Pero todos esos partidos van por un lado, y el último encuentro ante el Al Ahly va por otro completamente distinto, ya que resultó totalmente diferente al primero, disputado hace un año, y que finalizó con empate a tres.
El contraste vino del propio Inzaghi, pues aunque cerró la primera mitad con una ventaja de dos goles a cero, y a pesar de que el Al Ahly disputó la segunda parte con diez jugadores, tras la expulsión del defensa turco Merih Demiral, no se replegó como había hecho anteriormente.
El técnico italiano mantuvo la estructura del equipo con un 4-3-3 sin cambios, dando la oportunidad al recién llegado, el delantero inglés Ollie Watkins, con el inicio de la segunda mitad, antes de que este demostrara su valía y marcara el tercer gol.
Debido a esa fuerte presión, el Al Ahly no logró generar un peligro real sobre la portería del guardameta marroquí Yassine Bono, salvo por una única jugada de ataque del extremo brasileño Galeno.
En cambio, el Al Hilal consiguió llegar a la portería del Al Ahly en más de una ocasión, y marcó un gol que fue anulado, en medio de una gran actuación del guardameta senegalés Édouard Mendy.
Este enfoque ofensivo, exento de cualquier repliegue tras adelantarse en el marcador, es lo que la afición del Al Hilal desea ver durante la nueva temporada, especialmente con la incorporación de fichajes de peso que podrían ayudar aún más al equipo en todas las competiciones.
Y si Inzaghi logra mantener este enfoque en los próximos partidos, sin cambiarlo a medida que avance la temporada y se acumulen los encuentros, demostrará que la apuesta de la directiva por él fue una apuesta acertada, algo que la afición espera, incluso aquella que pidió su marcha.