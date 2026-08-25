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Del feo juego de Mourinho a la magia del Barcelona y el tropiezo del Liverpool: Europa abre su temporada con sorpresas

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La jornada de la locura: cae el United y el París recurre a Torres

El tren de la nueva temporada europea 2026-2027 arrancó el pasado fin de semana, como si el fútbol hubiera decidido compensar el silencio del verano con un estruendo atronador en todos los estadios. 

No se trató de una simple jornada inaugural, sino de una declaración temprana de que esta será la temporada de las grandes transformaciones: nuevos entrenadores en banquillos históricos, nombres colosales que se marchan e ideas tácticas que se ponen a prueba por primera vez bajo la presión de los tres puntos.

Desde la fragilidad del nuevo Liverpool en la fortaleza de St. James' Park, hasta la fea victoria que arrancó José Mourinho en su primer regreso al Bernabéu tras 13 años de ausencia, pasando por la resurrección del Manchester City y el desastroso inicio de Michael Carrick con el Manchester United, ponemos en tus manos un análisis en profundidad que resume lo ocurrido en Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia.

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  • El nuevo Liverpool: un camino largo y arduo por delante para Iraola

    No se puede juzgar un proyecto completo por un solo partido, pero lo que ofreció el Liverpool ante el Newcastle United el domingo fue una señal de alarma temprana. 

    El equipo que dirige ahora Andoni Iraola pareció frágil, desarticulado y no se asemejó en absoluto a la identidad de su técnico que conocimos en el Bournemouth. 

    Los anteriores equipos de Iraola gozaban de una compenetración casi automática, intensidad y una determinación incesante, rasgos que estuvieron completamente ausentes en los jugadores del Liverpool.

    El problema es más profundo que una simple mala suerte en un estadio difícil como St James' Park. La realidad es que nombres de la talla de Florian Wirtz y Alexander Isak ofrecieron un rendimiento por debajo del nivel y parecieron no encajar con las ideas del entrenador español. 

    Y con la ausencia de Hugo Ekitike hasta el nuevo año, Iraola se ve obligado a adaptar su estilo a herramientas que no se ajustan a su filosofía, un dilema que necesita mucho tiempo para resolverse.

    El punto del empate con el que el Liverpool regresó a Anfield no debe engañar a nadie: el equipo se salvó de la derrota gracias a un error ingenuo de Lewis Hall, que concedió un penalti en el tiempo de descuento que transformó Dominik Szoboszlai, y a la imprudencia de Yoane Wissa, que desperdició dos ocasiones claras. 

    Y a pesar de que Iraola citó estadísticas como los 36 toques dentro del área, su lenguaje corporal tras el partido confirmó que no estaba en absoluto satisfecho con el rendimiento.

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  • Los dos gigantes de Mánchester: dos caras de la misma moneda en el norte

    En Inglaterra, los dos grandes de Mánchester vivieron dos jornadas totalmente opuestas. El Manchester City, especialista en las crisis, se encontró por detrás en el marcador en su propio estadio ante el Bournemouth, pero, como es habitual en él, se negó a rendirse y marcó dos goles en los últimos cinco minutos para darle la vuelta al marcador y ganar 2-1. 

    Una victoria que no debe engañarnos, pues el City se mostró dubitativo en defensa, y el truco de Marc Guéhi en el centro del campo no funcionará todas las semanas, además de que Erling Haaland no estuvo en su día.

    En el polo opuesto, la era de Michael Carrick como entrenador permanente del Manchester United comenzó con una humillante derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City. 

    Y a pesar de las palabras positivas de Carrick tras el partido, los problemas eran evidentes a simple vista. El esquema 4-2-3-1 que eligió necesita centrocampistas que cubran los espacios con rapidez, algo que no ofrecen Youri Tielemans y André Santos, lo que hizo que el equipo quedara desgarrado en los contragolpes.

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    Además, la apuesta por Matheus Cunha en la punta en lugar de construir el ataque en torno a Benjamin Sesko plantea interrogantes, sumado a una clara debilidad en el manejo de los balones parados. 

    Y con la llegada de los partidos de la Liga de Campeones de Europa, Carrick dispondrá de menos tiempo para trabajar, un problema que ni siquiera la contratación de Carlos Baleba por sí sola resolverá.

  • El Real Madrid de Mourinho: una victoria fea con el arma del hombre alto

    El regreso de José Mourinho al Real Madrid tras 13 años no fue soñador ni placentero, sino realista y feo, tal y como le gusta al portugués. Una victoria complicada por 2-1 ante el Espanyol en el estreno de La Liga, pero un triunfo que revela mucho sobre los rasgos del nuevo Madrid: un equipo físicamente imponente con nombres como Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté y Jude Bellingham.

    Mourinho aplicó una ley constante en el fútbol: cuando quieres ganar, busca al hombre alto, y eso fue lo que hizo con la entrada de Carlos Espí, llegado este verano por 25 millones de euros, con sus 193 cm de estatura, a 11 minutos del final, para arrebatar el gol de la victoria. 

    El gol no fue un simple cabezazo, sino que mostró un pie ágil y un gran equilibrio, confirmando que el fichaje de Espí, pese a ser el menos talentoso en lo ofensivo, podría ser el más importante porque le da al equipo lo que nadie posee: el tamaño.

