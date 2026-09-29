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¡Demasiado fácil para Inglaterra! Anthony Gordon y Harry Kane impulsan a Inglaterra ante una República Checa con diez jugadores
La tarjeta roja a Sulc cambia el panorama en Praga
Inglaterra llegó a la capital checa bajo cierta presión tras la derrota por 3-2 ante España en Wembley, y los primeros compases sugirieron que le esperaba otra noche complicada.
La selección local empezó con intensidad y obligó a James Trafford a realizar una parada tempranera, pero el partido dio un giro decisivo en el minuto 25. Pavel Sulc, posiblemente el futbolista más creativo de Chequia, fue expulsado tras una revisión del VAR por una peligrosa entrada a gran altura sobre el centrocampista inglés Elliot Anderson. El árbitro Halil Umut Meler mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero, después de que le instaran a consultar el monitor a pie de campo, cambió la sanción por una roja directa, dejando al conjunto local ante una misión casi imposible durante los 65 minutos restantes.
A pesar de la superioridad numérica, Inglaterra tuvo que tener paciencia para derribar un sólido bloque defensivo. Morgan Rogers estuvo más cerca en la primera parte, cuando su remate tras girarse se estrelló en la madera, mientras Gordon siguió pareciendo la mayor amenaza ofensiva de los visitantes. El exextremo del Newcastle, que ha estado en un momento de forma excepcional con su selección, buscó constantemente asociarse con Lewis Hall en la banda izquierda.
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Gordon mantiene su racha para romper el empate
Inglaterra no tuvo que esperar mucho tras el descanso para encontrar el gol. Apenas dos minutos después del inicio de la segunda parte, Trent Alexander-Arnold, en su primera titularidad de la era Tuchel, puso un centro marca de la casa desde la banda derecha que encontró a Gordon dentro del área. El delantero del Barcelona acomodó su cuerpo para conectar el balón con un cabezazo en plancha que se coló en la escuadra inferior, firmando así su tercer gol consecutivo con la selección.
Tras haber marcado anteriormente ante potencias como España y Argentina, la definición de Gordon, fría y precisa, subrayó su creciente importancia en el ataque de Inglaterra, que buscaba ejercer un control total del encuentro.
El gol abrió la veda a un periodo de presión sostenida de Inglaterra, con el combinado visitante presumiendo de un 67 % de posesión mientras movía el balón con facilidad ante un rival de diez hombres cada vez más cansado. Hall estuvo cerca de doblar la ventaja poco después del tanto inicial tras una buena combinación con Gordon, pero su disparo se marchó rozando el poste. La defensa checa tenía problemas evidentes para hacer frente a la variedad de los ataques de Inglaterra, y tuvo suerte de no encajar un gol en propia puerta cuando el capitán Ladislav Krejci desvió inadvertidamente un centro raso contra su propia madera.
Kane asegura los puntos con un remate certero
El resultado quedó finalmente fuera de toda duda en el minuto 69 gracias a una fuente conocida. Después de que Eberechi Eze filtrara un pase hacia Rogers, el balón le cayó de cara a Harry Kane dentro del área. El goleador del Bayern de Múnich no necesitó una segunda invitación, se acomodó antes de clavar un preciso disparo de zurda en la escuadra lejana.
Fue el 87.º gol internacional de Kane en su 123.ª aparición, lo que amplía aún más su récord como máximo goleador histórico de Inglaterra. El tanto prácticamente acabó con el partido como espectáculo y permitió a Tuchel darse el lujo de rotar su plantilla y dar minutos a jugadores menos habituales en los compases finales del encuentro.
- AFP
La solidez defensiva proporciona una plataforma para Tuchel
Quizá el aspecto más satisfactorio para Tuchel fue la portería a cero, la primera de Inglaterra en siete partidos. Inglaterra se había mostrado inusualmente vulnerable en sus encuentros recientes, encajando 13 goles en sus seis partidos anteriores, pero la pareja defensiva formada por Marc Guehi y Trevoh Chalobah apenas pasó apuros en Praga.
Aunque la tarjeta roja indudablemente les facilitó el trabajo, la disciplina estructural mostrada por la línea defensiva supuso una mejora significativa. La entrada de Rio Ngumoha en los últimos minutos también dejó una nota histórica, ya que se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con Inglaterra desde Jude Bellingham en 2021.
Cuando sonó el pitido final, Inglaterra pudo hacer balance de un trabajo bien hecho que le aúpa al segundo puesto del Grupo A3, por detrás de la líder, España. El foco se desplaza ahora al viaje del sábado a Croacia, donde otra victoria les colocaría en una posición fuerte para alcanzar los cuartos de final de la Nations League.
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