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Simone Inzaghi Al HilalGOAL

Traducido por

Del primer Clásico al último: Inzaghi gana la apuesta y derrota a la afición del Al-Hilal con el Al-Ahli

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Italia
Arabia Saudí

El entrenador italiano demostró su valía

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, fue el gran protagonista de la amplia victoria en el primer clásico de la nueva temporada, a costa del rival tradicional, el Al Ahli.

Inzaghi guio al Al Hilal a vencer al Al Ahli por un resultado de 3-0, durante el partido aplazado de la tercera jornada que los enfrentó, el martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

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  • La maldición del Ahly

    Inzaghi afrontó el partido con recuerdos negativos, sobre todo porque no había logrado ninguna victoria sobre el Al-Ahli en el tiempo reglamentario desde su llegada al banquillo del Al-Hilal antes del inicio de la temporada pasada.

    El técnico italiano se enfrentó al conjunto del Al-Ahli en 3 ocasiones durante la temporada pasada, todas ellas terminadas en empate: 3-3 y 0-0 en la Roshn League, y 1-1 en las semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, antes de ganar en la tanda de penaltis.

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  • El primer clásico, una pesadilla

    Inzaghi recibió fuertes críticas en todos aquellos partidos, pero las mayores llegaron tras el encuentro que terminó con un empate a tres goles.

    Aquel fue el primer clásico que Inzaghi disputó desde su llegada al banquillo del Al-Hilal, y se jugó en septiembre de 2025, es decir, hace casi un año completo.

    El técnico italiano gestionó mal aquel partido, especialmente después de adelantarse con un contundente 3-0 en la primera parte, ya que retrocedió notablemente durante el transcurso de la segunda mitad y decidió apostar por tres jugadores en el eje de la defensa.

    Debido a ese gran repliegue, el Al-Ahli logró una remontada histórica y consiguió marcar tres goles en menos de 15 minutos, para que el partido terminara con un empate 3-3.

    Este encuentro fue un ejemplo del trabajo de Inzaghi a lo largo de la temporada, ya que recurría a replegarse de manera notable en cuanto se adelantaba en el marcador, fuera cual fuera el rival, lo que provocó que el Al-Hilal sufriera en muchos partidos, incluso en aquellos que ganó.

  • Estallido de furia: una nueva apuesta

    Este estilo provocó una gran indignación entre la afición del Al Hilal, que consideró que el técnico italiano no era el adecuado para la naturaleza de un equipo que busca atacar de forma permanente.

    La afición del Al Hilal exigió la contratación de otro director técnico con el inicio de la nueva temporada, especialmente ante el cierre de fichajes potentes y de gran peso, como el extremo neerlandés Crysencio Summerville, el delantero inglés Ollie Watkins y el extremo brasileño Gabriel Martinelli.

    La afición no fue la única que reclamó la salida de Inzaghi, ya que también fue una petición de algunas leyendas del club saudí, como Sami Al Jaber y Mohammed Al Deayea, quienes consideraron que el técnico italiano había hecho perder la identidad del equipo.

    Sin embargo, la directiva del Al Hilal se negó a plegarse a las opiniones de la afición y de las leyendas, e insistió en dar a Inzaghi la oportunidad de dirigir al equipo con su nueva forma en la presente temporada, apostando por su éxito.

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  • Comienzo histórico

    Y, en efecto, Inzaghi comenzó la nueva temporada al frente de la dirección técnica del club Al-Hilal, y aquel comienzo fue histórico en toda la extensión de la palabra.

    Tras el paso de 4 jornadas, el técnico italiano logró conducir al Al-Hilal hasta el trono de la Liga Saudí con un total de 12 puntos, aventajando por diferencia de goles al Al-Nassr, segundo clasificado, siendo ambos los únicos que cosecharon la puntuación perfecta.

    Durante esos cuatro partidos, "El Líder" marcó 15 goles, a un promedio cercano a los 4 goles por partido, sin anotar menos de 3 goles en ningún encuentro.

  • ¿Ha demostrado el Al-Ahly que la apuesta de Inzaghi era acertada?

    Pero todos esos partidos van por un lado, y el último encuentro ante el Al Ahly va por otro completamente distinto, ya que resultó totalmente diferente al primero, disputado hace un año, y que finalizó con empate a tres.

    El contraste vino del propio Inzaghi, pues aunque cerró la primera mitad con una ventaja de dos goles a cero, y a pesar de que el Al Ahly disputó la segunda parte con diez jugadores, tras la expulsión del defensa turco Merih Demiral, no se replegó como había hecho anteriormente.

    El técnico italiano mantuvo la estructura del equipo con un 4-3-3 sin cambios, dando la oportunidad al recién llegado, el delantero inglés Ollie Watkins, con el inicio de la segunda mitad, antes de que este demostrara su valía y marcara el tercer gol.

    Debido a esa fuerte presión, el Al Ahly no logró generar un peligro real sobre la portería del guardameta marroquí Yassine Bono, salvo por una única jugada de ataque del extremo brasileño Galeno.

    En cambio, el Al Hilal consiguió llegar a la portería del Al Ahly en más de una ocasión, y marcó un gol que fue anulado, en medio de una gran actuación del guardameta senegalés Édouard Mendy.

    Este enfoque ofensivo, exento de cualquier repliegue tras adelantarse en el marcador, es lo que la afición del Al Hilal desea ver durante la nueva temporada, especialmente con la incorporación de fichajes de peso que podrían ayudar aún más al equipo en todas las competiciones.

    Y si Inzaghi logra mantener este enfoque en los próximos partidos, sin cambiarlo a medida que avance la temporada y se acumulen los encuentros, demostrará que la apuesta de la directiva por él fue una apuesta acertada, algo que la afición espera, incluso aquella que pidió su marcha.

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