    Y pese a la victoria, el Madrid se vio talentoso pero carente de compenetración, algo natural para un equipo que no ha entrenado junto durante mucho tiempo. La defensa en el gol de Álex Calatrava fue mala de una manera que sin duda enfurecerá a Mourinho, y Vinicius y Mbappé aparecieron y desaparecieron, tal y como es su naturaleza, como bien sabe Mourinho. 

    Además, el dúo de Bernardo Silva y Valverde no puede cumplir el verdadero rol de Tchouaméni, por lo que quedan las grandes preguntas: ¿cómo se compenetrará Diomandé con el tridente ofensivo? ¿Y cuál es el lugar de Arda Güler?

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  • El Barcelona disfruta: manita sin delantero y sin estrellas

    Si el Real Madrid ganó con dificultad, su eterno rival, el Barcelona, aplastó a su invitado, el Elche, con un contundente 5-0, en un partido que confirmó una vez más la genialidad de Hansi Flick, que busca su tercer título en tres años. 

    Pero lo asombroso es que la victoria llegó con un once alternativo en el que estuvieron ausentes Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsí y Dani Olmo.

    Flick encontró la solución en la verticalidad y la flexibilidad táctica. Vimos a Raphinha jugar en profundidad por delante de Fermín López, con constantes irrupciones de Karim Adeyemi y Lamine Yamal hacia la portería. 

    Con una joven dupla en el centro del campo formada por Marc Bernal y Gavi, el Barcelona demostró que puede prescindir de un delantero clásico cuando dispone de un jugador con la vitalidad de Raphinha, que se mostró hambriento tras su ausencia en la Copa del Mundo.

    Este dominio, aunque fuera ante un rival modesto como el Elche, no se puede ignorar: es un mensaje claro de que el Barcelona posee un sistema que va más allá de los nombres y de que Flick es capaz de hallar soluciones con soltura, sean cuales sean las ausencias.

  • Inter y Milan: los grandes golpean con fuerza

    El Inter de Milán comenzó la temporada con fuerza con una victoria por 4-1 sobre el Monza, cuyo protagonista fue el joven Francesco Pio Esposito, de 21 años, que marcó con un elegante taconazo y dio otra asistencia. 

    Gracias a su envergadura y agresividad, Esposito parece listo para formar parte de un cuarteto ofensivo junto a Lautaro, Thuram y Bonny bajo la dirección de Cristian Chivu, pese a cierta oxidación defensiva que se apreció en Akanji y Bastoni.

    En cuanto al Milan, su nuevo entrenador Rúben Amorim mostró una gran valentía al dar la oportunidad al mediapunta de 19 años Alphadjo Cissé en el partido ante el Torino, quien respondió con un gol y una gran vitalidad en la victoria por 2-1. 

    Un paso que confirma que Amorim sigue su propio ritmo, incluso con la continuidad del aislamiento de Rafael Leão, que busca un nuevo club.

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  • París: Torres lo rescata, y el Bayern con el arma suiza

    En Francia, Ferran Torres, fichado por 55 millones de euros, salvó al Paris Saint-Germain de la trampa del Rennes. Tras una primera mitad lenta y un marcador adverso de dos goles, Luis Enrique realizó cambios audaces al sacar a Kvaratskhelia y Dembélé y dar entrada a Gonçalo Ramos y Torres, para que este último respondiera con un cabezazo de auténtico delantero y una carrera perfecta que otorgó el empate 2-2.

    En cuanto a Alemania, la "navaja suiza" Nathaniel Brown condujo al Bayern Munich a la victoria por 2-1 sobre el Borussia Dortmund en la Supercopa. 

    Brown, que ha jugado como lateral izquierdo y derecho y ahora como número 10 en sustitución del lesionado Jamal Musiala, abrió el marcador y brilló de forma notable. 

    El partido demostró el error de clasificar a los jugadores únicamente según sus posiciones, pues el Bayern, comandado por un imparable Michael Olise, dominó la primera mitad y mereció más de dos goles.

  • Tottenham se desploma y la crisis del Chelsea se reaviva

    El Tottenham recibió una dura bofetada al caer 3-0 ante el equipo de Roberto De Zerbi. El técnico de los Spurs fue franco tras el partido: "No estamos preparados y nos falta espíritu". 

    El centro del campo se derrumbó ante Bergvall, Gallagher y Tonali, y con una larga lista de lesionados y a la espera de fichajes como Savinho y Marmoush, parece que De Zerbi necesita elevar el nivel varios grados antes de que sea demasiado tarde.

    Continúa la crisis defensiva que sufre el Chelsea desde la temporada pasada, después de que los Blues recibieran dos goles ante el Fulham, en su partido inaugural de la Premier League de la nueva temporada 2026-2027, que ganaron la noche del lunes por tres goles a dos.

    Según las estadísticas de la red Squawka, "el Chelsea no consiguió mantener su portería a cero por decimoséptimo partido consecutivo en la Premier League", prolongando una racha negativa que revela el sufrimiento del equipo en el aspecto defensivo.