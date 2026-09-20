AFP
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«¡Demasiados goles!»: Enzo Maresca echa humo pese a la victoria por 5-3 del Manchester City, líder de la Premier League, tras sobrevivir al susto del Sunderland
Maresca expresa su frustración por la fragilidad defensiva
Mientras el Etihad Stadium disfrutaba de un trepidante partido de ocho goles, el técnico del Manchester City, Maresca, no estaba precisamente de humor para celebrar el carácter caótico de la victoria por 5-3 de su equipo sobre el Sunderland. El resultado garantiza que el City siga siendo el único equipo de la máxima categoría con un pleno de victorias tras cinco partidos, pero la forma en la que encajó tres goles ante los recién ascendidos dejó al técnico italiano visiblemente frustrado durante sus compromisos con los medios después del encuentro.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, el entrenador del City dejó claro lo que pensaba del marcador. «Demasiados goles, ¡demasiados goles! Prefiero [ganar] 1-0, mucho mejor», admitió Maresca, dejando clara su preferencia por la solidez defensiva frente a la brillantez ofensiva. «Sinceramente, preferiría ganar 1-0 antes que 5-3, pero esperaba un partido muy difícil. Sé lo buenos que son. Sin balón, son muy agresivos; con balón, tienen diferentes armas. Brobbey es un ejemplo [de ello]. Encontramos la manera de ganar el partido».
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Una pesadilla táctica para el técnico del City
El partido quedó definido por la incapacidad del City para mantener a raya al Sunderland, a pesar de haberse puesto por delante en varias ocasiones a lo largo de la tarde. Antoine Semenyo fue el jugador más destacado del conjunto local, al marcar dos goles para liderar la ofensiva, mientras que Enzo Fernandez y Rayan Cherki también contribuyeron a la cuenta. Sin embargo, el sensacional hat-trick de Brian Brobbey para el Sunderland dejó al descubierto importantes grietas en la zaga del City.
Maresca se mostró especialmente duro con la forma en que su equipo regaló los goles al rival, y señaló la falta de concentración en las acciones a balón parado. "Dos de los tres goles que encajamos fueron demasiado fáciles; el segundo gol llegó por un saque de falta rápido de [Granit] Xhaka y eso no puede pasar. El tercer gol llegó de otra falta. Demasiado fácil, concedimos más ocasiones, pero también marcamos cinco y probablemente podríamos haber marcado dos o tres más", explicó el entrenador.
El Sunderland demuestra ser la prueba definitiva
A pesar de los errores defensivos, Maresca encontró algunos aspectos positivos en la forma en que sus jugadores manejaron las exigencias físicas del partido. La presión de alta intensidad del Sunderland y su amenaza por alto plantearon un desafío distinto a las batallas tácticas a las que se ha enfrentado el City anteriormente en la temporada.
«En líneas generales, el rendimiento de los jugadores del #ManCity fue bueno, y también me gustó porque hoy tuvieron que lidiar con diferentes tipos de cosas: segundas jugadas, duelos, este tipo de cosas», señaló Maresca, reconociendo el carácter mostrado por su plantilla. El italiano también apuntó la calidad del rival como un factor en las dificultades. «Esperaba un partido muy difícil, sabía lo buenos que son; sin balón son agresivos, con balón tienen diferentes armas, las jugadas a balón parado, [Brian] Brobbey».
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El inicio perfecto continúa pese a los sustos
La victoria supone un hito importante para Maresca, que ha superado con éxito el primer mes de la temporada sin ceder ni un solo punto. Al lograr su quinta victoria consecutiva, Maresca se convirtió en apenas el sexto entrenador de la historia en ganar sus primeros cinco partidos de la Premier League al frente de un nuevo club.
El City llega ahora al parón internacional con una ventaja de tres puntos sobre sus perseguidores más cercanos, lo que da al cuerpo técnico tiempo para analizar las carencias defensivas vistas en el Etihad. Con una visita a Anfield para medirse al Liverpool y un duelo de la Champions League contra el Paris Saint-Germain en el horizonte, la necesidad de esos «triunfos por 1-0» que ansía Maresca será aún más vital.
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