La selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, se enfrenta esta tarde del viernes a su invitada italiana, con el objetivo de prolongar su racha de resultados positivos.

La trayectoria de Zidane al frente del cuerpo técnico de la selección francesa comenzó de buena manera, tras lograr dos victorias en sus dos primeros partidos, ante Turquía y Bélgica.

El diario Sport señaló que el rendimiento de los Bleus quizá no estuvo en su mejor nivel, pero la selección francesa mostró una gran dosis de solidez y, lo más importante, la eficacia necesaria para conseguir las victorias.

Tras la ausencia de Kylian Mbappé, que se lesionó ante Turquía, la selección francesa tendrá hoy viernes una nueva oportunidad de seguir ofreciendo señales positivas y de mantener su registro sin derrotas desde la llegada de Zidane.

Sin duda, Zidane cuenta con un amplio grupo de estrellas entre las que elegir para confeccionar el once titular, pero también se encontró ante una grata sorpresa: Esteban Lepaul, delantero del Rennes y máximo goleador de la liga francesa la temporada pasada, con 21 goles en 34 partidos.

Pero, más allá de sus números, detrás del delantero francés hay una historia de lucha que explica en buena medida su ascenso meteórico a la cima del fútbol.



