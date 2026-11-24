En uno de los casos más destacados del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo intervino en 2019 en la crisis posterior a la final de la Liga de Campeones de África entre el Espérance tunecino y el Wydad marroquí, después de que la Confederación Africana de Fútbol decidiera repetir el partido en campo neutral tras los polémicos sucesos del encuentro de vuelta.
El Espérance había ganado 1-0 en la ida, disputada en Marruecos, y en la vuelta, en Túnez, se adelantó con un gol de Youcef Belaïli. El Wydad logró el empate por medio de Walid El Karti, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego.
Los jugadores del Wydad protestaron la decisión y pidieron que se recurriera al VAR, pero el partido se vio envuelto en una crisis por la avería del sistema de videoarbitraje. El equipo marroquí se negó a seguir jugando sin que se revisara el gol, y el árbitro acabó dando por terminado el encuentro.
Tras lo sucedido, la Confederación Africana de Fútbol anunció la repetición del partido en campo neutral, una decisión que provocó la protesta del Espérance, que se consideraba ganador del encuentro y merecedor del título, y que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para recurrirla.
El 31 de julio de 2019, el tribunal dictó sentencia y anuló la decisión del Comité Ejecutivo de la CAF de repetir el partido, al concluir que dicho comité no tenía competencia legal para ordenar la repetición de la final. Además, devolvió el caso a los órganos competentes de la Confederación Africana de Fútbol para que lo examinaran conforme al reglamento.
Conviene distinguir aquí entre anular la repetición del partido y otorgar directamente el título: el tribunal no concedió la copa al Espérance en su fallo del 31 de julio, sino que anuló la repetición de la final por falta de competencia y devolvió el expediente a la CAF para que tomara la decisión oportuna.
Posteriormente, los órganos competentes de la Confederación Africana de Fútbol proclamaron al Espérance campeón, de modo que el equipo tunecino conservó su corona continental.
El caso tiene una importancia especial porque constituye un precedente africano destacado de intervención del tribunal deportivo contra una decisión del máximo órgano ejecutivo de la CAF, y porque se asemeja al actual caso de Senegal, ya que el litigio también afectaba al destino de una final continental y a la identidad del campeón.