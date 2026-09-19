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«Demasiado pronto»: Martin O'Neill rechaza hablar de «partido a vida o muerte» antes del crucial Old Firm ante el Rangers
Los rivales de Glasgow vuelven a enfrentarse
El Celtic se prepara para recibir a su rival de la ciudad, el Rangers, en Celtic Park apenas una semana después de quedar eliminado de la Copa de la Liga en Ibrox. Aunque el equipo de O'Neill presume de un impecable balance nacional, con seis victorias ligueras consecutivas, su rendimiento se ha resentido tras encadenar derrotas en la copa y en la Europa League. Una victoria este fin de semana permitiría al Celtic abrir una ventaja de ocho puntos sobre el Rangers, segundo clasificado.
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El técnico del Celtic le quita hierro al asunto
Antes del partido, el entrenador descartó las sugerencias de que el derbi sea un encuentro de obligado triunfo para mantener su supremacía en la liga. En declaraciones a los medios, O'Neill reconoció el daño psicológico de una posible tercera derrota consecutiva, aunque se mantuvo firme: "No, es demasiado pronto en la temporada para decir eso. Sería genial si pudiéramos ganar porque podríamos sacar ocho puntos de ventaja, y hemos ganado los seis partidos anteriores de liga.
"El partido es grande. Es un gran partido, se juegue en septiembre o en marzo. Es un partido realmente grande. Tenemos que estar preparados para el partido. ¿Necesitamos ganar el partido? Estaría bien ganar; no sería bueno perder. Serían tres seguidas y, por supuesto, psicológicamente, sería un golpe".
El entrenador soporta un escrutinio cada vez mayor
La intensa presión sobre O'Neill ha comenzado a aumentar tras las críticas de los aficionados por su planteamiento táctico y su actitud defensiva en las entrevistas posteriores a los partidos. Aceptando que las preguntas de los aficionados y los comentaristas son una parte normal del trabajo, el entrenador afirmó: «Esa es la naturaleza del juego. Puedo ponerme un poco irritable de vez en cuando.
«A veces tengo que disculparme por ello. Lo que sí dije fue que no parece que se nos cuestione cuando ganamos partidos de fútbol. Pero todo el mundo tiene derecho a preguntar. Al final de todo, soy responsable de la elección del equipo, soy responsable de la táctica y, por supuesto, se me debe cuestionar».
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El Rangers va en busca de un doblete histórico
El Rangers tiene la oportunidad de hacer historia de forma poco habitual al encadenar dos victorias consecutivas sobre el Celtic en una misma semana, una hazaña lograda anteriormente solo en 1960 y 1998.
El técnico del Rangers, Derek McInnes, también podría igualar el récord de Graeme Souness al ganar sus dos primeros derbis del Old Firm al mando. Restando importancia a los debates tácticos antes del choque, declaró: «Creo que a veces se da demasiada importancia a la táctica. Creo que normalmente ganas partidos por los momentos individuales y porque el rendimiento de los jugadores sea realmente alto y realmente fuerte.
«No ganas en Celtic Park a menos que todo el mundo juegue bien. Así que tenemos que intentar aportar algo similar y volver a buscar esas mejoras».
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