Del Nápoles al Rayo Vallecano: la mano de Amrabat rescata al Real Madrid del pozo del Betis

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, afrontó el partido con una alineación similar a la de su último encuentro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, con dos cambios sustanciales.

Mourinho hizo jugar a su futbolista marfileño Yan Diomande en la posición de extremo derecho en lugar del turco Arda Güler, mientras que el portugués Bernardo Silva participó a costa de Alexander-Arnold en el centro del campo.

El regreso de Bernardo al centro del campo le dio al Real Madrid una gran fluidez, ya que fue como la solución mágica para sus compañeros a la hora de sacar el balón desde el primer y segundo tercio hasta la portería.

Es cierto que el astro portugués no fue autor de un gol ni de una asistencia de forma directa, pero todos los goles que marcó el conjunto merengue antes de su salida llevaron su sello desde el inicio.