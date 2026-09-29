Inglaterra llegó a la capital checa bajo cierta presión tras la derrota por 3-2 ante España en Wembley, y los primeros compases sugirieron que le esperaba otra noche complicada.

La selección local empezó con intensidad y obligó a James Trafford a realizar una parada tempranera, pero el partido dio un giro decisivo en el minuto 25. Pavel Sulc, posiblemente el futbolista más creativo de Chequia, fue expulsado tras una revisión del VAR por una peligrosa entrada a gran altura sobre el centrocampista inglés Elliot Anderson. El árbitro Halil Umut Meler mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero, después de que le instaran a consultar el monitor a pie de campo, cambió la sanción por una roja directa, dejando al conjunto local ante una misión casi imposible durante los 65 minutos restantes.

A pesar de la superioridad numérica, Inglaterra tuvo que tener paciencia para derribar un sólido bloque defensivo. Morgan Rogers estuvo más cerca en la primera parte, cuando su remate tras girarse se estrelló en la madera, mientras Gordon siguió pareciendo la mayor amenaza ofensiva de los visitantes. El exextremo del Newcastle, que ha estado en un momento de forma excepcional con su selección, buscó constantemente asociarse con Lewis Hall en la banda izquierda.