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«¡Demasiado egoísta!» - Una leyenda del fútbol francés afirma que Kylian Mbappé «no es un líder» y propone dos opciones mejores para el puesto de capitán de cara al Mundial de 2026
«No se ajusta a mis valores»
Mbappé es el rostro del fútbol francés, pero Leboeuf duda de su capacidad para inspirar. El exdefensa del Chelsea y campeón mundial con Francia en 1998 cree que su mentalidad individualista le impide ser un líder natural para el equipo de Didier Deschamps.
«Para mí, Kylian Mbappé no es un líder porque es muy egoísta en su forma de pensar», declaró Leboeuf a SportsBoom. «No lo conozco. Solo lo vi una vez cuando estaba con la selección y jugaba en el PSG, al que acababa de fichar. Es un gran chico, bien educado, pero su forma de ver el fútbol no se ajusta a mis valores del juego».
- AFP
Otras opciones para el puesto de capitán de los Bleus
Aunque Mbappé es el actual capitán, Leboeuf cree que otros jugadores muestran más sacrificio. Destacó a William Saliba, del Arsenal, y al veterano N’Golo Kanté como ejemplos de quienes anteponen el equipo a su gloria personal.
«Por eso me gustan jugadores como William Saliba y N’Golo Kanté, dispuestos a sacrificarse por el equipo», explicó Leboeuf. «Esa es la diferencia y lo que más valoro. Antoine Griezmann también es un auténtico líder por su forma de jugar y de entender el fútbol. Me gustó el comentario de Ousmane Dembélé, cuando dijo que si no retrocedo, el entrenador no me alineará, y esa es la realidad del fútbol. Mbappé es una superestrella, pero no es el mejor compañero de equipo del mundo; ese es mi problema».
Comparación entre las generaciones de 1998 y 2026
Leboeuf comparó a la actual generación de talentos con la legendaria selección de 1998, liderada por Zidane y Deschamps. Reconoce más potencia ofensiva hoy, pero afirma que la solidez defensiva de su época sigue siendo el referente del éxito.
Dijo: «Es difícil comparar generaciones: el fútbol, el arbitraje y hasta el balón han cambiado. Pero, aunque suene descabellado, creo que en ataque son mejores que nosotros; en defensa, nosotros éramos más fuertes. La clave era el trabajo en equipo. En 1998 marcamos 15 o 16 goles y encajamos solo uno o dos; dominábamos todos los aspectos del juego. Hoy, anotar no será un problema, pero mantener la portería a cero sí lo será».
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La temporada paradójica de Mbappé
Mbappé ha vivido una temporada paradójica en el Real Madrid: sus impresionantes logros individuales contrastan con el fracaso colectivo del equipo. A pesar de ser nombrado por segundo año consecutivo Jugador de la Temporada del Real Madrid, sus goles quedaron eclipsados por la agitación en el Santiago Bernabéu, donde la afición, frustrada por otra campaña sin títulos, criticó a sus propias estrellas.
El dominio individual del francés sigue siendo incuestionable: terminó como máximo goleador de La Liga con 25 tantos, lo que le valió la Bota de Oro por segundo año consecutivo, y lideró la clasificación de goleadores de la Liga de Campeones con 15. En todas las competiciones sumó 42 goles y siete asistencias en 44 partidos. Desde su llegada gratis del París Saint-Germain ha marcado 86 goles y dado 12 asistencias en 103 encuentros, cifras que, pese a su brillo personal, no evitaron el fracaso colectivo del Real Madrid.