-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brest el domingo, al responder: "Yo nunca fui el elegido, trabajé duro y fui recompensado con un año maravilloso en París".
Según L'Equipe, estos comentarios concretos fueron el punto de ruptura para Dembélé, que siempre ha optado por guardar silencio en público pese a sentirse molesto por varias declaraciones de su capitán en los últimos años.
- Getty Images Sport
Dembélé se siente traicionado por el capitán
El exjugador y comentarista Jerome Rothen explicó que Dembélé está increíblemente molesto por la situación y que ve las recientes declaraciones como un desaire directo. El resentimiento se debe a que Mbappe parece menospreciar a sus compañeros de selección.
Rothen reveló la magnitud del enfado en RMC Sport, al afirmar: "Dembélé se lo tomó muy mal, eso es seguro, está muy enfadado con Kylian Mbappé. Para él, es una forma de traición. Las palabras son fuertes, pero así es exactamente como se lo toma". L'Equipe también señaló que Mbappe fue pillado completamente por sorpresa por la respuesta.
Se forman dos bandos en el vestuario
La frustración va más allá de Dembele, y varios miembros de la selección nacional supuestamente están perdiendo la paciencia con su capitán. La unidad que antes definía al grupo se está resquebrajando ahora en lealtades divididas. Los jugadores están confundidos y se sienten apartados por la continua campaña mediática en torno al galardón individual.
Subrayando esta peligrosa división, Rothen añadió: "Me dicen que hay muchos jugadores de la selección francesa que no entienden, una vez más, todas sus declaraciones, que están más en el equipo de Dembele que en el de Mbappe, y sin embargo es el mismo equipo, pero al parecer ahora hay dos equipos".
- AFP
Zidane afronta su primera prueba crucial
Con informaciones que apuntan a que la pareja no ha hablado desde el incidente, Zinedine Zidane se enfrenta a un ambiente tenso mientras presenta el viernes su primera lista de convocados. Cuando Mbappe y Dembele lleguen a Clairefontaine para el próximo parón internacional, el nuevo seleccionador tendrá que facilitar unas conversaciones de paz cruciales para restablecer la armonía.
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