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Dele Alli sirve de advertencia a Jadon Sancho tras sus dificultades en el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa, con el extremo inglés sin equipo ante el reto de la «adversidad»
El ex del Tottenham Dele es agente libre desde que el Como lo dejó salir
El ex del Tottenham Dele, que en su día fue considerado uno de los centrocampistas goleadores más destacados del planeta, está sin equipo desde que fue liberado por el club de la Serie A Como en septiembre de 2025. Solo disputó un partido como suplente durante su etapa en Italia.
Se ha especulado con varios posibles destinos para el jugador de 30 años, incluidos Wrexham, Birmingham y Swansea, que cuentan con estrellas de primer nivel en sus respectivas directivas, pero no se ha cerrado ningún acuerdo. El Barnet, de la League Two, es el último club al que se ha vinculado con un interés. Dele necesita encontrar minutos en algún sitio si quiere salvar su carrera, que se va apagando.
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Sancho fichó por el Manchester United por 73 millones de libras, pero se fue gratis
Sancho también necesita atraer ofertas tentadoras, con el extremo de 26 años todavía sin equipo en el primer parón internacional de la temporada 2026-27. Ha caído mucho en relativamente poco tiempo, después de fichar por Old Trafford en 2021, junto al GOAT portugués Cristiano Ronaldo, por 73 millones de libras (97 millones de dólares). Al exdelantero del Borussia Dortmund se le permitió salir gratis.
Puede que alguien esté dispuesto a asumir un riesgo calculado con Sancho, ya que, según se informa, se abre a un nuevo comienzo fuera de Inglaterra, pero Dele es la prueba de lo rápido que puede olvidarse el talento.
¿Pueden Sancho y Dele reconducir sus carreras?
El excentrocampista del Villa Houghton, que vio a Sancho pasar la campaña 2025-26 cedido en las West Midlands y hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL al ser preguntado si Dele sirve de advertencia para otra estrella venida a menos: «Eso es muy cierto. Miras a Dele, MK Dons, llega a Spurs, todo va de maravilla y luego, boom, ¿qué ha pasado?
«No se ha convertido en un mal jugador, es simplemente la mentalidad, ¿qué ha pasado con la mentalidad? Y ahí es cuando esperas que esté recibiendo la ayuda adecuada y que la gente le esté hablando de la manera correcta, intentando tranquilizarle, y luego depende de ti, como jugador depende de ti.
«Puede que haya adversidades en tu vida. Yo estuve en el West Ham durante tres años, mi primer club, me dejaron libre, acababa de venir de marcar 19 goles con el equipo reserva, había hecho una temporada sobresaliente, y ahora me decían que no era lo bastante bueno. A la mayoría de los jóvenes no se les habría vuelto a ver, se habrían acabado, porque no habrían superado ese obstáculo, pero tienes que creer en ti mismo y eres tú quien puede cambiarlo.
«La gente puede ayudarte, por supuesto que hay psicólogos, buenos amigos a tu alrededor para apoyarte, pero al final del día depende de ti, tienes que ser tú quien tenga que llevar la iniciativa, tienes que decir: “pues ¿sabes qué? Voy a demostrar que os equivocáis, voy a demostrar a todos los que han dudado de mí que puedo hacerlo y eso es lo que voy a hacer”.
«Todavía tienen esa oportunidad, aún la tienen delante, siguen siendo lo bastante jóvenes para hacerlo, todavía tienen suficientes años de carrera para salir ahí fuera y mostrar lo que pueden hacer. Todos les deseamos lo mejor. Quiero que triunfen, quiero que nuestras ligas sean brillantes, quiero que nuestro fútbol sea grandioso, quiero ir a ver a jugadores rindiendo a su máximo potencial porque eso es lo que te emociona».
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Cuándo Sancho y Dele disputaron sus últimos partidos oficiales
La última aparición competitiva de Dele, a las órdenes de la exestrella de Arsenal, Barcelona y Chelsea Cesc Fàbregas, fue el 15 de marzo de 2025. Duró menos de 10 minutos tras salir desde el banquillo antes de ver la tarjeta roja contra el AC Milan.
Sancho levantó un trofeo al final de su actuación más reciente, tras haber jugado con el Villa la final de la Europa League de 2026, pero tiene que tener paciencia mientras valora sus opciones en una encrucijada importante de su carrera.
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