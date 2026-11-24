El caso de Senegal encabeza la lista, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictara hoy, 24 de noviembre de 2026, una sentencia que admite el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol y anula la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había declarado a Senegal perdedor de la final de la Copa África 2025 ante Marruecos por un 3-0 administrativo y había otorgado el título a la selección marroquí.

El origen de la crisis se remonta a la final que enfrentó a ambas selecciones el 18 de enero de 2026 en Rabat, la capital marroquí, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario. La decisión desató la ira de los jugadores y del cuerpo técnico de Senegal, y varios futbolistas abandonaron el terreno de juego en señal de protesta.

Tras unos 14 minutos de interrupción, los jugadores senegaleses regresaron para completar el partido. Brahim Díaz falló el penalti y el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol de la victoria: Senegal ganó 1-0 y se proclamó campeón.

Pero la crisis no terminó ahí. La Federación Marroquí presentó una reclamación y, el 17 de marzo de 2026, el Comité de Apelación de la CAF decidió considerar que Senegal se había retirado del partido, aplicó el artículo 84 del reglamento del torneo y declaró la victoria de Marruecos por 3-0.

La Federación Senegalesa rechazó la decisión y acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana para pedir su anulación y que se volviera a dar por válido el resultado logrado sobre el terreno de juego.

La sentencia del 24 de noviembre dio un vuelco a la situación: el tribunal anuló la decisión de la CAF y volvió a validar la victoria de Senegal en la final, de modo que la selección recupera el título que había pasado oficialmente a Marruecos.

La relevancia del fallo reside en la propia naturaleza del litigio, que no versaba sobre la reducción de la sanción a un jugador ni sobre la anulación de una multa, sino sobre la identidad del campeón de todo un torneo continental. El organismo organizador había declarado perdedora a una selección y había entregado el título a su rival antes de que el tribunal interviniera y anulara esa decisión.

La importancia de los fundamentos jurídicos radica también en la cuestión de la reanudación del partido, ya que la sentencia se basó en la autoridad del árbitro para dirigir el encuentro y reanudar el juego tras la interrupción, y en que lo ocurrido no se consideró una retirada definitiva, según la interpretación que había adoptado la CAF.