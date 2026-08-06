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«¡Demasiado bueno para Turquía!»: Jamie Carragher carga contra Mohamed Salah por fichar por el Trabzonspor tras su salida del Liverpool
Carragher cuestiona la elección de carrera de Salah
Salah fue recibido por miles de aficionados histéricos tras aterrizar en Turquía, pero Carragher cree que la superestrella egipcia ha cometido un error importante en su trayectoria profesional. Está previsto que Salah acepte un contrato de dos años para unirse al Trabzonspor, de la Superliga turca, pese al interés de larga data de la Saudi Pro League y de varios clubes europeos de élite.
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Carragher afirma que Salah es «demasiado bueno» para Turquía
En declaraciones a Football Ramble, el exdefensa del Liverpool expresó su sorpresa por que el extremo optara por marcharse de las cinco grandes ligas tradicionales. «Nunca creí que fuera a ir a Arabia Saudí, porque, en primer lugar, es demasiado bueno para eso. Creo que puede jugar en la Serie A. Turquía me parece un nivel demasiado bajo», dijo.
Aunque el Trabzonspor ha cerrado un fichaje sonado, Carragher está decepcionado de que Salah no siguiera la hoja de ruta de Cristiano Ronaldo al quedarse en un club «prestigioso». Carragher admitió que esperaba que el jugador de 34 años recalara en una institución histórica de Italia, en lugar de marcharse al Trabzon, que terminó tercero en la Super Lig la pasada temporada.
«Estaba convencido de que acabaría en el AC Milan o la Juventus, o en algún sitio así; quizá su salario fuera un problema», añadió Carragher. «Obviamente no le conozco, nunca he hablado con él. Pero es como Ronaldo, está muy motivado y sus cifras significan mucho para él. Pensé que todavía puede hacer eso en Turquía, por cierto, pero creía que querría jugar en un club realmente prestigioso».
Ambición frente a exigencias salariales
El núcleo de la crítica de Carragher radica en la creencia de que Salah está sacrificando visibilidad y competición de alto nivel por un sueldo en una liga menos exigente. Para facilitar el movimiento, al parecer el club turco reunió un lucrativo paquete valorado en 17 millones de euros al año.
Aunque el Trabzonspor competirá en la Europa League la próxima temporada, Carragher insiste en que el desgaste diario de la liga turca está por debajo de un jugador que recientemente renunció a un contrato de 400.000 libras a la semana en el Liverpool.
"Obviamente, sus exigencias salariales han echado para atrás a algunas personas, pero pensaba que quizá rebajaría esas demandas un poco para fichar por un club mejor", continuó Carragher. "Ir a un AC Milan o la Juventus, o a quien sea, jugar en San Siro, seguir jugando partidos grandes, seguir jugando en Europa. Turquía simplemente parece como... simplemente creo que está por encima de eso".
- AFP
Un nuevo capítulo en Trabzon
A pesar de las críticas, Salah parece totalmente comprometido con su nueva aventura en el norte de Turquía, donde se reencontrará con antiguas estrellas de la Premier League como el cedido por el Manchester United Andre Onana y el exdefensa del City Stefan Savic. El «Rey egipcio» deja atrás un legado legendario en Merseyside, tras haber conquistado todos los grandes trofeos posibles, incluidos los títulos de la Premier League y la Champions League.
Aunque Carragher sigue mostrándose escéptico, el recibimiento que Salah tuvo en el aeropuerto Atatürk de Estambul sugiere que será tratado como una deidad en su nuevo hogar. El Trabzonspor está desesperado por recuperar el título nacional que levantó por última vez en 2022, y apuesta fuerte por que la presencia de Salah cierre la brecha con sus rivales Galatasaray y Fenerbahce.
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