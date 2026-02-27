Goal.com
Dell: la respuesta adolescente de Brasil a Erling Haaland, que arrasó en la Copa Mundial Sub-17 y sueña con jugar en el Manchester City

Dicen que nunca debes conocer a tus héroes, pero el prodigio adolescente brasileño Dell probablemente no estaría de acuerdo. El delantero de Bahía y de la selección sub-17 de Brasil ha idolatrado a Erling Haaland desde que era niño, así que imagina la emoción que sintió cuando, un día durante un entrenamiento, recibió un mensaje de vídeo del delantero del Manchester City.

Hablando en su mejor portugués tras una rápida lección de su compañero Savinho, Haaland dijo: «Dell, estás invitado a ver un partido en el Etihad». Radiante de alegría, Dell respondió: «Haaland, si me invitas, seguro que iré. Estoy deseando verte marcar muchos goles y aprender de ti». El adolescente se despidió imitando la famosa pose Lotus de Haaland.

En más de un sentido, Dell ya ha estado aprendiendo de Haaland. Con el noruego emergiendo como el delantero más emocionante del mundo justo cuando el brasileño entraba en la adolescencia, era el jugador natural hacia el que gravitar. 

Y cuando Dell empezó a hacerse un nombre por su prolífico récord goleador en las categorías inferiores, rápidamente se le comparó con su héroe, apodado el «Haaland do Sertao (Haaland del desierto)», mientras que Savinho le presentó al propio jugador como «el Haaland brasileño».

  • Donde todo comenzó

    Dell, cuyo nombre completo es Wendeson Wanderley Santos de Melo, nació en Estancia, en el estado de Sergipe, al noreste de Brasil, en junio de 2008. Sergipe es uno de los estados más pequeños del país y es conocido por sus vastas sabanas, de ahí que se describa a Dell como procedente de «la selva».

    Dado que el equipo local compite en la Serie D de Brasil, el club grande más cercano donde Dell podía desarrollar su talento era el Bahía, uno de los pilares de la primera división brasileña y donde Dani Alves comenzó su carrera. Dell se unió al Bahía en 2020 y comenzó a dejar huella en 2023 cuando jugaba en el equipo sub-17 a pesar de tener solo 14 años, ya que anotó 40 goles en 34 partidos. 

    Fue en ese momento cuando se le comparó por primera vez con Haaland, que entonces disfrutaba de su primera temporada en el City y hacía historia en la Premier League al marcar el mayor número de goles en una sola temporada, lo que le valió el título de liga inglés, la FA Cup y la Champions League.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    El gran salto

    Los goles de Dell con el Bahía le valieron la convocatoria para la selección brasileña sub-17 para el Campeonato Sudamericano de 2025, donde marcó el único gol en la victoria en semifinales contra Chile y luego anotó el penal decisivo en la tanda de penaltis contra la anfitriona Colombia en la final.

    Tras conquistar el continente, se fijó como objetivo el éxito mundial en la Copa Mundial Sub-17 de Qatar en noviembre, y estuvo a la altura de las expectativas. Dell comenzó marcando dos goles a bocajarro en la goleada por 7-0 a Honduras, antes de salvar a Brasil frente a Zambia al marcar un imponente cabezazo que le dio el empate a 1-1.

    Realmente se lució en los cuartos de final contra Marruecos. Dell adelantó a Brasil con un elegante remate dentro del área y, con el marcador empatado a 1-1 y la prórroga a la vuelta de la esquina, marcó el gol de la victoria en el quinto minuto del tiempo añadido con un auténtico gol de delantero, controlando el balón con el pecho para regatear al portero y disparar a la portería desierta.

    Brasil acabó cayendo en semifinales ante Portugal en la tanda de penaltis y también perdió la final de consolación contra Austria en los penaltis. Pero Dell se despidió con la cabeza alta, marcando sus dos penaltis en las tandas y terminando como el tercer máximo goleador del torneo.

  • ¿Cómo va todo?

