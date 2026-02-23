¿Demasiado bueno para descender? Las siete descensos más impactantes de la Premier League, mientras el Tottenham intenta evitar una catastrófica caída a la Championship

Eso sigue siendo más de una cuarta parte de la temporada, lo que significa que los Spurs tienen tiempo para salir de esta situación, mientras que el regreso de varias estrellas lesionadas y sancionadas debería darles un impulso en algún momento. Pero mientras luchan por conseguir su primera victoria en la liga en 2026, los equipos que rodean al Tottenham están sumando puntos y posicionándose para la recta final de la temporada, con la esperanza de alejarse del peligro.

Esa secuencia parece muy lejana para los Spurs en este momento, independientemente del talento con el que cuenta Tudor. A pesar de que terminaron en el puesto 17 la temporada pasada, pocos pensaban al inicio de la nueva campaña que los Spurs no tendrían suficiente para alejarse de los tres últimos puestos, y la mayoría pronosticaba que volverían a competir por la clasificación europea. Según la mayoría de los indicadores, eran «demasiado buenos para descender».

Excepto que eso no es cierto para ningún equipo si su rendimiento cae por debajo de un cierto nivel, y los Spurs cayeron por debajo de esa línea hace mucho tiempo y aún no se han recuperado. Así que, mientras Tudor trama la huida de su nuevo equipo, aquí hay siete historias aleccionadoras de temporadas pasadas de la Premier League sobre descensos que pocos vieron venir antes de que ocurrieran...