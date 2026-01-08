+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Demasiado poco, demasiado tarde: los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guehi no salvarán la temporada del Manchester City

Antoine Semenyo se despide de Bournemouth con un gol en el 95’ que rompe la racha de 11 partidos sin ganar, un cierre de película.

El gol decisivo de Semenyo frente al Tottenham también dejó en evidencia por qué el Manchester City estaba tan satisfecho de ganar lo que prácticamente fue una batalla del ‘Big Six’ por fichar al internacional ghanés. Fue el décimo tanto del extremo en la temporada, solo superado por el dúo ofensivo del City, Erling Haaland (20) e Ilkay Gündogan (16).

La gran pregunta ahora es si el fichaje de 75 millones de euros de Semenyo al Manchester City ha llegado demasiado tarde para salvar las esperanzas del título. Mientras los aficionados del Bournemouth celebraban una victoria vital el miércoles, los seguidores que permanecían en el Etihad contaban el alto precio de un empate 1-1 contra el Brighton, un resultado desesperadamente decepcionante para el equipo de Guardiola.

    Terminando 2025 con un florecimiento

    Tras un inicio de temporada irregular, el Manchester City cerró el año con una forma inquietantemente sólida. El equipo de Pep Guardiola ganó ocho partidos en todas las competiciones entre el 29 de noviembre y el 27 de diciembre, incluyendo una victoria contundente sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

    No obstante, la racha de seis triunfos en la Premier League tuvo un peso aún mayor, ya que permitió al City reducir la ventaja del Arsenal en la cima de la tabla a apenas dos puntos.

    Esa distancia, sin embargo, podría ampliarse a ocho si los Gunners vencen al Liverpool en el Emirates el jueves por la noche, algo que parece bastante probable dadas las dificultades de los Reds esta temporada.

    La gran pregunta ahora es cómo el City se ha visto en la inusual posición de necesitar que el Liverpool gane para intentar mantener viva su defensa del título.

    Supuesto punto de inflexión

    Que el Manchester City cerrara 2025 con una victoria por 2-1 en el City Ground tuvo un significado enorme. El equipo de Pep Guardiola tuvo que esforzarse al máximo para superar al Nottingham Forest, con el gol decisivo de Rayan Cherki llegando apenas siete minutos antes del final.

    Guardiola no dudó en señalar que la temporada pasada habrían perdido ese partido, lo que reforzó su convicción de que su equipo está de nuevo en el camino correcto tras una campaña sin títulos en 2024-25.

    “El momento crítico cambió en Estados Unidos, en el Mundial de Clubes”, comentó el técnico de 54 años a TNT Sports, refiriéndose a la dolorosa derrota por 4-3 ante Al-Hilal en los octavos de final en Orlando en junio. “Nos miramos a nosotros mismos, hablamos y muchas cosas cambiaron desde entonces”.

    “Ahora es un proceso. Cuando ganamos muchos títulos en Barcelona, Bayern y aquí, hemos jugado muchos partidos así. Pero lo más importante es el lenguaje corporal, la conexión con los aficionados. Ellos aman a los porteros, a los delanteros, a la gente, porque sienten que el equipo quiere hacerlo, quiere luchar entre sí”.

    “En el fútbol, lo más importante es cómo sufres, cómo defiendes, aceptar que no estás jugando bien y saber que puedes mejorar y estar en el juego. De lo contrario, no hay oportunidad. Durante mucho tiempo, el equipo ha querido hacerlo, y siendo este el último partido de la primera mitad de la temporada, es bueno terminar con tres puntos tan importantes”.

    "Estamos en la caza"

    En TNT Sports, Joe Hart describió la victoria del Manchester City en Forest como una “actuación de campeón”, mientras que el centrocampista Tijjani Reijnders envió una advertencia clara al Arsenal.

    “Sabemos que muchos equipos sufren aquí”, señaló el mediocampista holandés. “Por lo que he escuchado, jugar en casa contra Nottingham Forest siempre es complicado, y hoy lo sentí también. Así que es una victoria muy importante, y seguimos en la lucha”.

    Y considerando el historial del City en persecuciones exitosas, era difícil no preocuparse por el Arsenal de Mikel Arteta, un equipo que históricamente tiende a ceder cuando la meta está a la vista.

    Sin embargo, la carrera por el título podría estar prácticamente decidida apenas ocho días después del Año Nuevo, tras los tres empates consecutivos del City en sus primeros partidos de 2026.