    Desde su regreso de Catar, Dell ha estado intentando abrirse paso en el primer equipo del Bahía. Jugó nueve partidos en el campeonato estatal a principios de 2026, marcando cuatro goles, incluido el único tanto en la victoria sobre el rival local, el Vitória, para ayudar a su equipo a conquistar el título.

    Posteriormente, ha disputado dos partidos como suplente en la Serie A, aunque no ha tenido el impacto deseado, ya que fue expulsado en su segundo partido contra el Fluminense a los nueve minutos de juego por golpear en la cara a un defensa mientras disputaba un centro.

    Sin embargo, le esperan muchas más oportunidades de aquí al final de la temporada, ya que el Bahía también competirá en la Copa Libertadores en 2026.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Puntos fuertes más destacados

    Las mayores bazas de Dell son su explosividad y su implacabilidad frente a la portería. Lo único que quiere es meter el balón en la red y no le importa cómo lo haga, ya sea rematando a bocajarro o incluso desviando los disparos de sus compañeros, como hizo contra la selección sub-17 de Honduras.

    El mes pasado, el entrenador del Bahía, Rogerio Ceni, describió a Dell como «un jugador con intensidad física, un jugador móvil», antes de añadir: «Es muy dedicado, está a la altura de las expectativas y tendrá muchas más oportunidades».

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Margen de mejora

    Ceni admitió que Dell no es un jugador que ataque el espacio, y si se le puede criticar algo de su estilo de juego es que tiende a acechar en busca de oportunidades que le salgan al paso, en lugar de tomar la iniciativa para crearlas.

  • Erling Haaland(C)Getty Images

    ¿El próximo... Erling Haaland?

    Dell ha acogido con agrado las comparaciones con Haaland, a pesar de que es bastante más bajo que el delantero del City, que mide 1,93 m, ya que él solo alcanza los 1,75 m.

    «Haaland es el jugador al que más admiro», declaró a FIFA.com. «Siempre que puedo, saco tiempo para ver sus partidos y vídeos, observando su comportamiento tanto dentro como fuera del campo. Estudio su posicionamiento y sus movimientos dentro y alrededor del área. Me gusta el apodo porque es alguien a quien admiro, ya me he acostumbrado».

    En declaraciones a ESPN Brasil durante la Copa Mundial Sub-17, añadió: «Estoy muy contento de recibir este apodo. Haaland es una inspiración para muchos. Creo que mis movimientos son similares a los suyos. Tengo otros modelos a seguir, pero además de Haaland, un delantero que me gusta y al que siempre he seguido desde la cantera es Marcos Leonardo (del Al-Hilal), que se formó en el Santos. Me gusta verlo jugar».

    La baja estatura de Dell hace que su estilo se parezca más al de los delanteros centro argentinos Sergio Agüero y Julián Álvarez, o al del joven brasileño Endrick.

  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    ¿Qué viene después?

    Tras demostrar su talento en el Mundial Sub-17, Dell debe hacer lo más difícil para cualquier aspirante a futbolista: dar el salto al fútbol profesional. Aunque, como cualquier joven brasileño, tiene la mirada puesta en Europa, el jugador de 17 años debe aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se le presente en la Serie A y la Libertadores para asegurarse de que está listo para cambiar de continente.

    Sin embargo, no hay duda de que uno de los mejores clubes de Europa es el destino final de Dell. Está representado por el superagente brasileño Giuliano Bertolucci, que se ocupa de jugadores como Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bruno Guimaraes y Matheus Cunha, entre muchos otros.

    «Todos los jugadores sueñan con jugar al más alto nivel en Europa», declaró a ESPN. «Yo tengo el sueño de jugar en un club como el Manchester City, que para mí es el mejor club del mundo. Pero creo que las cosas sucederán de forma natural.

    Antes de eso, quiero jugar aquí en Bahía, ganar títulos, convertirme en un ídolo y luego seguir mi camino en Europa. Quién sabe, ¿quizás ganar títulos y convertirme en un ídolo también en el Manchester City?».

