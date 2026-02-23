Goal.com
EPL shock relegations
¿Demasiado bueno para descender? Las siete descensos más impactantes de la Premier League, mientras el Tottenham intenta evitar una catastrófica caída a la Championship

Si no lo sabían de antemano, el derbi del norte de Londres del domingo pareció confirmar una cosa a quienes vieron cómo el Tottenham sucumbía ante el Arsenal: los Spurs están inmersos en una lucha por evitar el descenso. Se suponía que Igor Tudor iba a dar un nuevo impulso al equipo tras sustituir a Thomas Frank, pero su equipo pareció carecer gravemente de calidad y, quizás lo más importante, de confianza, al caer por 4-1 ante los Gunners, lo que les deja a solo cuatro puntos de la zona de descenso a falta de 11 partidos por disputar.

Eso sigue siendo más de una cuarta parte de la temporada, lo que significa que los Spurs tienen tiempo para salir de esta situación, mientras que el regreso de varias estrellas lesionadas y sancionadas debería darles un impulso en algún momento. Pero mientras luchan por conseguir su primera victoria en la liga en 2026, los equipos que rodean al Tottenham están sumando puntos y posicionándose para la recta final de la temporada, con la esperanza de alejarse del peligro.

Esa secuencia parece muy lejana para los Spurs en este momento, independientemente del talento con el que cuenta Tudor. A pesar de que terminaron en el puesto 17 la temporada pasada, pocos pensaban al inicio de la nueva campaña que los Spurs no tendrían suficiente para alejarse de los tres últimos puestos, y la mayoría pronosticaba que volverían a competir por la clasificación europea. Según la mayoría de los indicadores, eran «demasiado buenos para descender».

Excepto que eso no es cierto para ningún equipo si su rendimiento cae por debajo de un cierto nivel, y los Spurs cayeron por debajo de esa línea hace mucho tiempo y aún no se han recuperado. Así que, mientras Tudor trama la huida de su nuevo equipo, aquí hay siete historias aleccionadoras de temporadas pasadas de la Premier League sobre descensos que pocos vieron venir antes de que ocurrieran...

    Norwich City (1994-95)

    Puede parecer difícil de creer para aquellos que comenzaron a seguir la Premier League después del cambio de siglo, pero el Norwich City terminó tercero en la temporada inaugural de la competición, tras ascender en 1986 y consolidarse en la máxima categoría. Sin embargo, solo dos años después de aquella memorable campaña que le valió la clasificación para competiciones europeas, los Canaries estaban de vuelta en la segunda división.

    La idea de que el Norwich descendiera parecía descabellada cuando 1994 dio paso a 1995 y el equipo de John Deehan ocupaba el séptimo puesto en Año Nuevo. Sin embargo, un colapso en la segunda mitad de la temporada, que provocó la dimisión de Deehan en abril, hizo que el equipo cayera en picado en la clasificación y terminara en el puesto 20 de 22 equipos. Se culpó de ello a la venta de los delanteros Chris Sutton y Mark Robins, así como a la lesión del inspirador portero Bryan Gunn, y los aficionados protestaron contra el propietario Robert Chase mientras el Norwich desaparecía por la trampilla.

    Middlesbrough (1996-97)

    La temporada 1996-97 fue una de grandes altibajos para el Middlesbrough. Llegó a la final de la FA Cup y de la League Cup (aunque perdió ambas finales en Wembley), pero vivió una temporada para olvidar en la Premier League a pesar de contar con el dúo brasileño de centrocampistas Juninho y Emerson, así como con el letal delantero italiano Fabrizio Ravanelli.

    Para ser justos con el Boro, aunque su campaña en la liga fue decepcionante, en realidad acumuló suficientes puntos para terminar en una sólida posición intermedia, en el puesto 14. Sin embargo, la deducción de tres puntos por no cumplir con su compromiso de diciembre contra el Blackburn Rovers, debido a una serie de lesiones y enfermedades de sus jugadores, resultó más que costosa, ya que les hizo caer cinco puestos y sufrir el descenso en la última jornada de la campaña.

    Blackburn Rovers (1998-99)

    Al inicio de la temporada 1998-99, el Blackburn Rovers había terminado entre los siete primeros de la Premier League en cinco de las seis temporadas anteriores, incluyendo la sorprendente conquista del título en 1995. Sin embargo, se convirtió en el primer equipo en ganar la Premier League y luego sufrir el descenso, a pesar de que algunos expertos lo consideraban favorito para terminar una vez más en lo más alto de la tabla.

