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«Demasiado cerca de un partido importante»: por qué Gian Piero Gasperini ha impedido que Paulo Dybala y Nahuel Molina estén en la despedida de Argentina de Lionel Messi
Gasperini toma una difícil decisión en la Roma
El entrenador de la Roma, Gasperini, ha confirmado que Dybala y Molina no viajarán a Sudamérica parael último partido de Messi con Argentina esta semana. La legendaria estrella está lista para despedirse de forma definitiva de la escena internacional en un amistoso contra Benín el miércoles 7 de octubre.
A pesar de que ni Dybala ni Molina fueron convocados para el actual parón internacional, la pareja de la Roma esperaba presenciar desde la grada esta ocasión tan emotiva. Ambos jugadores comparten un vínculo muy estrecho con Messi y suman 105 internacionalidades entre los dos.
Sin embargo, Gasperini ha bloqueado oficialmente el viaje transatlántico. El técnico italiano insiste en que, sencillamente, no hay tiempo suficiente para que el dúo haga el viaje antes de que la Roma vuelva a la exigente acción doméstica.
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Muy lejos de Argentina
La Roma está preparando actualmente una exigente serie de partidos tras el parón internacional, que comenzará con un choque crucial contra el Como el domingo. A continuación llegará rápidamente una prueba enorme ante el Real Madrid.
Gasperini explicó su lógica decisión durante una entrevista con Sky Sport Italia el lunes, en la que destacó la pesadilla logística que suponía enviar a dos jugadores clave al otro lado del mundo para una visita ceremonial.
"Estamos demasiado cerca de un partido importante como el del domingo [para dejar que Dybala y Molina viajen de ida y vuelta a Argentina]", declaró Gasperini. "Argentina está muy lejos y enviarlos allí habría significado hacerles volar durante muchas horas tan cerca del partido, y la Roma prefirió que eso no ocurriera".
Una emotiva despedida de Argentina
Messi bajará por fin el telón de una legendaria carrera internacional que incluye dos títulos de la Copa América, finales consecutivas de la Copa del Mundo y la gloria mundial definitiva en la última década. Está ampliamente considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos. Gasperini no tardó en reconocer la enorme magnitud del legado de la superestrella.
«La despedida de Messi será emotiva», admitió Gasperini. «Personalmente, he visto a muchos jugadores estrella, primero como futbolista y luego como entrenador, pero es difícil pensar en alguien que haya logrado lo que ha logrado Lionel. Me entristece ver llegar a su fin su carrera con Argentina».
Mientras Dybala y Molina se lo pierden, varias estrellas de la Serie A estarán presentes en la noche histórica. El capitán del Inter, Lautaro Martinez, el extremo de la Juventus Nico Gonzalez y el chico del cartel del Como Nico Paz forman parte de la convocatoria, junto a los compañeros de la Roma Leonardo Balerdi, Matias Soule y Santiago Castro.
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La Roma se centra en tareas vitales del club
Mientras sus compañeros internacionales preparan el partido contra Benín, Dybala y Molina deben seguir centrados en sus compromisos con sus clubes en Italia. Dybala ha estado ausente de la selección argentina desde 2024, mientras que Molina está actualmente cumpliendo una sanción tras sus actos al final de la final del Mundial de 2026.
La Roma espera que mantener a dos de sus estrellas sudamericanas más experimentadas en la ciudad deportiva dé sus frutos. El equipo de Gasperini necesita desesperadamente resultados positivos tanto contra el Como como contra el Madrid para coger un impulso vital.
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