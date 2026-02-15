Getty Images
«Demasiado pronto»: Ella Toone se perderá la final de la Copa de la Liga del Manchester United contra el Chelsea, ya que las últimas noticias sobre su lesión también descartan a la estrella inglesa del primer concentrado de las Lionesses de 2026
Confirmado: Ella Toone probablemente se perderá la final de la Copa de la Liga entre el Manchester United y el Chelsea.
Skinner confirmó en enero que Toone sufría «una respuesta de estrés óseo en la cadera» que la mantendría fuera de juego entre seis y ocho semanas. Si la jugadora de 26 años pudiera volver al final de ese plazo, lo más optimista, volvería a la acción durante la primera semana de marzo, antes de la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea el 15 de marzo.
Sin embargo, la última actualización de Skinner sobre la número 7 del United sugiere que no será así. En una rueda de prensa celebrada el sábado, se le preguntó si Toone era duda para la final de la Copa de la Liga y respondió: «Potencialmente, sí. Probablemente sea demasiado pronto».
Explicación: Cuándo podría regresar Toone tras su lesión y los importantes partidos del Manchester United que podría perderse.
No solo es un duro golpe para el Manchester United porque Toone se perderá la final de la copa, sino también porque es probable que se pierda otros partidos importantes.
Afortunadamente, la contundente victoria por 3-0 del United sobre el Atlético de Madrid en España el jueves por la noche significa que el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones del próximo jueves no es tan decisivo como podría haber sido. Sin embargo, el próximo fin de semana también hay un importante partido de la FA Cup contra el Chelsea que Toone se perderá.
Los Red Devils se enfrentarán al West Ham y al Everton después de la final de la Copa de la Liga, dos partidos importantes para asegurar la clasificación para la Liga de Campeones la semana que viene y en los que Toone también parece que no podrá participar, ya que Skinner ha señalado el derbi de Mánchester del 29 de marzo como posible fecha para su regreso. «Imagino que nuestro objetivo es que vuelva para el partido contra el Manchester City», afirmó. «Esperemos que podamos darle la bienvenida entonces».
Eso significa que, si el United pasa a los cuartos de final de la Liga de Campeones como se espera tras la gran victoria en Madrid, Toone también sería duda para el partido de ida de esa eliminatoria, que se disputará contra el Bayern de Múnich el 24 o 25 de marzo.
No solo un golpe para el Manchester United: la lesión de Toone también causa problemas a Inglaterra.
El United no es el único que se verá afectado negativamente por la continua ausencia de Toone. La primera concentración de Inglaterra de 2026 comienza a finales de este mes y cuenta con los primeros partidos clasificatorios de las Lionesses para la Copa Mundial Femenina de 2027, contra Ucrania el 3 de marzo e Islandia el 7 de marzo. Sin embargo, esta última actualización sobre el calendario de lesiones de Toone la descarta prácticamente para ese parón internacional, lo que supone un duro golpe para el equipo de Sarina Wiegman.
Wiegman dará a conocer la convocatoria para esos partidos el martes por la mañana y tendrá que evaluar cómo quiere que sean sus opciones de ataque sin Toone y, al parecer, sin Beth Mead, que ha sufrido una fractura capilar en la espinilla, según se ha confirmado esta semana. Inglaterra será la gran favorita en ambos partidos, pero no puede permitirse ningún tropiezo, ya que está en un grupo con España y solo el ganador del grupo se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil.
¿Quién más está en la lista de lesionados del Manchester United? La nueva profundidad del equipo se pondrá a prueba a medida que aumenten las ausencias.
Toone es la gran ausente del United en estos momentos y, aunque la plantilla tiene más profundidad para hacer frente a lesiones como esta tras un buen mercado de fichajes en enero, ahora mismo se está poniendo a prueba. La veloz lateral Anna Sandberg se retiró cojeando con una lesión en la pantorrilla en Madrid, que será evaluada en los próximos días, mientras que la delantera sueca Fridolina Rolfo se perdió ese partido y el choque liguero del domingo contra el London City Lionesses, en el que Melvine Malard también fue una ausencia sorpresa.
La extremo Leah Galton sigue de baja por una lesión en la espalda que no le ha permitido jugar en absoluto en 2026, Celin Bizet es otra delantera que actualmente está fuera de combate mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo y, además, Hinata Miyazawa se marchará a la Copa Asiática tras el partido de la FA Cup contra el Chelsea. Ese torneo termina el 21 de marzo, lo que probablemente dejará a la internacional japonesa fuera de la final de la Copa de la Liga y hará que sea difícil que vuelva para el posible partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, siempre que las Nadeshiko rindan como se espera.