    Tres empates perjudiciales

    Tras un empate sin goles en Sunderland el 1 de enero, el Manchester City permitió que el Chelsea se llevara un punto del Etihad tres días después, y Brighton hizo lo mismo el miércoles por la noche.

    En menos de una semana, todo el impulso acumulado al final del año se había esfumado, y Guardiola señaló la razón de estos empates tan perjudiciales como algo evidente.

    “Me gusta mucho la forma en que jugamos”, declaró el exentrenador del Barcelona a los periodistas tras el partido contra Brighton. “Muchos jugadores nuevos, cosas buenas… eso me encanta.

    “Pero fue bastante parecido a la segunda mitad contra Sunderland. Contra el Chelsea quizá tuvimos menos oportunidades claras, pero fallamos los pases cuando estábamos en superioridad, dos contra uno. Y así, no marcamos. Fallamos demasiadas ocasiones claras, y no es solo culpa de uno o dos jugadores, sino de todos los que están en ataque.

    “Marcar goles es parte de nuestro trabajo cuando analizamos los partidos. Jugamos excepcionalmente bien y, en los momentos buenos en el pasado, siempre aprovechábamos las oportunidades. Pero aunque generemos muchas ocasiones en el área chica, no logramos convertirlas… y no es un problema de un solo jugador, es de todos. Por eso no pudimos ganar estos partidos.”

    Preocupaciones defensivas

    Aquí tienes una versión más pulida y natural en español, manteniendo el sentido original y fluidez periodística:

    Sin embargo, culpar únicamente a la falta de eficacia del Manchester City sería simplificar demasiado el problema.

    Recordemos que el Chelsea mereció por completo su empate en el Etihad. El gol de Enzo Fernández llegó en el minuto 94, pero fue una justa recompensa para un equipo que generó las únicas tres “grandes ocasiones” de todo el partido.

    Como también señaló Fabian Hurzeler, Brighton fue brillante en la primera mitad del encuentro del miércoles y realmente debería haber estado por delante antes de que Haaland marcara desde el punto de penal justo antes del descanso.

    Así, aunque el City presume del segundo mejor registro defensivo de la Premier League —19 goles encajados en 21 partidos—, existe una sensación innegable de incertidumbre en la línea defensiva.

    Las lesiones, sin duda, jugaron un papel clave contra Brighton, con Josko Gvardiol y Ruben Dias ausentes, además del siempre lesionado John Stones.

    No sorprende, entonces, que el City esté considerando seriamente un movimiento por Marc Guehi, cuyo contrato con el Crystal Palace expira al final de la temporada.

    El entrenador de los Eagles, Oliver Glasner, ya dejó claro que su capitán no será barato, pero el City está desesperado. Después de haber gastado una suma significativa el pasado enero en dos jugadores que aún no estaban preparados para los rigores de la Premier League —Vitor Reis y Abdukodir Khusanov—, 45 millones de euros podrían parecer un precio razonable por un jugador con experiencia comprobada en la liga inglesa.

    "No puedes pensar en el título"

    Con el fichaje de Semenyo a punto de confirmarse en las próximas horas, incorporar también a Marc Guehi antes del cierre del mercado de invierno sería un paso clave para abordar los problemas del Manchester City en ambos extremos del campo.

    La combinación de velocidad, físico y versatilidad de Semenyo aportaría una dimensión extra al ataque, mientras que Guehi se perfila como una incorporación casi imprescindible para una defensa que ya lucía improvisada incluso antes de las lesiones de Gvardiol y Dias, derivadas en parte de la insistencia de Guardiola en reconvertir centrocampistas en laterales. De hecho, el City ha mostrado vulnerabilidad en las transiciones durante toda la temporada —la victoria 5-4 sobre Fulham es el ejemplo más evidente— y la esperanza es que el regreso de Rodri a su mejor nivel físico ayude a corregir esa falla.

    Sin embargo, aunque sumar a Semenyo y Guehi también reforzaría significativamente las aspiraciones del City en la Champions League, su lucha por la Premier League podría estar ya comprometida, y Guardiola es consciente de ello.

    El técnico catalán mostró signos de frustración el miércoles por la noche, incluso enfrentándose brevemente a Hurzeler, y al ser preguntado sobre las posibilidades de su equipo en la liga, respondió: “Si no ganas partidos, no puedes pensar en esas cosas”. Especialmente con un Arsenal que parece fortalecerse justo cuando se esperaba que empezara a mostrar debilidades.

    Por lo tanto, aunque Semenyo y Guehi serían fichajes capaces de cambiar la dinámica del City, podría tratarse de un caso de demasiado poco, demasiado tarde en la carrera por el título.

