Del Nápoles al Rayo Vallecano: la mano de Amrabat rescata al Real Madrid del pozo del Betis

Y hablando de la mano del Real Madrid, los árabes conocían antiguamente el dicho «con mi mano y no con la de Amr», para ilustrar que una persona hace algo por sí misma sin esperar a los demás, algo que el conjunto blanco no supo aplicar en sus dos últimos partidos.
El conjunto blanco se benefició claramente de los errores en los que cayó el Rayo Vallecano en el partido de esta noche, a pesar de sus propios errores evidentes, exactamente lo mismo que ocurrió en el partido anterior contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones.
Mourinho también comenzó el partido ante el Inter de forma equivocada, cuando apostó por Valverde junto a Arnold en el centro del campo, lo que otorgó al conjunto italiano una gran ventaja, pero la perdió por sí mismo debido a los errores ingenuos de sus jugadores.
El primer gol llegó tras un error ingenuo de Aurel Bisseck, defensa del Inter de Milán, que perdió el balón en una zona peligrosa, y Brahim Díaz aprovechó la situación para fabricar de ella el primer gol de Kylian Mbappé.
Después de eso, el portero Josep Martínez cometió un error aún más ingenuo, cuando intentó regatear a Federico Valverde, pero perdió el balón ante el jugador del Real Madrid, que se dirigió directamente a la red anunciando el segundo gol.
Es cierto que el Inter marcó un gol en la segunda parte y estuvo cerca del empate, pero fracasó en su intento de recuperarse de la derrota en la que se hundió a sí mismo, exactamente como le ocurrió al Rayo Vallecano.