    El Rovers solo ganó dos de sus primeros 15 partidos de liga de la temporada, lo que provocó el despido de Roy Hodgson como entrenador y el nombramiento de Brian Kidd como su sustituto. El exentrenador del Manchester United solo perdió siete de los 23 partidos que dirigió a continuación, pero los numerosos empates impidieron al Blackburn alejarse de los tres últimos puestos y, finalmente, el descenso se confirmó en la última semana de la temporada.

    West Ham (2002-03)

    El West Ham había terminado en la mitad superior de la Premier League en cuatro de las cinco temporadas anteriores a la 2002-03, y había muchas esperanzas de que una plantilla con jugadores como David James, Jermain Defoe, Joe Cole, Michael Carrick y Paolo Di Canio pudiera luchar por clasificarse para las competiciones europeas bajo la dirección de Glenn Roeder. Sin embargo, las expectativas pronto tuvieron que rebajarse después de que los Irons solo ganaran tres de sus primeros 24 partidos.

    Sir Trevor Brooking dio esperanzas de supervivencia a los Hammers después de que la leyenda del club se viera obligada a intervenir tras la enfermedad de Roeder en abril, pero no pudieron conseguir el resultado que necesitaban en Birmingham City en la última jornada de la temporada y vieron cómo su estancia de 10 años en la máxima categoría llegaba a su fin en medio de emotivas escenas en St. Andrew's.

    Leeds United (2003-04)

    El Leeds United alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en 2001, pero pronto quedó claro que el gran gasto del presidente Peter Ridsdale había dejado al club en dificultades financieras y, por lo tanto, parecía inevitable que volviera a caer en la tabla. Sin embargo, la rapidez con la que cayó el Leeds siguió siendo una gran sorpresa, dados los jugadores que lograron retener.

    Los delanteros Mark Viduka y Alan Smith habían sido la fuerza ofensiva que llevó al Leeds a lo más alto de Europa tres años antes, el futuro número 1 de Inglaterra, Paul Robinson, era un pilar en la portería y el joven James Milner causaba sensación, pero ni Peter Reid ni la leyenda del club Eddie Gray lograron encontrar un nivel de rendimiento constante que alejara al equipo de Elland Road del peligro, y el campeón de Inglaterra de 1992 descendió a la segunda división a falta de dos jornadas para el final.

    Newcastle United (2008-09)

    Los días en que el Newcastle jugaba en la Liga de Campeones a principios de la década de 2000 habían quedado definitivamente atrás para los Magpies cuando llegó la temporada 2008-09, pero una plantilla que contaba con Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt y Mark Viduka todavía se consideraba competitiva al comienzo de la temporada. Sin embargo, las cosas pronto comenzaron a desmoronarse cuando el entrenador Kevin Keegan, muy querido por la afición, se enemistó con la directiva del Newcastle por los fichajes y dimitió en septiembre de 2008.

    El entrenador interino Chris Hughton supervisó posteriormente dos rachas desastrosas que intercalaron la toma de mando de Joe Kinnear durante cuatro meses y medio, antes de que este se viera obligado a dimitir por motivos de salud. El icono del Newcastle Alan Shearer acabó tomando las riendas del equipo a falta de ocho partidos para el final, pero su falta de experiencia como entrenador quedó terriblemente al descubierto, ya que solo ganó un partido antes de que el equipo de Tyneside descendiera.

    Leicester City (2022-23)

    El Leicester City ganó de forma sorprendente la Premier League en 2016. Cinco años después, ganó la FA Cup por primera vez en su historia y terminó quinto en la liga por segunda temporada consecutiva bajo la dirección de Brendan Rodgers. Los aficionados de los Foxes se estaban acostumbrando a las noches europeas en el King Power Stadium y, aunque solo podían soñar con repetir el triunfo de cuento de hadas de Claudio Ranieri, el Leicester se estaba consolidando como una potencia dentro del fútbol inglés.

    Y entonces, en 2023, casi de la nada, descendieron. La falta de actividad en el mercado de fichajes antes del inicio de la temporada sugería que no todo iba bien entre bastidores, y Rodgers parecía haber perdido tanto la esperanza como el interés mucho antes de ser despedido en abril. A pesar de todo, una plantilla con jugadores como Youri Tielemans, Jamie Vardy, Harvey Barnes y James Maddison —que llamó la atención a un periodista por sugerir que el Leicester podría descender dos meses antes del final de la temporada— debería haber tenido suficiente para evitar el descenso. No fue así.

