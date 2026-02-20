Getty
¡Dele Alli regresa al Tottenham! El centrocampista, que es agente libre, hará una aparición especial con los Spurs mientras continúa la búsqueda de un nuevo club
Cómo le fue a Dele durante su memorable etapa en el Tottenham Hotspur
Dele se unió al Tottenham en 2015 después de que su evidente potencial fuera descubierto en el MK Dons, el club de su infancia. Se adaptó rápidamente a la élite de la Premier League y fue nombrado dos veces Jugador Joven del Año por la PFA.
Marcó 67 goles para los Spurs en 269 partidos, además de disputar 37 encuentros con la selección inglesa. Dele asumió un nuevo reto al fichar por el Everton en 2022, pero desde entonces ha tenido problemas para recuperar su forma física y su mejor nivel.
Dele será el invitado especial en el derbi del norte de Londres.
Sigue siendo uno de los favoritos de los aficionados del Tottenham y volverá a un entorno familiar cuando el Arsenal visite el Tottenham Hotspur Stadium. En un comunicado oficial publicado en la página web del club se lee: «Dele regresa al Tottenham Hotspur Stadium el domingo como nuestro invitado especial para el derbi del norte de Londres.
«Uno de los jugadores más populares de la era moderna, con 67 goles en 269 partidos en todas las competiciones, el centrocampista ofensivo se ganó el corazón de los aficionados del Tottenham durante sus siete años en el Lilywhite, entre 2015 y 2022. Lo dice todo el hecho de que su canción «We've got Dele...» fuera la primera que cantaron los aficionados en el nuevo estadio, antes de la noche inaugural contra el Palace en abril de 2019.
Los aficionados podrán volver a cantarle en el descanso del domingo, cuando sin duda recordará algunos momentos mágicos con los Spurs junto a Paul Coyte».
A prueba: Dele advirtió que tendrá que ganarse otro contrato.
Dele preferiría no tener un descanso en su agenda que le permita regresar al norte de Londres. Fue liberado por el Como en septiembre de 2025, tras haber disputado solo un partido como suplente, en el que recibió una tarjeta roja, y desde entonces es agente libre.
Se le ha advertido de que no será fácil conseguir otro contrato después de haber tenido poco tiempo de juego en los últimos tres años. El exdefensa del Tottenham Stephan Carr ha declarado a GOAL sobre la búsqueda de Dele de un nuevo club: «Da miedo lo que ha caído. Solo tiene 29 años, acaba de pasar su mejor momento, pero la cantidad de fútbol que ha jugado en los últimos años es muy baja.
Es muy difícil. No es diferente a cuando te lesionas, haces todo el entrenamiento y recuperar la forma lleva tiempo. Se ha perdido muchos partidos. Por lo que dice, parece que todavía tiene ganas. Pero sus posibilidades son ahora muy escasas.
«Si alguien le da una oportunidad... Es un jugador de primer nivel, ha jugado con Inglaterra, pero eso ya es pasado. Ahora se trata del presente y él no ha estado jugando, no ha rendido. Es su última oportunidad. Si le surge otra oportunidad muy buena, o si sigue teniendo ganas...
Dondequiera que acabe, no va a poder elegir. Podría ser una prueba en la que tenga que demostrar su valía. La cuestión es si tiene el valor para ello. Yo mismo lo he hecho, ir a una prueba. A mí no me importó. Es muy difícil, es una situación diferente. No conozco al chico, su personalidad ni a la gente que le rodea. Ha caído en desgracia de forma dramática. Es muy difícil volver a entrar. Sé que tu cabeza lo dice, pero tu cuerpo no lo dirá porque llevas mucho tiempo sin jugar y no estás acostumbrado».
Dele ha sido vinculado con equipos del Reino Unido y España.
Dele ha intentado mantener una actitud positiva, tras haber sido vinculado con equipos del Reino Unido y España, y ha publicado vídeos en las redes sociales de los programas de entrenamiento individualizados que sigue realizando.
Esperará que el Tottenham sume tres puntos contra su rival más acérrimo el domingo, con Igor Tudor dirigiendo su primer partido al frente del equipo desde que fue nombrado sucesor interino de Thomas Frank. Los Spurs ocupan el puesto 16 de la tabla de la Premier League, cinco puntos por encima de la zona de descenso.
