Antes del partido, el entrenador descartó las sugerencias de que el derbi sea un encuentro de obligado triunfo para mantener su supremacía en la liga. En declaraciones a los medios, O'Neill reconoció el daño psicológico de una posible tercera derrota consecutiva, aunque se mantuvo firme: "No, es demasiado pronto en la temporada para decir eso. Sería genial si pudiéramos ganar porque podríamos sacar ocho puntos de ventaja, y hemos ganado los seis partidos anteriores de liga.

"El partido es grande. Es un gran partido, se juegue en septiembre o en marzo. Es un partido realmente grande. Tenemos que estar preparados para el partido. ¿Necesitamos ganar el partido? Estaría bien ganar; no sería bueno perder. Serían tres seguidas y, por supuesto, psicológicamente, sería un golpe".