El Al Ittihad no era candidato a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la nueva temporada; de hecho, entró en la competición rodeado de numerosos interrogantes, tras la marcha del francés Karim Benzema al Al Hilal, los cambios en la directiva y las limitaciones económicas que dejaron al "Decano" al margen de la carrera por los grandes fichajes que sí libraron clubes como el Al Hilal, el Al Ahli y el Al Qadsiah.

Pero lo que en un principio parecía una crisis que amenazaba la temporada del Al Ittihad se transformó paulatinamente en una oportunidad para construir un equipo diferente, después de que el club decidiera depositar su confianza en el alemán Jens Wissing, el joven técnico de 38 años, que no contaba con un gran nombre ni con una trayectoria en los banquillos que lo convirtiera en la primera opción para la afición.

Y, pocas semanas después, Wissing empezó a demostrar que ni los nombres ni los presupuestos son lo único capaz de crear un equipo fuerte, tras dotar al Al Ittihad de una identidad clara y de personalidad sobre el terreno de juego. Su última víctima fue el Al Nassr y sus estrellas, encabezadas por Cristiano Ronaldo, en un clásico que el "Decano" resolvió con un resultado de 2-1.